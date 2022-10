Třetí trénink zvládl nejlépe Verstappen. Ferrari je blízko

Ještě před startem třetího tréninku byl potvrzen přesun, o kterém se dlouho spekulovalo. Nyck de Vries bude příští rok závodit za AlphaTauri, kdežto Pierre Gasly míří k Alpine.

Hned od úvodu třetích tréninkových jízd byl na trati k vidění značný provoz. Týmy chtěly po propršeném včerejšku získat co největší počet dat na suché trati. Do čela se v úvodu dostali jezdci Red Bullu. Max Verstappen zajel čas 1:32, 050. Sergio Pérez ztrácel na svého kolegu vteřinu. I tak mu to stačilo na průběžné druhé místo.

A little bit of Saturday traffic for George Russell 😣



The Brit was pushing, but Seb was in the way at the chicane #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0l8euHxHsL