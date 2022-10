KVALIFIKACE GP SINGAPURU: Pneumatikový horror svědčil Leclercovi

Asijské podnebí znamenalo doslova ruletu a v mnohých případech ovlivnilo dění na trati, i když žádný velký třesk se neodehrál. Teplota vzduchu a trati byla téměř shodná (26°C resp. 27-28°C), vysoká vlhkost vzduchu 81 % a menší větřík - 3,9 km/h - byly kulisou kvalifikace pod umělým osvětlením.

Q1 - 18 minut

Všichni piloti se na trať vydali na zeleně označených pneumatikách, protože i když už nepršelo, zejména ve třetím sektoru ještě na mnoha místech stála voda. První zaznamenaný čas měl na kontě Russell (1:57,099), ale poté vyjeli jeho kolegové a postupně sráželi hodnoty níž a níž. Překvapil Lance Stroll (1.56,997), naopak první pokus nevyšel Saizovi (1:58,131). Záhy se však Ferrari dostaly do kondice (Leclerc 1:55,054), ale šikovně si vedl i Hamilton (1:54,689). K vidění bylo několik hodin - Magnussen, Vettel - či výjezdu mimo trať v pasáži před podjezdem tribuny (Albon). Problém měl i Verstappen, jemuž vůz lehce plaval, ale nakonc to byl on, kdo si zajistil nejlepší čas 1:53,057 před Hamiltonem (1:53,161). Smůla provázela Ocona, jehož výkon ovlivnily problémy s brzdami.

Do Q2 nepostoupili: Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon, Latifi

Q2 - 15 minut

Trať přeci jenom ztrácela mokrou povahu, ale ze špičky si nikdo při prvních pokusech netroufl zariskovat, třebaže Leclerc se dožadoval zkoušky na slicks. Časy se zkrátily zhruba o jednu vteřinu a když v závěru vyzkoušeli piloti Aston Martinu a Zhou nejměkčí směs a přes jisté zlepšení se do Q3 neprosadili, nepokusili se o to ani ostatní. Tentokrát si dílčí vítězství odnesl Leclerc (1:52,343) před Hamiltonem (1:52,691) a Verstappenem (1:52,723). Vettel svou nadějně rozjetou jízdu skončil chybou před podjezdem tribuny, jinak jeho první vlaštovka na slicks mohla být úspěšná. Pořádným překvapením byl výkon Russella, jenž nedokázal přes veškerou snahu zlepšit svůj čas na postup do závěrečného dějství.

Do Q3 nepostoupili: Russell, Stroll, Schumacher, Vettel, Zhou

Q3 - 12 minut

Boj nervů začal v samotném začátku, nakonec zariskovali až na Magnussena a Cunodu všichni ostatní a nasadili nejměkčí směs. Třeba pro Leclerca, jenž chtěl původně ještě jednou intermediate to znamenalo malé zdržení. Verstappen se hodně pral se svým vozem a výsledkem byl překvapivě nepovedený čas 1:56,940, ale jak se pneumatiky začaly zahřívat, bylo jasné, že rozhodnou opravdu poslední metry a vteřiny. Stačí porovnat první relevantní časy pětice Verstappen - Pérez - Leclerc - Sainz - Hamilton (1:54,293 - 1:51,747 - 1:51,881 - 1:52,234 - 1:51,099) s finálními pokusy. Prakticky všichni piloti kroužili i čtyři kola za sebou a bez problémů zdolali hranici 1:50,00, ovšem zajímavé je, že poslední pokusy nevyšly podle očekávání Pérezovi a Hamiltonovi, třebaže čas zajeli až po Leclercovi - a skutečně každé kolo blíž cíli mělo rychlejší potenciál - Hamilton dokonce před posledním pokusem zajel pomalé kolo, aby si co nejlépe nachystal pneumatiky. Verstappen i přes drobné chyby rozjel poslední kolo hodně nadějně, ovšem k jeho překvapení ho tým povolal do pit-lane, což Holanďan značně rozladěně komentoval - nejspíš mu hrozil nedostatek paliva (budeme sledovat příčinu tohoto rozhodnutí, které Maxe dost možná stálo pole-position); podle časomíry však měl reálně na pohodlné zdolání Leclercova času...

GP Singapuru (Singapur) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:49,412 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:49,434 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:49,466 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:49,583 5. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:49,966 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:50,584 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:51,211 8. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:51,395 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:51,573 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:51,983 11. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:54,012 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:54,211 13. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:54,370 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:54,380 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:55,518 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:56,083 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:56,226 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:56,337 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:56,985 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:57,532

