Leclerc chybuje a ztrácí reputaci. Co mu radí Brundle?

Naposledy si Leclerc zavařil v Miami, kde boural hned dvakrát. Nejdříve v pátečním tréninku, poté během sobotní kvalifikace. Navíc v obou případech se mu stala osudnou jedna a tatáž zatáčka. Přidejme další kolizi s bariérou v Baku a dostaneme vysvědčení, které není pro jezdce Ferrari vůbec dobré. Všímá si toho rovněž Martin Brundle.

„Je obrovsky rychlý, možná nejrychlejší ze všech, ale... Neví, kde je hranice. Ferrari stojí jeho neuváženost velké množství dílů i příležitostí. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem říkal: Těším se na moment, kdy bude tenhle chlapec ve Ferrari, ale musí zkrátka dělat méně kopanců. Ničí si kvůli nim svou reputaci," říká bývalí britský závodník na Leclercovu adresu.

Do jisté míry začíná Leclercův příběh připomínat Sebastiana Vettela. Také Vettel jezdil za Ferrari v době, kdy nemělo dostatečně rychlý vůz na boj o mistrovské tituly, přičemž chybějící rychlost se Vettel snažil nahradit přemírou snahy, Kvůli tomu leckdy končil v bariérách či hodinách a zdá se, že jeho monacký následovník píše podobný příběh. Vrátí se Charles zpět na správnou cestu?

A head-spinning twist at the climax of qualifying 🤯#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/bC4jZy1qOe