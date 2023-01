Velké sponzorské přesuny: ORLEN míří k AlphaTauri, kdo podepsal s Alfou?

Jedná se o giganta působícího na poli ropných produktů, který, jak už bylo řečeno, ještě loni sponzoroval Alfu Romeo. Teď se však loga ORLEN budou objevovat na AlphaTauri.

„Jsem moc rád, že můžeme oznámit partnerství s ORLEN, těším se na okamžik, kdy jejich loga uvidím na našem voze. Věřím, že společně napíšeme vzrušující příběh, který pomůže rozvoji obou značek," říká šéf AlphaTauri Franz Tost.

ORLEN podporoval také Roberta Kubicu, ten ale k AlphaTauri zřejmě nezamíří. Polák si uvědomuje, že ve svém věku by jen těžko dostal možnost závodit ve Formuli 1. „Jsem spokojený s tím, jak to teď je. Jsem realistický, v osmatřiceti asi nedostanete moc možností jezdit, i když je pravda, že můj příběh ukázal, že nikdy neříkej nikdy," popisuje Polák, který v uplynulých letech působil jako testovací jezdec Alfy Romeo.

Alfa Romeo však smutnit nemusí. Portfolio jejich sponzorů nově rozšíří společnost Stake - významný hráč na světovém poli sázkových platforem. Bude zajímavé sledovat, jak se oba sponzorské přesuny projeví na nových zbarveních jednotlivých týmů pro sezonu 2023.

New year, new dawn, new identity.



Say hello to Alfa Romeo F1 Team Stake - a fresh identity for the team ahead of the 2023 #F1 season thanks to a new title partnership with one of the world’s leading entertainment and lifestyle brands, @Stake.



Tap to discover more. ⬇️ #GetCloser