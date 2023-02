ŽIVĚ: Třetí den testů v Bahrajnu - poslední šance prověřit novou techniku

Týmy i jezdce čeká poslední den, kdy mohou testovat své nové vozy.

Kdo dnes nastoupí? Pérez, Bottas a Albon budou za volantem celý den. Ostatní týmy volí rozdělení času mezi dva piloty. Dopoledne nastoupí Leclerc, Russell, Gasly, Piastri, Drugovich, Hülkenberg a De Vries. Odpoledne se potom sveze Sainz, Hamilton, Ocon, Norris, Alonso, Magnussen, Cunoda

8:09 A je tu brzká červená vlajka! Senzor na Pérezově voze upadnul.

8:08 Po pár minutách už vyjelo na trať všech deset vozu!

8:03 Jako první na trať vyrazil Drugovič, kterého následoval Bottas, Piastri, Pérez, De Vries a Albon.

8:02 U McLarenu zatím nejsou spokojeni. Vedení týmu se nechalo slyšet, že má připravenu řadu novinek, ale zároveň netuší, jak na tom reálně budou v prvním závodě. Přiznávají však, že překvapení příliš nebyli a že některé jejich cíle se jim nepodařilo splnit.

