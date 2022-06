3. trénink v dešti ovládl Alonso, Leclerca čeká penalizace

Po dvou zrušených závodech v letech 2020 a 2021 je kolotoč Formule 1 opět v Kanadě. V Montrealu je dnes chladno, jezdce přivítala zamračená obloha, déšť a trošku vítr. Teplota vzduchu je 11 °C a trať má 16,5 °C. Jezdci v tomto počasí dostali na trénink sadu přechodných pneumatik navíc. Před chvílí bylo také oznámeno, že Gasly prodloužil smlouvu s AlphouTauri pro rok 2023.

A na konci boxové uličky se objevuje zelená. Jako první vyráží na trať Magnussen a Bottas. Následuje je Zhou. A co se počasí týče, na zlepšení to nevypadá a kvalifikace bude pravděpodobně za podobných podmínek.

Při svém nájezdovém kole málem skončil Leclerc, kterému to pěkně uklouzlo. Po pár minutách tu máme i první měřený čas, který si připsal Mangussen a má hodnotu 1:43,014 min, v následujících kolech to vylepšil na 1:39,148 min. Na trať vyrazil Stroll, Vettel, Cunoda a také Sainz. Většina jezdců už si udělala i menší výlet mimo trať.

Box box!



P1 for @ValtteriBottas and P5 for @ZhouGuanyu24 as we head back after our first runs!#CanadianGP pic.twitter.com/Imcf52zP1J — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) June 18, 2022

Po patnácti minutách na čele stále Haas, druhý Cunoda ztrácí tři desetiny. Na trati také oba McLareny či Alfy Romeo. Do čela jde Vettel, zlepšuje se také Cunoda a po dalších pár minutách zajíždí nejrychlejší čas 1:37,909 min Bottas. Na trať vyráží Leclerc, kterého čeká penalizace 10 míst na startu kvůli výměně pohonné jednotky. Do čela jde Sainz s časem 1:36,831 min. A v dalším kole na to ještě šlápl a zajel 1:35,858 min. Na trati jsme zatím neviděli pouze Russela a Verstappena ale měřené časy nezajela ještě další čtveřice pilotů (Leclerc, Hamilton, Perez, Latifi).

Průběžné pořadí v polovině tréninku: Sainz, Bottas, Stroll, Cunoda, Vettel, Alonso, Zhou, Magnussen, Gasly, Ricciardo, Ocon, Albon, Norris, Schumacher.

Verstappen už se chystá do auta a brzy tedy zřejmě vyrazí. Na druhé místo se řadí Alonso. V čele tedy dva Španělé. Verstappen ujel dvě kola a vrátil se zpět do boxů.

Nejvíce kol zatím ujel Cunoda, má jich na svém kontě 15. Na třetí místo se posouvá Russell.

Do čela jde Vettel s časem 1:35,821 a má tak náskok 0,037 sek na Sainze. Za nimi potom Alonso, Cunoda, Russell, Stroll, Gasly, Hamilton.

Alonso i Vettel přezuli na přechodné pneumatiky. A je z toho nejrychlejší čas! Alonso zajel čas 1:34,836 min. Někteří zůstávají na pneumatikách do deště, Sainz je dalším, kdo přezouvá. Zbývá něco přes deset minut. Alonso se zlepšuje a stahuje čas na 1:34,229 min. A není jediný, kdo zlepšuje svůj čas. Na druhé místo jde Stroll. Ale většina pilotů byla v garáži a postupně vyrážejí ještě na trať, mezi nimi například i Verstappen.

Svůj čas zlepšuje i Vettel a jde o opět do čela. Aston Martiny se ale v popředí neohřáli dlouho, Alonso se opět vyšvihl na první místo s časem 1:33,836 min.

A máme tu žlutou vlajku! Magnussenův Haas stojí v zatáčce číslo dva. "Co to bylo," zeptal se svého inženýra. Ale vycouval bez poškození vozu a brzy se tak může pokračovat. Zbývá posledních pár minut. Leclerc nezajel žádný čas a nejpomalejší čas má na svém kontě Pérez, který ztrácí přes 5 sekund. A jeho týmový kolega Verstappen si udělal podobný menší výlet mimo trať jako před chvílí Magnussen. Zlepšuje se ještě Ocon či Ricciardo a také na to šláply oba Red Bully. Nejvíce kol (23) zajel Stroll, naopak nějméně (4) Leclerc.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:33,836 2. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:33,889 3. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,891 4. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:34,003 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:33,110 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,248 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,259 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:34,498 9. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:34,616 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:34,778 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:35,016 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:35,213 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:35,531 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:35,643 15. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:35,692 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:35,761 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:36,261 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:37,388 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:38,394 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari -

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ