Kvalifikaci ovládl Leclerc před Verstappenem a Sainzem

První kvalifikační čas si na Monze zapsal Lance Stroll (1:24,231), ten byl ale odsunut přijíždějícím vláčkem složeným z obou vozů Haas a Jukiho Cunody. Ztráta Kanaďana stála i za menší chybou na výjezdu z 5. zatáčky. Přetahování o nejrychlejší časy jsme mohli vidět u Red Bullu a Ferrari. Nejdříve svá rychlá kola odjel Red Bull, na který najeli jezdci Ferrari náskok 7 desetin, ovšem Verstappen zůstal s Pérezem na trati a Holanďan se dostal s náskokem 358 tisícin před Leclerca. Skvělé výkony podával i náhradník pro tento víkend Nyck de Vries. Mladému jezdci se i přes škrtnutý čas povedlo postoupit z 15. pozice, čímž porazil i svého týmového kolegu. Dále jsme již nemohli počítat s Latifim, Vettelem, Strollem, Magnussenem a Schumacherem.

Druhou část odstartoval svými časy vláček jezdců, kterému vévodil Max Verstappen. Holanďan tedy jel bez tzv. slipstreamu, čehož využil Carlos Sainz a zajel čas o hodnotě 1:20,878. Leclerc při svém prvním pokusu chyboval a zůstal tedy na trati. Při svém druhém pokusu zajel čas téměř totožný s Verstappenem.

Onboard with Leclerc who goes second fastest



His team mate Sainz is currently setting the pace in Q2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/SZu5tpf43M