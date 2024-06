PROHLÁŠENÍ po závodě GP KANADY: Verstappen slaví 60. triumf

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo:

Dnes to bylo opravdu příjemné vítězství, takové závody jsou hodně zábavné, protože nevíte, co se na vás chystá; já jsem si dnes závodění užil. Při tak špatném počasím bylo snadné udělat chybu; Musel jsem se opravdu soustředit, protože jeden malý pohyb mimo závodní stopu mohl mít za následek vyjetí z trati do zdi. Tým udělal všechna správná rozhodnutí ve správný čas a zachoval klid. Když se podíváte na posledních pár víkendů s podobnými podmínkami, obvykle jsme si vždy vedli dobře, takže mi to dnes dodalo hodně sebevědomí. Měl jsem také docela štěstí na safety car, někdy může zafungovat pro nás, někdy proti nám, ale takové už je závodění! Jakmile jsem ke konci přezul na slicks, auto mělo docela slušné tempo a podařilo se mi ho udržet až do konce. Byl to náročný víkend, ale jsem opravdu hrdý na to, že jsem si domů přivezl své 60. vítězství.

Sergio Pérez, havárie

V poslední době jsem hodně ztratil dynamiku a v příštích několika týdnech musím tvrdě pracovat, abych se dostal zpět do formy. V prvním kole jsem si poškodil přední křídlo, když jsme se s Gaslym dotkli, což ovlivnilo můj první stint, když se vůz hůře ovládal. Po většinu závodu byla jen jedna suchá stopa a občas bylo těžké se na ni vejít. Později trať začala osychat a moje pneumatiky už byly příliš opotřebované, zastavil jsem v boxech a vyměnil přední křídlo. Měl jsem dobré tempo, ale stále bylo obtížné se dostat před soupeře. Incident je mou chybou, v šesté zatáčce jsem vjel na mokrý povrch a nemohl zastavit auto, vůbec nešlo zabrzdit. Byly to velmi těžké víkendy, přeskupím síly, sklopím hlavu a vezmu si z nich poučení. Po kvalifikaci jsem identifikoval několik problémů a ty znamenaly, že bych se kvalifikoval mnohem výš. Doufejme, že se ve Španělsku vrátím do své formy a na úroveň, na níž jsem byl na začátku sezóny. Věřím v to, čekají nás dobré tratě.

Christian Horner, šéf týmu

V závodě jako je ten dnešní, v proměnlivých podmínkách, se může pokazit tolik věcí, ale my jsme udělali správná rozhodnutí a ve správný čas. McLaren byl na začátku závodu rychlý, proto byl klíčový přechod na hladké pneumatiky. Sice jsme ztratili pozici na trati, ale měli jsme o trochu více zahřáté pneumatiky a mohli jsme opravdu tlačit. Max byl dnes neuvěřitelný. V těchto podmínkách řídíte svými smysly, ale vše musí správně fungovat. Tým se zvedl z nepříznivých podmínek a splnil všechny úkoly. V den, jako byl dnes, se toho může hodně pokazit, ale naštěstí jsme vše udělali správně. Pro Checa to byl hrozný víkend, ale naštěstí Ferrari nebodovalo ani jedním ze jejich vozů, proto jsme byli schopni zmírnit škody. Vůz prověříme, až se vrátíme do Evropy a Checo tento víkend nechá za sebou. Víme, že je neuvěřitelně houževnatý, a do Barcelony se vrátí v plné síle.

McLaren

Lando Norris, 2. místo:

To bylo rušné! Abych byl upřímný, měl jsem pocit, že jsem odjel dobrý závod od začátku do konce. Podmínky ve voze byly značně stresující, ale zároveň velmi příjemné. První dva stinty byly velmi dobré, ale měl jsem trochu smůlu se safety carem. Od Maxe Verstappena to byla dobrá práce, zajel silný závod a neudělal žádnou chybu. S druhým místem jsem spokojený. Byla to dobrá zábava a získali jsme pro tým dost bodů. Auto bylo po celý víkend skvělé, takže děkuji všem v McLarenu. Je hezké být zase tak vítězství a na stupních vítězů. Budeme dál bojovat, abychom se dostali zpátky na nejvyšší stupínek.

Oscar Piastri, 5. místo:

Samozřejmě to není výsledek, který bych si přál, ale máme jako tým slušný zisk bodů a v Poháru konstruktérů jsme udělali větší posun. Rychlost Mercedesů na čerstvých pneumatikách v závěrečném stintu byla lepší, než jsme očekávali, ale závod měl chaotický potenciál, takže si myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co jsme dokázali. Teď nás čeká trojvíkend, tak se těším na to, co dokážeme.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Jak jsme očekávali, dočkali jsme se vzrušující Velké ceny Kanady. Pole se vyrovnává a konkurence je velmi těsná. Proměnlivé počasí v různých fázích závodu vynášelo určité favority na vítězství a je důležité, že Lando byl jedním z nich. To je hlavní poselství, které si z Montrealu odnášíme: McLaren je konkurenceschopný, schopný obsadit stupně vítězů a bojovat o vítězství v různých podmínkách.

Načasování safety caru bylo pro Landa trochu nešťastné, protože vyjel v době, kdy jeho tempo bylo velmi silné a byl ve vedení, čímž si vytvořil značný náskok, ale takové je závodění a nebudeme se tím zabývat. Odjel velmi dobrý závod. Oscar byl také velmi silný. Je skvělé vidět ho v jeho druhé sezóně bojovat o stupně vítězů.

Musíme se soustředit na zlepšení vozu a zlepšení všech operací, abychom mohli být konzistentně vpředu, jako se nám to dařilo tady v Kanadě. Odvážíme si velký počet bodů, opět více než naši soupeři, a považujeme to za pozitivní výsledek. Děkuji týmu za další velký výkon tento víkend a už se chystáme do Španělska.

Mercedes

George Russell, 3. místo:

Jsem zklamaný. Udělal jsem příliš mnoho chyb, které mě zbrzdily a stály šanci na vítězství. Opravdu jsem posouval hranice. To znamená, že je skvělé být zklamaný ze třetího místa. V posledních několika závodech jsme udělali malé krůčky a přijet do Kanady, získat pole-position a pódium je opravdu povzbudivé. Po celý víkend jsme byli jedním z nejrychlejších aut na trati, takže rozhodně je tu pokrok. Odtud si lze odnést mnoho pozitiv.

Podmínky byly neuvěřitelně náročné. Stačilo mít kolo třeba jen o milimetr mimo stopu a znamenalo to problém. Bohužel, moje chyby měly za následek předjetí ostatními vozy. Chybovali i další, ale nestálo je to stejnou cenu. I tak jsem se dokázal probojovat zpět na stupně vítězů i díky rychlosti. Budeme pokračovat v tvrdé práci, vývoji vozu a těším se na cestu do Barcelony.

Lewis Hamilton, 4. místo:

Získali jsme pro tým několik dobrých bodů. Také to vypadá, že jsme tento víkend udělali krok blíže k čelu, což je opravdu povzbudivé. Moc děkuji všem v Brackley a Brixworthu, kteří tak tvrdě pracovali na našich nejnovějších aktualizacích. Posunulo nás to správným směrem a budeme se i nadále snažit, abychom v tomto trendu pokračovali. Z mé strany to ale nebyl nejlepší víkend. Měl jsem rychlost, abych bojoval o lepší pozici, ale nakonec jsem si polepšil. Chci zjistit, co musím udělat, abych se vrátil silnější. Celkově jsem příliš chyboval, ale odnáším si pozitivum ve výkonu vozu.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Povzbudivý víkend. Nedávno jsme podnikli správné kroky a přinesli aktualizace, které dobře fungují. Zdá se, že přidáváme výkon v každé Grand Prix. Všichni v Brackley a Brixworthu pokračují v neuvěřitelně tvrdé práci a je skvělé vidět, že jejich úsilí bylo odměněno naším prvním letošním pódiem. Doufám, že na této pozitivní trajektorii budeme dál stavět. Když se podíváme na Barcelonu, je to okruh, který opravdu auto prověří. Jsme nadšeni, že tam pojedeme a skutečně poznáme, jak na tom výkonnostně jsme.

Dnešní závod byl náročný. Když skončíte na třetím a čtvrtém místě, vzhledem k tomu, kde jsme končili v posledních závodech, pak je vše samozřejmě pozitivní. Oba jezdci ale vědí, že mohli dosáhnout víc. Určitě jsme se mohli posunout o jednu nebo dvě pozice kupředu a pak možná bojovat o vítězství. Je to trochu hořkosladké, ale kdybyste nám před víkendem řekli, že budeme třetí a čtvrtí, tak bychom to brali.

Aston Martin

Fernando Alonso, 6. místo:

Pro tým to byl dobrý závod a skončit na šestém a sedmém místě v extrémně náročném závodním víkendu je slušný výsledek. Myslím, že před Barcelonou můžeme být optimističtější. Nakonec to pro mě byl osamělý závod i přes smíšené povětrnostní podmínky. S prvními pěti vozy před námi jsem nedokázal držet krok, protože byly trochu moc rychlé a zezadu nám nikdo nehrozil. Proměnlivé podmínky byly stresující, musel jsem se vyvarovat chyb a také vyměnit pneumatiky ve správný čas. Co je nejdůležitější, oba vozy jsou na bodovaných místech.

Lance Stroll, 7. místo:

S dnešním výkonem jsem velmi spokojený. Byl to záludný závod - jeden z nejzáludnějších, jaké si pamatuji - a měnící se podmínky mě udržovaly ve střehu, ale zvládl jsem to dobře. První stint byl hlavně o zacházení s pneumatikami, zejména když trať začala osychat, a pak jsem byl schopen zajet do boxů pro další sadu přechodných pneumatik během safety caru do druhé přeháňky. Přechod na tvrdou směs jsme posoudili dobře a udržel jsem ji ve správném okně, zatímco ostatní se trápili. Charakteristika tohoto okruhu našemu vozu rozhodně vyhovovala, ale odvedl jsem dobrou práci, abych zůstal soustředěný a vytěžil maximum z příležitostí, které se nám naskytly.

Mike Krack, šéf týmu

Rušný domácí závod v Montrealu – udělali jsme dobrá strategická rozhodnutí ve správný čas a tým provedl solidní zastávky v boxech, včetně dvojité zastávky, když jsme přezouvali na suché pneumatiky. Lance a Fernando jeli v obtížných podmínkách bezchybně a jsme byli odměněni umístěním obou vozů na bodech. Jsem rád, že Lance dokázal před kanadskými fanoušky zajet solidní výsledek. Byl to pro nás lepší víkend, protože jsme se dozvěděli více o nedávných vylepšeních a vytěžili z AMR24 více výkonu. Nyní se soustředíme na Barcelonu a Fernandovu domácí Grand Prix, ale musíme pokračovat ve zvyšování rychlosti, abychom mohli bojovat s našimi nejbližšími konkurenty.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 8. místo:

Od začátku to byl dobrý víkend, když vezmeme v úvahu všechny podmínky, a tak bláznivý závod, jako je tento; tak jsem rád, že jsem ho dokončil s několika body v kapse. Dostal jsem penalizaci za předčasný start, ale byl jsem trochu zmatený, protože jsemsi byl jist, že jsem nevyjel před zhasnutím světel; ale pak jsem si vzpomněl na můj pocit při startu, že se auto možná pohnulo. Měl jsem trochu problém s vozem, který musíme prohlédnout, ale samozřejmě mě to v závodě posunulo dozadu. Když jsem zajel do boxů pro přechodné pneumatiky, ztratil jsem několik pozic ve prospěch vozů, které zůstaly na trati a nebyly schopny z nových pneumatik vytěžit o moc víc. Vypadl jsem z bodovaných pozic a závod nám tak trochu ujížděl, ale jak trať ke konci osychala, dokázal jsem se na středně tvrdých pneumatikách dostat přes pár vozů zpět do první desítky, což byla trochu úleva. Jsem rád, že to pro nás byl docela hladký víkend a samozřejmě mě těší, že jsme navýšili odstup od středu pole za námi.

Juki Cunoda, 14. místo:

Moje chyba, hloupý tah, omlouvám se týmu. Rozhodně se rozhodl správně o strategii a odvedl dobrou práci; Na starých intermediates to nebylo snadné, ale cítil jsem se dobře. Také rozhodnutí, kdy přezout na suché pneumatiky, bylo dobré. Alespoň jsem zúročil volné tréninky a kvalifikaci, což je dobré, ale dnes je to zklamání a rozhodně to není to způsob, jakým jsem závod dokončil. Šlo jen o to dojet do cíle.

Laurent Mekies, šéf týmu

Velká cena Kanady je vždy jedním z nejtěžších podniků roku, a to i bez nástrah v podobě deště, takže získat zde pár bodů je úspěch, i když na základě našich pozic na startovním roštu a našeho umístění trati jen pár kol před koncem jsme mohli doufat ve větší počet. Penalizace pro Daniela na startu kvůli velmi mírnému prokluzu spojky a kritický moment Jukiho nás stálo pár bodů, ale z tohoto víkendu si odnášíme spoustu pozitiv: jezdci a tým na trati opravdu dobře spolupracují jako solidní jednotka, zatímco v továrně bylo úsilí našich zaměstnanců stejně a skutečně odměněno opětovným postupem obou vozů do Q3 a dnes bodovým ziskem. Daniel mluvil o tom, že v sobotu slavil desáté výročí jeho prvního vítězství ve formuli 1, které slavil na této trati a zdá se, že se mu to místo líbí, o čemž svědčí jeho umístění v kvalifikaci i v závodě! V sobotu jsme také oznámili, že Juki u nás zůstane další rok. Prodloužení kontraktu si zaslouží a i pro tým je dobré, že brzy v sezóně máme v této věci jasno a nemusíme nad ní dále přemýšlet. Juki se tento víkend po složitém pátku také skvěle zvedl a zasloužil by si také nějaké body. Musíme pokračovat v našem přístupu formou malých krůčků, jednoho po druhém, ve všech oblastech. Posouvá nás to závod od závodu k lepším pozicím a všichni ve Faenze a v Bicesteru extrémně tvrdě tlačí na to, aby do našeho vozu přinesli více výkonu.

Alpine

Pierre Gasly, 9. místo:

S dnešním výsledkem můžeme být jako tým velmi spokojeni, protože oba vozy letos poprvé skončily na bodech. Na začátku závodu po druhé zatáčce jsem měl kontakt se Sergiem a ztratil několik pozic. Poté jsem se soustředil na to, abych se probojoval zpět. Dnes jsme udělali několik dobrých a neobvyklých rozhodnutí, když jsem zajel do boxů brzy, zatímco zbytek startovního roštu byl ještě na přechodných pneumatikách. Když se ohlédnu zpět, měli jsme počkat ještě jedno kolo, ale nakonec to dopadlo dobře, mohl jsem jet slušným tempem a získat zpět pozice, o něž jsem přišel po startu. Snažil jsem se dnes pro tým vytěžit maximum a chtěl jsem zaútočit na Daniela na osmém místě ke konci závodu tím, že jsme si s Estebanem vyměnili pozice. Můžeme být hodně spokojeni se získanými body a skvělou týmovou prací všech zúčastněných.

Esteban Ocon, 10. místo:

Jsem šťastný za tým, že jsme dnes dokázali bodovat s oběma vozy. Odjeli jsme mega závod, startovali jsme z konce startovního roštu, abychom se dostali na body, a to je pro tým úžasné. Tým musel opravit vůz na startovním roštu před startem závodu; jsem velmi vděčný za tvrdou práci, kterou odvedli. Ke konci závodu bylo obtížné hospodařit s energií, což znamenalo, že jsem nemohl naplno využít potenciál baterie. Dostal jsem pokyn, abych dvě kola před koncem nechal Pierra předjet, aby se pokusil dostihnout Daniela před námi. Splnil jsem požadavek v předposledním kole a o jedno místo klesl. Respektoval jsem pokyny, které jsem dostal a udělal jsem pro tým to nejlepší.

Bruno Famin, šéf týmu

Celkově je to dnes pozitivní týmový výsledek s dvojnásobným bodovým ziskem – prvním v sezóně – takže dobrá práce týmu ve velmi dobře odjetém závodě. Je potěšující, že jsme se dokázali odrazit od včerejšího náročného dne v kvalifikaci a vytěžit maximum ze smíšených podmínek. Věděli jsme, že před závodem bude klíčové udělat správná rozhodnutí ve správný čas; tým si dnes vedl dobře po provozní stránce, a to jak ve strategii, tak v boxech. Podařilo se nám zajistit týmu důležité tři body a posunout se o jednu pozici v Poháru konstruktérů.

Haas

Nico Hülkenberg, 11. místo:

Po Cunodově chybě jsem se snažil zareagovat, zastavit a nějak se mu vyhnout, ale muselo to být o pár milimetrů – byl jsem připraven na náraz. Prvních deset kol probíhalo opravdu dobře, ale pak trať osychala, takže veškerá práce opět přišla vniveč, ale s takovým scénářem jsme počítali. Myslím, že to byl čistý závod, žádné chyby, ale domnívám se, že jsme měli trochu smůlu při jednom ze safety carů, tam jsme o nějaká místa přišli. Ke konci bylo dobré počkat o něco později s přechodem na slicks, protože v prvním sektoru bylo těžké udržet na nich auto na trati. Získal jsem tam pár pozic, ale pak jsem jel ve vlaku s ostatními. Jel jsem s vysokým přítlakem, takže na rovinkách jsem seděl jako kachna a bez DRS jsem jel dost pomalu.

Kevin Magnussen, 12. místo:

Nemám pocit, že jsem dnes vytěžil nejlepší výkon s ohledem na všechny příležitosti, které závod nabízel, takže jsem zklamán. Podíváme se na to a pokusíme se to pochopit, protože právě teď je to všechno trochu rozmazané, ale bylo dost příležitostí, to je jisté, ale nezískali jsme žádné body. Měl jsem velmi pomalou první zastávku a středně pomalou při přechodu na slicks; také si myslím, že jsme zajeli do boxů pro přechodné pneumatiky příliš brzy. Na začátku závodu to vypadalo, že se něco povede, ale není nic, čím bychom se mohli pochlubit.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Byl to bohužel dost frustrující den, protože si myslím, že jsme udělali správné rozhodnutí, když jsme oba jezdce nasadili na mokré pneumatiky, to bylo dobré. Jak Kevin, tak Nico odvedli dobrou práci, polepšili si o spoustu pozic a do boxů jsme je k přechodu na intermediates povolali ve správný čas, jenže náš problém se zastávkou Kevina zmařil naši výhodu , což je frustrující. Co se týče tempa, u Kevina jsme chtěli přejít na hladké pneumatiky brzy, ale když se ohlédnu zpět, bylo to příliš brzy; zato Nicovo načasování bylo naprosto perfektní. Na poslední sadě pneumatik se Kevin vrátil do tempa. Je proto zklamáním, že jsme v některých částech ukázali rychlost a potenciál, ale prostě to pro potřeby našich jezdců nestačilo. Skončili jsme těsně za první desítkou, musíme se přeskupit a znovu zabojovat v Barceloně, ale dnes to nebylo po provozní stránce nijak skvělé, takže to musíme přehodnotit a ujistit se, že se jako závodní tým zlepšujeme.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 13. místo:

Dnešek nebyl nejlehčím dnem v kanceláři. Rozhodli jsme se pro změnu nastavení, aby byl vůz vhodnější pro tyto povětrnostní podmínky, a myslím, že to byla správná věc – bylo dobré něco zkusit, protože nám to umožnilo získat trochu více přítlaku. Zůstat na trati na přechodných pneumatikách byl správný krok; Později jsem se snažil být agresivní na hladkých pneumatikách, ale možná jsem zajel do boxů o kolo dříve, než by bylo správné. Nakonec jsem se nedostal do první desítky a nemyslím si, že bych s mou rychlostí mohl dosáhnout o moc víc – náš pokrok na trati byl spíše způsoben chybami jiných vozů nebo odstoupením. Při pohledu do budoucna musíme pokračovat v práci na aktualizacích, aby byl náš vůz rychlejší. Máme naplánovaná větší vylepšení a jsem si jistý, že to je klíč k pokroku. Barcelona nás čeká brzy a my víme, že je před námi hodně práce: dostat se zpět do Q2 bude prvním krokem a od toho se bude odvíjet posun nahoru.

Guanyu Zhou, 15, místo:

Dnešek se ukázal jako náš další těžký závod, navíc to byl celkově náročný víkend. I když se toho během závodu dělo docela dost, byl pro mě osamělý, zejména v druhé polovině. Podobně jako v Monaku jsem se s vozem necítil příliš jistě, zejména pokud jde o brzdění a zatáčení. Po víkendu, jako je tento, si budeme muset sednout a prozkoumat naše problémy, abychom je před Barcelonou vyřešili.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Po včerejší náročné kvalifikaci jsme se dnes ráno rozhodli změnit nastavení obou vozů, abychom se pokusili maximalizovat každou příležitost v případě mokrého závodu. Změnili jsme zadní křídlo kvůli dosažení vysoké úrovně přítlaku, což je riziko, pro nějž jsme se rozhodli ve snaze najít způsob, jak získat nějaké body. Vzhledem k tomu, jak se závod vyvíjel, z hlediska počasí, to bylo správné rozhodnutí, i když náš výkon nám nakonec nedovolil posunout se blíže k první desítce. Během prvního výjezdu safety caru jsme se rozhodli ponechat Valtteriho na trati, protože jeho přechodné pneumatiky byly v dobrém stavu. To mu umožnilo získat zpět jeho pozici; poté zajel do boxů pro novou sadu středně tvrdých pneumatik, ale obtížně zahříval pneumatiky na správnou teplotu. Ztratil půdu pod nohama a nakonec se mu nepodařilo v závěrečné části závodu udržet se blíž soupeřům vpředu. Zhou absolvoval mnohem obtížnější závod, potýkal se s podobnými problémy s teplotou pneumatik. Po většinu závodu jel osaměle, takže neměl možnost využít DRS a získat řádnou referenci. Byl to pro něj celkově obtížný víkend, zejména po těžkém Monaku: nyní musíme prozkoumat vše, co nefungovalo, a pomoci mu vrátit se v Barceloně na novou vlnu. Navzdory nedostatečné výkonnosti a po devíti závodech s nulovým bodovým kontem se nevzdáváme; jsme odhodláni analyzovat naši výkonnost a identifikovat všechny oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit. Jak na trati, tak doma v Hinwilu se těšíme na společný pokrok.

Ferrari

Charles Leclerc, vzdal

Podstatné dnes je, že můj závod ovlivnily problémy s motorem. Ve srovnání s ostatními vozy jsme značně ztráceli v časech na kolo, takže jsem zkusil slicks, protože jsme věděli, že je to naše jediná šance pokusit se skončit na bodech. Nebylo co ztratit a ničeho nelituji. Ale závod jako je tento bolí a pro tým je to velká ztráta bodů, protože ani jeden nedokázal dojet do cíle. Prověříme všechny problémy, abychom se ujistili, že se to nebude opakovat."

Carlos Sainz, defekt po kolizi

Pro tým je to závod, na který budeme chtít rychle zapomenout. Věděli jsme, že dnešek bude obtížný, protože jsme se celý víkend trápili s přilnavostí a ovladatelností vozu. Celý závod byl na hraně, a když jsem se snažil zrychlit v DRS vláčku, abych předjel soupeře, udělal jsem chybu na obrubníku. Tímto bych se chtěl omluvit týmu a také Alexovi. Před Španělskem musíme zapracovat, abychom pochopili, co se tento víkend stalo, a ujistili se, že se v nadcházejících závodech znovu neocitneme v podobné situaci. Pokračujeme."

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byl to pro nás velmi těžký víkend. U Charlese jsme měli problém s motorem, což znamenalo, že jsme po asi 15 kol ztratili přibližně 80 koní. Doufali jsme v červenou vlajku, abychom mohli provést reset a restart. Nedočkali jsme se, takže jsme ho museli povolat do boxů, což nás stálo celé kolo, a to byl v podstatě konec jeho závodu.

Carlos neměl moc dobrý start, takže se ocitl v balíku a v jednu chvíli došlo ke kontaktu s Albonem, při němž si poškodil zadní křídlo a také podlahu, takže nemohl dále pokračovat.

Určitě to nebyl od samého začátku dobrý víkend. Doufám, že jsme si v této Grand Prix vybrali všechny naše problémy do Španělska se vrátíme v mnohem lepší formě. Podíváme se, co jsme mohli udělat jinak. Nečekali jsme, že tento víkend bude tak obtížný, zejména proto, že naše rychlost v závodní simulaci v pátek byla dobrá. Sezóna je dlouhá, takže nás čekají vzestupy a pády, ale doufám, že takových 'pádů' nebude příliš mnoho.

Williams

Alex Albon, kolize

Dnešní závod je zklamáním. Body byly rozhodně na dosah a vůz se v měnících se podmínkách na všech směsích choval dobře. Zbytečně jsem neriskoval tým dobře plnil závodní plán. Byla to bitva o přežití, což vzhledem k počasí bylo po celou dobu, a nakonec jsem doplatil na chybu někoho jiného. To je závodění a nemyslím si, že bych mohl udělat něco jinak.

Logan Sargeant, nehoda

Podmínky na trati byly náročné, zejména na začátku závodu s množstvím stojaté vody. Docházelo k poměrně velkému aquaplaningu, takže jsem se snažil jej zvládnout. Dnes jsem udělal příliš mnoho chyb a dvě trestuhodné. Extrémně rychle jsem ztratil zadní část a nedokázal jsem s tím nic udělat. Jsem ze sebe zklamaný, doposud jsem měl pocit, že jsem tento víkend jezdil skvěle. Měl jsem dobré tempo, když jsem byl schopen zajíždět čistá kola. Půjdu dál a budu se dívat dopředu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

"Závod na mokré trati začal pro oba vozy dobře. V prvních, velmi obtížných kolech jsme byli schopni udržet pozice. Klíčové bylo dostat intermediates na odpovídající teplotu. Alex měl na první sadě přechodných pneumatik v těchto obtížných podmínkách dobré tempo. Když Logan udělal chybu a na trať vyjel safety car, rozhodli jsme se povolat do boxů Alexe pro čerstvou sadu přechodných pneumatik, protože se blížila druhá dešťová přeháňka.

Na druhém setu jsme se trochu trápili s tempem a Oconovi se podařilo dostat se před nás těsně předtím, než všichni začali zajíždět do boxů pro slicks. Nasadili jsme sadu středně tvrdých pneumatik a věděli jsme, že to bude až do konce boj s několika vozy o osmé místo.

Bohužel těsně před Alexem chyboval. Vzhledem k tomu, že Alex neměl kam uhnout, aby se vyhnul Ferrari, znamenalo definitivní odstoupení. Dnes to nebyl výsledek, s nímž bychom počítali, ale jsme rádi, že nám tento víkend nabídl možnost opět bojovat o body. Veškerá naše pozornost se nyní soustředí na trojvíkend, který nás čeká, a zejména na Barcelonu.