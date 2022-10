Verstappen: Měl bych mít možnost kritizovat!

Vedoucí pilot letošního šampionátu a muž, jemuž v posledních závodech může startovat prakticky odkudkoliv, stejně vždy vyhraje, zažil v závěru kvalifikace GP Singapuru velmi nemilý fakt. Navzdory několika drobným zaváháním nakonec měl ještě v poslední vlásence před závěrečnou dvojicí zatáček solidně rozjeté kolo a vypadalo to, že nakonec přeskočí Charlese Leclerca a odstartuje z nejlepší pozice.

Místo toho však jeho vůz zpomalil a zamířil do boxů. Jak to u přenosů bývá, až poté se ozvala zpožděná radiová komunikace - nešlo o rozhodnutí pilota, nýbrž ho z trati stáhl tým. Důvod byl záhy zřejmý: u Red Bullu špatně odhadli množství paliva, do situace promluvila rovněž osychající trať a tím pádem větší rychlost. Pokud by Verstappen projel cílem, nejspíš by měl nejlepší čas, ale také by ho čekala diskvalifikace, protože by neměl v nádrži dostatečný objem paliva pro kontrolní vzorek požadovaný FIA.

Holanďan absolutně nebral ohled na okolí a když mu tým sdělil svůj příkaz, doslova vybuchl: "Co to má, ku*va, znamenat?" Když po kvalifikaci přišel dotaz ze strany zástupce Motorsport.com, jak moc ho tým zklamal svým přístupem, Verstappen odpověděl zpříma: "Jsem pro kritický přístup. Když si ho prosadím já, mohou také oni volit stejnou minci, když udělám chybu. Mělo by to fungovat oběma směry. Jen tak se navzájem udržíme ve správně nastoupeném směru - nechceme být jen dobří, musíme být dokonalí. To chceme!" Na další dotaz, jak se asi tvářili zástupci týmu, Max utrousil: "Asi jim to bylo jasné, když viděli můj výraz a co jsem jim řekl do komunikace..."

Dohady se samozřejmě množily a Verstappen nepřímo poukázal na týmový příkaz, aby přerušil nadějně rozjeté kolo a nechal si poodjet před svým rozhodujícím pokusem Gaslyho, na nějž se dotahoval. Max si ale stojí za faktem, že by lidé na boxové zídce měli mít přehled o odjetém počtu kol a co si může nebo nemůže pilot s ohledem na množství paliva dovolit.

"Asi nás trochu překvapilo, že jsme absolvovali kolo navíc. Ale měli byste ten vývoj sledovat a odhadnout, že k němu dojde. Z toho důvodu opravdu nechápu, proč k tomu vůbec došlo. Nejde mi na rozum, proč mě nechali dokončit jedno z předchozích kol, než mi sdělili, abych si udělal dostatečný odstup před posledním pokusem. Ano, také Pierre přede mnou v tom měl jistou roli. Blížil jsem se ke Gaslymu, ale to není omluva. Na co máme všechny možné senzory, které by měly podobné věci mapovat? Proto to obrovské zklamání, protože jsem přesvědčen, že naše auto je dobré, i když nějaké chyby v Q3 jste mohli vidět. Podmínky byly složité, ale mně nevadily."

Že by se u Red Bullu tak trochu inspirovali u Ferrari? | foto: Red Bull Content Pool

Opět se na přetřes dostává příkaz vypustit rychlé kolo kvůli Gaslymu v dohledu. To byla podle Verstappena neomluvitelná chyba. "Jel jsem v něm o dvě vteřiny dříve, než byl můj předchozí čas. Při něm jsem zajel velmi dobře poslední sektor, takže bych se minimálně o dvě vteřiny zlepšil, protože jsem je měl k dobru ještě než jsem dorazil do dvou posledních zatáček. Také jsem měl štěstí, protože jsem mohl škrtnout o zeď, ale dokázal jsem tomu uniknout. Pokud bych měl v autě dostatek paliva, bylo by mé poslední kolo určitě výrazně rychlejší. Ale nic jsem netušil a šel do toho jako vždy naplno. Tvrdím, že bych měl pole-position. Vždyť poslední výkon 1:51,395 jsem zajel poté, co jsem výrazně uklouzl v poslední šikaně. Takže jsem přišel o hodně a mohl to napravit," dodává Verstappen.

Svět F1 a fanoušci pochopitelně tuto záležitost náležitě komentují a jak už to bývá, nešetří ani vtipy. V jedné debatě se objevil názor, že v týmovém rozpočtu chybělo £2.35, což je částka, za níž by se pořídilo ono nedostatkové množství paliva. Obecně se však má za to, že navzdory méně snadnému předjíždění není pro Verstappena osmé místo na startu nějak zásadní překážkou v cestě za vítězstvím.