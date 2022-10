Propršený první trénink v Suzuce patřil Alonsovi, Schumacher boural

F1 se do Japonska vrací poprvé od roku 2019, kdy začal úřadovat covid. Nutno však říct, že první trénink toho moc nenabídl. Kvůli počasí. Většinu času totiž pršelo. Jako první vyrazili na trať Magnussen a Cunoda, kteří měli nazuty pneumatiky do extrémního mokra. Japonec svému týmu reportoval, že na trati je "několik řek". Poté provoz na trati ustal. Jako další vyrazil vstříc měřeným kolům Stroll, ovšem až po dvaceti minutách.

Následovalo pozvolné přezouvání na přechodné pneumatiky, se kterým započali piloti Red Bullu. To ukázali, že zeleně označené gumy byly pro aktuální podmínky panující na Suzuce ideální volbou. V jejich příkladu tak logicky pokračovali další.

Leclerc goes off at Spoon as conditions become more and more treacherous 🌧️ #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/o7cplkPML0

K vidění bylo rovněž několik incidentů. Postarali se o ně Ricciardo či Latifi, kteří vyjeli mimo trať. Nejednalo se však o nic drastického. Zdaleka největší krizovku měl Leclerc. Monačan netrefil zatáčku a v poměrně velké rychlosti vyjel do únikové zóny. Před kontaktem s bariérou jej uchránil štěrk.

Zajížděné časy přirozeně nikterak směrodatné nebyly. Nejrychleji zajel Alonso - 1:42,248. Za Španěla se zařadili Leclerc a Sainz. Následovali Ocon, Verstappen, Magnussen a Schumacher. Závěr tréninkových jízd přinesl další zhoršení podmínek na trati. Začalo totiž opět víc pršet, kvůli čemuž provoz na trati prakticky ustal. O největší vzrušení se postaral Schumacher paradoxně až po konci prvního tréninku. V kole, kdy se vracel do boxů, totiž poměrně tvrdě boural. Na závěr zmiňme, že sobotní kvalifikace i nedělní závod by měly být odjety za suchých podmínek.

Big crash for @SchumacherMick after he'd done a practice start at the end of the session and was on his way back to the pits: pic.twitter.com/9Jgbq9vUGR