PROHLÁŠENÍ po závodě: Leclerc si sype popel na hlavu

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Měli jsme od startu dobrou rychlost, tlačil jsem na Charlese. A jet tady za někým, v tomto horku, pneumatiky se přehřívaly, takže jsem nemohl vůbec zaútočit a snažit se ho předjet, jen jednou... Snažili jsme se být v klidu, udržet se blízko.... Do boxů jsme zajeli brzy a potom jsme netušili, jak se závod vyvine. Auto dnes bylo rychlé. Samozřejmě pro Charlese je to smůla. Doufám, že je v pořádku. A po jeho odpadnutí, už jsem si jel jen svůj závod a udržoval pneumatiky. Boxová ulička je tu dlouhá, nemohl jsem jet opět do boxů, musel jsem vydržet. Pneumatiky se opotřebovávaly, takže jsem si je na konci jen hlídal.

Sergio Pérez, 4. místo

Je to velká škoda, co se s tím virtuálním safety carem stalo, dostal jsem zprávu, že skončí na koneci zatáčky devět, takže jsem s tím počítal a na konec to neskončilo. A potom další zpráva, že konec bude v zatáčce dvanáct. A bylo to blízko. Vypadá to, že Geroge dostal jiné zprávy a lépe se na restart připravil. Myslím, že je škoda, že virtuální safety car ovlivnil výsledek, abych pravdu řekl. Nemělo by to tak být, ale dnes se to stalo. Zprávy, které jsem dostal, byly špatné a něco se stalo, protože jsem byl informován o deváté zatáčce a byla to dvanáctá.

Christian Horner, šéf týmu

Checo se tento víkend trápil s pneumatikami a to více než v minulosti. A je to pro něj frustrující. Nakonec měl problém s informacemi ohledně safety caru, protože se ho nepodařilo vypnout a museli to restartovat. Hlídal si delta čas a George buď jel rychleji a nebo měl jiné informace. Možná. Musíme se na to podívat. Je to frustrující, protože si myslím, že jsme mohli mít dvojnásobné pódium. Nicméně důležité jsou dnes body do šampionátu.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Byl to vlastně hodně náročný závod, protože mi nefungovala láhev s pitím, ale je to skvělý výsledek zvlášť, když vezmeme v úvahu, kolik jsme na ty vepředu tento týden ztráceli. Spolehlivost je jedna z věcí, ve kterých je tento tým naprosto úžasný, takže moc gratuluji. Bez nich bych na pódium nebyl. Vítězství a takovéto výsledky, to je o celkovém balíku. A samozřejmě nejsme tak rychlí jako ty první dva týmy, ale spolehlivost je jedním z klíčových prvků a jsem na náš co se spolehlivosti týče moc pyšný. Je to skvělý výsledek a George také odvedl skvělou práci, je to skvělé.

FERRARI

Charles Leclerc, nedokončil

Chyba, chyba.. Říkám, že jezdím nejlépe ve své kariéře, ale pokud budu dělat tyto chyby, potom je to k ničemu, abych jinak jezdil na vrcholu. Ztrácím příliš mnoho bodů. Sedm v Imole, 25 dnes, protože jsme dnes asi byli nejrychlejší auto na trati. Pokud ztratíme šampionát o 32 bodů na konci roku, budu vědět, kde to vzniklo. A ne to nepřijatelné. Musím tyto věci vyřešit. Nemyslím, že to bylo něco technického, prostě jsem ztratil zadní část vozu. Tak to bylo. Takto si titul nezasloužím.

Mattia Binotto, šéf týmu

Byla to jen chyba, stává se to. Stejně, jako problémy se spolehlivostí. Myslím, že co jsem řekl Charlesovi bylo, že si zbytečně přiděláváme problémy, ale v budoucnu si to užijeme a otočíme to. Byla to jezdecká chyba. Ty řeči ohledně plynu byly když zařadil zpátečku a snažil se dostat zpět z bariér. Rozhodně jsou věci, kde se můžeme zlepšit a kde se můžeme poučit a krok za krokem jdeme kupředu a zlepšujeme se. Opět jsme dnes prokázali, že jsme nejrychlejší auto a konkurenceschopné a musíme otočit stránku, než pojedeme do Maďarska. Tam to může být double, proč ne? Musíme se prostě a jednoduše soustředit na další výsledek.

ALPHATAURI

Pierre Gasly, 12. místo

Snažil jsem se probojovat zpět na body a jediné, co se mi podařilo, je dvanácté místo, což zjevně není to, co bychom si přáli. Fanoušci a diváci udělali ze závodu speciální výkon, vykouzlili mi velký úsměv na tváři, proto jsem nesmírně zklamaný z toho, co jsem předvedl. Kdybych věděl, v čem je problém a co bychom měli změnit, ale auto bylo přetáčivé a trpělo nedostatkem přilnavosti, zejména v rychlých zatáčkách. Zkoušel jsem všechno, co se dalo, měnil závodní stopu, ale nestalo se nic, co by fungovalo. Samozřejmě nechci dělat ukvapené závěry, ale na základě dnešní rychlosti musíme udělat analýzu, proč pátek proběhl tak dobře a od té doby jsme se trápili. Skončil jsem tři vteřiny za TOP 10, takže nejsme od bodů tak daleko, ale za tyhle pozice už se body nedávají. Nyní se musíme pokusit chování nového balíčku pochopit. Asi to bude nějakou dobu trvat, ale střed pole je hodně vyrovnaný, takže musíme najít řešení. Do dalšího závodu zbývá jen pár dní, musíme se jako tým opět sjednotit, abychom vše vyřešili a posunuli se o značný krok vpřed.

Juki Cunoda, odstoupil

Po kolizi na začátku jsem utrpěl značné poškození a to se každým kolem zhoršovalo. Díval jsem se na tu situaci opakovaně, určitě jsem Oconovi nechal dost místa, ale ztratil kontrolu nad vozem. Mně to zničilo celý závod a pět vteřin penalizace mu asi tolik neublížilo, když mohl pokračovat a dokonce získat body. Vím, že v závodech se takové věci stávají, ale je to škoda, zejména po tak dobré kvalifikaci. Nejsem nadšený i kvůli týmu, lidem v továrně, že to skončilo po vší té práci takhle. Po značném upgrade jsme žádné body nezískali, ale zároveň se domnívám, že jsem tento víkend udělal to nejlepší, co bylo možné. Navzdory dobré kvalifikaci je nakonec hlavní závod, kde se rozdávají body, takže jsem dost nešťastný. Mohl jsem dojet kolem osmého místa, ale už se stalo, takže se určitě musíme vrátit silnější v Maďarsku. Máme dobré auto, takže pozitiva přetrvávají.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonů vozidel

Bohužel opouštíme Paul Ricard bez bodu. Jukiho závod skončil vlastně hned poté, co ho trefil Ocon. Snažil se pokračovat, ale vůz byl vážně poškozen a Juki nebyl schopen dohnat startovní pole, proto nezbývalo nic jiného než ho stáhnout. Co se Pierre týče, víme, že není jednoduché začínat zezadu, proto jsme se pokusili zvolit strategii s tvrdými pneumatikami. První polovina závodu vypadala dobře, ale ve 28. kole při útoku na Albona udělal Pierre chybu a ta ho stála několik míst. Měl dobrou rychlost, znovu získával ztracenou půdu pod nohama, ale nestačilo to, aby zdolal oba piloty Aston Martin. Po slibném pátku se nám nepodařilo přetavit zlepšení vozů v body, což je zklamáním, ale vidíme pozitivní signály pro budoucí závody. Všechna data před Maďarskem budeme analyzovat, abychom dále vylepšili nastavení aerodynamického balíčku. Budeme dále bojovat!

HAAS

Mick Schumacher, 15. místo

Začátek na středně tvrdých pneumatikách byl obtížný, auto nefungovalo tak dobře, jak jsme si představovali. Věděli jsme, že to bude těžké, takže jsem stavěl poměrně brzy (10. kolo), ale bohužel poté přišel safety car, což prakticky pro všechny znamenalo zastávku zdarma. S pitlane, jako je tady, je rozdíl hodně velký, takže jsem se propadl hodně dozadu, pak jsem měl navíc kontakt se Zhouem. Celkově to dnes bylo složité, ale ponaučili jsme se z určitých okolností a doufáme, že víkend v Budapešti bude lepší.

Kevin Magnussen, odstoupil po kolizi

Dal jsem do závodu maximum, hodně se snažil, předvedl několik dobrých manévrů, ale postupně byla degradace pneumatik příliš velká. Na začátku stintů bylo auto skvělé a fantastické tempo potvrzovalo náš včerejší kvalifikační výkon, proto jsem se po startu dostal na dvanácté místo. Ale ono nadměrné opotřebení, pro nějž nemáme vysvětlení, mi neumožnilo více zabojovat.

Günther Steiner, šéf týmu

Všechno se vyvíjelo podle plánu, dokud nevyjel safety car - pak už to šlo jenom z kopce. Strategický tým byl ve své předpovědi skvělý, pneumatiky se totiž chovaly přesně podle toho, co odhadl. Ale vyjel safety car a protože jsme měnili pneumatiky brzy, museli jsme pokračovat, zatímco všechna ostatní auta měla zastávku zadarmo, tak co se potom dá dělat. Ale auto bylo opět rychlé, jen je třeba se znovu sebrat a doufat, že nás nepostihne další smůla - už ani nežádám, abychom měli štěstí.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.