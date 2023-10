PROHLÁŠENÍ po GP USA: Hamilton si napravil chuť. Norris získal maximum

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Byl to těžký závod, brzdy nám nefungovaly ideálně, takže jsem s autem dost bojoval. Nebyli jsme zdaleka tak rychlí, jak jsme mohli být, ale nakonec jsme to zvládli, takže pocity jsou dobré. Že jsem v klubu jezdců s 50 vyhranými GP? Skvělé pocity.

Mercedes



Lewis Hamilton, 2. místo

Být druhý... Je to dobré, ale popravdě jsem v závěru doufal, že bych mohl vyhrát. Red Bull je každopádně hodně silný, s Maxem odvádí skvělou práci, takže jim patří gratulace. My jsme o víkendu učinili dobrý pokrok. Zároveň mě těší, že jsem se dnes týmu omluvil za zpackaný minulý závod.

McLaren

Lando Norris, 3. místo

Dal jsem do toho všechno, ale zkrátka to nestačilo, Red Bull s Mercedesem byli rychlejší, pro nás jsou to každopádně dobré body.