PROHLÁŠENÍ po závodě: "Fyzicky náročné," shodují se jezdci

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Byl to neuvěřitelný závod. Hodně fyzicky náročný, ale myslím, že jsme ho udělali napínavým až do konce. Jsem moc rád, že jsem tu v Miami vyhrál, byla to pro nás neskutečná neděle.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Fyzicky to byl velmi náročný závod. Trošku jsme se na střední sadě trápili, v prvním stintu nás předjeli a potom už jsme si to neulehčili. Na tvrdých jsme byli velmi konkurenceschopní, ke konci jsem si myslel, že Maxe mou dostat, ale měli dnes výhodu a byli rychlejší. Musíme se dál snažit. Důležité budou novinky na voze a snad zvedneme laťku v příštích závodech. Byl to vzrušující začátek sezóny a to rádi vidíme.

Carlos Sainz, 3. místo

Už mi bylo lépe. Samozřejmě ta nehoda v pátek... bolel mě krk, ale zvládl jsem to a vybojoval jsem to. S Checem to v závěru na střední sadě bylo hodně náročné, ale zvládli jsme ho udržet za sebou, což je slušný výsledek. Nebylo to vůbec jednoduché. Bylo to těžké kvůli pneumatikám, horku, klouzalo to... dostali jsme myslím, co jsme si zasloužili a je to slušné třetí místo, z toho se můžeme odrazit.

HAAS

Mick Schumacher, 15. místo

Auto bylo dnes opravdu dobré, proto jsem dnes hodně rozčarovaný, že jsme se nedostali na lepší pozici - myslím, že jsem zajel nejlepší závod v dosavadní sezóně. Všichni jsme závodníci, všichni se snažíme, bylo neustále těžké udržet piloty na nových pneumatikách za mnou a je velmi nešťastné skončit závod takovým způsobem. Byl jsem na dobré cestě k získání bodů, ale asi si na ně ještě musím počkat.

Kevin Magnussen, 16. místo

Prozatím to byl nejtěžší závod, jaký jsem letos jel - neuvěřitelné horko. Poslední stint jsem absolvoval s poškozeným křídlem, ale i s ním jsem se dostal na pozici, z níž jsem mohl bojovat o 10. příčku. Měl jsem na dosahu Alonsa s penalizací, ale dopadlo to, jak to je - usiloval jsem o všechno, co bylo v mých silách a nakonec jsme nezískali ani bod.

Günther Steiner, šéf týmu

Tento den jsme moc chtěli, vždyť to je jedna z našich domácích Grand Prix. Auta měla tempo, oba piloti předvedli dobrý výkon, ale zase nás stihla smůla. Je to smutné, když to vypadá na zisk bodů a potom odejdete s prázdnou. Mickův incident se Sebastianem byl bohužel jedním z důvodů. V posledním kole jsme museli zastavit Kevina kvůli poškození, které ho postihlo, když bojoval o návrat do první desítky. Po závodě, jako byl tento, se musíme z dané lekce poučit a aplikovat vše na naše další zlepšení.

