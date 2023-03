Vyzvou Red Bull? Šéf Aston Martinu varuje před skrytou silou soupeře

Šéf týmu Mike Krack tvrdí, že ztráta Aston Martinu na Red Bull je stále značná. Své tvrzení opírá o fakt, že Red Bull měl v Bahrajnu před zbytkem pole pohodlný náskok, což mu umožnilo nejet takzvaně nadoraz. Aston Martin se proto spíše soustředí na boj s Ferrari a Mercedesem než že by pomýšlel na bitvu s Red Bullem.

„Myslím, že na Red Bull pořád dost ztrácíme. Podle mě si mohli část své výkonnosti schovat, ale kolik jí bylo, to nevíme. Faktem však je, že byli ve velmi pohodové pozici. Absolvovali povinnou zastávku, po které auta prostě dovezli do cíle. Pochybuju, že v závodě ukázali svůj plný potenciál. Nikdo je k tomu totiž nedonutil," říká šéf Aston Martinu.

A dodává: „My si musíme hlavně zachovat respekt a pokoru. Letos bojujeme se soupeři, kteří jsou zvyklí jezdit vpředu a kteří jsou zvyklí na intenzivní vývoj během sezony. My se jim v tomhle musíme vyrovnat. Jedině tudy vede cesta, jak si svou formu dokážeme udržet, případně ji ještě vylepšit." Nutno však dodat, že Aston Martin má vše potřebné k tomu, aby čeřil vody. Lidský materiál, zázemí i finance. Je to tedy ryba, se kterou se do budoucna musí počítat.

To cap it off, some landscape snaps to spice up your desktop! 👏 pic.twitter.com/wvdGDjlv6x