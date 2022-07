GP FRANCIE: Leclerc si "zabil" závod, oba Mercedesy na pódiu

Krásné počasí, v ochozech mnoho natěšených diváků s francouzskými vlajkami (pokud se dalo vypozorovat, větší podporu měl u domácích diváků Gasly před Oconem), horko šplhající na 31,6°C a dráha sálající 54°C - to byla kulisa k závodu v Le Castellet, jenž byl dalším martyriem pro stáj Ferrari.

Ale popořádku - piloti až na trojici Bottas, Gasly a Sainz jr. nazuli středně tvrdou směs. Mnoho lidí si kladlo otázku, zda se Ferrari skutečně podařilo na startech zapracovat a Charles jim vzápětí dal odpověď - šel do čela před Verstappenem a Hamiltonem, jemuž se podařilo překvapit Péreze. Při nájezdu do šikany Nord se potkali Ocon a Cunoda, za což Francouz vyfasoval pět trestných vteřin.

Boj v čele pokračoval na pověstné ostří nože - Verstappen prakticky od druhého kola s jedinou výjimkou měl stále možnost využívat DRS v obou zónách, jednou se dokonce pokusil překvapit Leclerca útokem v táhlé zatáčce Singes, ale od 12. kola se mu Monačan začal polehoučku vzdalovat. Náskok postupně navýšil na necelé dvě vteřiny, proto se Max a Red Bull rozhodli k výměně pneumatik v 16. kole. Holanďan spadl na sedmé místo, ale už na konci 18. kola byl bez vlastního přičinění opět v čele. Leclerc totiž udělal před zatáčkou Beausset chybu, ustřelila mu záď a po hodinách skončil čumákem v bariéře. Ještě než stačil dát průchod svým emocím, vyslalo vedení závodu na trať safety car a všichni piloti s výjimkou Verstappena a pilotů Haasu zamířili do boxů. Když na začátku 21. kola opět vyrazili závodníci do bojů naplno, bylo na trati pořadí Verstappen, Hamilton, Pérez, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo, Sainz jr., Ocon, Stroll, Albon, Gasly, Vettel, Bottas a Latifi.

Verstappen si dlouho držel Hamiltona od těla s odstupem tří až pěti vteřin, za Lewisem se držel na dostřel Pérez a tomu zase nedal spát dotírající Russel. Postupně se však Holanďan vzdálil na deset vteřin, bojující dvojice Pérez-Russell ztratila z dohledu Hamiltona a musela počítat s blížícím se Sainzem jr. Španěl si dokázal poradit s oběma, ale vzápětí jim opět udělal místo, takže se boj o bronzovou příčku rozhořel opět naplno. Kontroverzní moment nastal ve 42. kole, kdy Russell v nájezdu do Chicane Nord lehce postrčil Péreze a Checo střihl šikanu rovně - ovšem odmítl pustit George před sebe. Ten si několikrát postěžoval, až mu bylo sděleno, že má na to, aby Mexičana porazil na trati. Jejich souboj nakonec rozhodl v 50. kole nechtěně Guanyu Zhou, jemuž v zatáčce Sainte Baume vypověděla jeho Alfa definitivně poslušnost. Krátký režim virtuálního safety caru nakonec lišácky nečekaným útokem v zatáčce Lac po pečlivé přípravě pozice rozhodl Russell ve svůj prospěch. Checo se sice pokusil vzít si třetí místo zpět, ale nakonec pouze dvakrát žaloval, že Russel v Sainte Baume v posledních dvou kolech nedodržel traťový limit.

Jednoznačným hrdinou závodu ale byl Carlos Sainz jr. Odstartoval z předposlední pozice a na rozdíl od podobně postiženého Magnussena to zpočátku na velký postup nevypadalo, první kolo projel na 18. pozici - pak se ale "pustil do práce" a začal stíhací jízdu, při níž míjel soupeře jak Porsche dýchavičné trabanty - postupně mu ustoupili Latifi a Bottas (2. kolo), Gasly (3.), Schumacher (5.), Albon (6.), Magnussen (8.), Vettel (12.), Stroll (13.) a Ricciardo (17.). Následovala krutá chyba jeho kolegy a jako by toho u Ferrari neměli dost, při výměně v režimu SC vypustili teď už svého jediného pilota do cesty Albonovi. Ke kolizi naštěstí nedošlo, Alex stačil zpomalit, ale vedení závodu rozhodlo, že Španěl za "unsafe release" dostane pět trestných vteřin. Tým podal Sainzovi hlášení, ale dovršil sérii zmatků, když mu oznámil trest 5 sec. stop&go. Sám pilot je musel opravit. Dá se to přičíst rozrušení po Leclercově odstoupení, ale profesionální světlo to na scuderii nevrhá. Naštěstí se Sainz nenechal deprimovat a pokračoval ve své krasojízdě: ve 21. kole zdolal oba McLareny, tedy opět i Ricciarda, jenž v boxech využil jeho potíží a posunul se zpět před něj, o kolo později si podal Alonsa, ve 30. kole už podnikl úspěšný útok na Russella a začal stíhat Péreze. Potíž byla pouze v tom, že Carlos jel na středně tvrdé směsi, protože od začátku zvolil opačnou strategii. Jeho skvělé představení vyvrcholilo smělým soubojem s Pérezem, jenž se táhl od Chicane Nord přes šest dalších zatáček až na cílovou rovinku, aby před S de la Verreire vystoupalo rudé Ferrari na třetí příčku. Bohužel jen po zbytek kola - tým vyhodnotil další pobyt na pneumatikách jako hazardní a Sainz jr. zastavil, aby si nejdřív odpykal oněch pět vteřin a poté ještě absolvoval ne zrovna rychlou výměnu (4,2 s.). Vzhledem k prodloužené zóně omezené rychlosti až po výjezd z boxů se vrátil na deváté místo, ale opět nasadil strhující tempo a na nových středně tvrdých pneumatikách ve 43. kole odsunul za sebe Ocona, v dalších okruhu Ricciarda, poté Norrise (46.) a konečně Alonsa (47.). V té chvíli mi na čtvrtého Russela chybělo nepřekonatelných 22,4 vteřin, ale Carlos sérií nejrychlejších kol dokázal tuto propast stáhnout na 11,527 s. Víc už opravdu udělat nemohl.

Ve stínu těchto událostí byly i další momenty, mezi něž můžeme započítat kolize Zhoua a Schumachera ve 22. kole, za níž dostal pětivteřinový trest Číňan - incident se odehrál v zatáčce Beausset, kde předtím havaroval Leclerc. Do clinche se dostali i Latifi a Magnussen v zatáčce 4, což pro oba znamenalo odstoupení. Střed pole se soustředí stále více na duel mezi týmy Alpine a McLaren - tentokrát nestačil Norris na výborně jedoucího Alonsa, Ricciardo za sebou zase neudržel Ocona, jemuž svou pozici přepustil ve 46. kole. Snažil se i Gasly, aby před domácím publikem neutržil ostudu, ale život si zkomplikoval ve 28. kole, kdy mu nevyšel nájezd do Chicane Nord a musel uvolnit po projetí přímo cestu soupeřům. Jako efektní závěr vyzněl interní duel a rvačka o bod u Aston Martinu - nakonec po tvrdém souboji v posledních pět zatáčkách slavil triumf Kanaďan, třebaže mu čtyřnásobný mistr světa v zatáčce Pont málem vrazil svou příď pod zadní křídlo.

Verstappen si z Francie odváží luxusní náskok v šampionátu, Sergio Pérez už se dostal opět do těsné blízkosti Leclerca - Ferrari pak prožilo další bolehlav, i když jak uvedl Leclerc ještě během závodu, nejednalo se tentokrát o technický problém, nýbrž jen a pouze o jeho chybu...

GP Francie (Circuit Paul Ricard) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:30.02,112 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 10,587 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 16,495 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 17,310 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 11 + 28,872 6. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 8 + 42,879 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 52.026 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 56,959 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 2 + 1.00,372 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 1.02,549 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1.04,494 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1.05,448 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1.08,565 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1.16,666 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1.20,394 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN odstoupil 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing kolize 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team kolize 19. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari nehoda 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri odstoupil Nejrychlejší kolo: 55 Carlos SAINZ Jr. Ferrari F1-75

Ferrari 066/7 1:35,075

