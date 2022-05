PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Leclerc se obává opotřebení pneumatik

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Cítím se dobře. Byla to velmi, velmi náročná kvalifikace, zvlášť Q3, protože jsem udělal chybu a potom jsem měl pochopitelně k dispozici jen jedno kolo. Ale vyšlo to hodně dobře, bylo tam pár momentů, ale nakonec to vyšlo a jsem velmi, velmi spokojen s pole position. Bylo to skvělé kolo a auto se také chovalo úžasně, takže spokojenost. Jsem v silné pozici pro start, ale v porovnání s Red Bullem se trápíme s pneumatikami a Max je hned za mnou. Pokud nezvládneme pneumatiky, tu výhru ztratíme, takže se na to musíme zaměřit a odvést v tomto směru dobrou práci. Doufám, že můžeme zvládnout double s Carlosem, bylo by to pro tým skvělé a dám do toho vše.

Carlos Sainz, 3. místo

Byl to zatím náročný víkend. Podmínky nebyly nejlehčí, je teplo a větrno, ale dnes jsme zajeli slušné kolo a to znamená, že zítra můžeme bojovat. Myslím, že klíčem bude start, opotřebení pneumatik. Uvidíme, zda se start povede a potom budeme pokračovat. Ale jsme ve slušné pozici. Myslím, že je zítra možné všechno. Uděláme pro to maximum. Rozhodně se o to budeme snažit, abychom je na startu dostali, ale kvalifikace to nebyla ideální, protože jsme nezajel dobré kolo na použitých pneumatikách.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Nemohl jsem zajet poslední kolo. Buď se neotevřelo DRS nebo jsem ztratil výkon, takže je to škoda. Ale myslím, že celkově to je první řada a jako celek je to dobrý výsledek. Ale samozřejmě bych raději měl možnost šlápnout na to v tom posledním kole. V posledních závodech jsme to s pneumatikami zvládali slušně, ale zítra bude hodně teplo a tady se těžko předjíždí, takže uvidíme. Snad bude auto k pneumatikám opět šetrnější, ale to se nyní těžko říká.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.