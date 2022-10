PROHLÁŠENÍ po závodě: Pérez do toho dal vše

RED BULL

Sergio Pérez, 1. místo

Tohle byl rozhodně můj nejlepší výkon. Fantastický den. Kontroloval jsem si celý závod. Poslední tři kola byly velmi intenzivní, když jsem vylezl z auta, cítil jsem to. Dal jsem do toho úplně vše. Co se toho prošetřování týká, nemám tušení, co se děje. Řekli mi, že komisaři to vyšetřují a že mám navýšit náskok.

CHECO: “That was my best performance [in F1]. The last three laps were so intense. I gave everything for the win today” #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Sq2sl6FiHx — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Max Verstappen, 7. místo

Není to to, kde bychom chtěli být. Včera jsme se do této situace dostali a buď to může vyjít skvěle a probojujete se dopředu a nebo je to frustrující jízda, jakou jsme měli my. Sedmé je lepší než osmé, ale není to to, kvůli čemu tu jsem. Ne s autem, které tu máme a které jsme v tréninku ukázali. Bylo to prostě neskutečně chaotické.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Šlapal jsem na to po celou dobu. Start se nepovedl a byl to potom náročný závod. Těžké, musím se dobře vyspat a připravit se na Japonsko.

Carlos Sainz, 3. místo

Bylo to náročné. Nedostal jsem se pořádně do správného rytmu za mokra a potom jsem nemohl stíhat ty na čele. Musel jsem se spokojit se třetím místem, ale je to dobré, neudělal jsem žádnou chybu a dojel do cíle. V závěru jsem byl celkem rychlý. Je to dobrý výsledek pro tým co se v tabulce konstruktérů týče.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.