PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Budeme dál kousat," slibuje Hamilton, útok plánuje i Pérez

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Jsou tu rozhodně skvělí fanoušci a rád vidím, že je tu tolik lidí. Byla to náročná kvalifikace. První dvě části na přechodných a potom Q3, kdy jsme nevěděli, co dělat a zvolili měkké pneumatiky na poslední chvíli a vyplatilo se to. Bylo to hodně, hodně náročné a v posledním kole jsem udělal chybu, takže jsem si nemyslel, že z toho bude pole position, ale tak tak to stačilo a jsem opravdu moc spokojený. Nemáme moc dat pro závod, ale pokud se nám podaří povést perfektně, jsem si jistý, že můžeme vyhrát.

RED BULL

Sergio Pérez, 2. místo

Těším se na start. Zítra to bude příležitost, abychom hned od začátku zaútočili na Charlese a jeli pro vítězství. Jsem trošku zklamaný, že nám pole position unikla o dvě setiny, ale je to skvělý týmový výsledek a kluci odvedli skvělou práci v náročných podmínkách, které přečetli správně a tak jsem spokojen. Bylo to náročné. Zítra by mohlo být zase mokro, takže bude hlavní neudělat chybu, to pro nás bude klíčové.

CHECO: "I'm looking forward to the start, tomorrow is a good opportunity to attack Charles and go for the win"#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PwCvePubFN — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Od začátku jsem na to šlapal. Bylo to tak, tak těsné. Hodně jsem se snažil, ale kluci před námi jsou vždy příliš rychlí. Opravdu jsem si myslel, že pokud zajedu perfektní kolo, což se tu dělá těžko, budeme bojovat o první místo. Ale v posledním kole jsem prostě neměl přilnavost. Nicméně jsem vděčný, že jsem ve druhé řadě a že se tým dál hodně snaží. Dál budeme kousat a snad to bude zítra lepší den. Nevěděli jsme, jak blízko bychom byli a tušili jsme, že bude auto lepší než v Monze, ale netušili jsme, jak blízko budeme. Takže ztratit jen tak těsně je ok. Zítra vstaneme budeme znovu bojovat.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.