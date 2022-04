GP EMILIA ROMAGNA: Double Red Bullu umocnilo černý den Ferrari

Nad Imolou se před závodem přehnala silná dešťová sprcha, takže startovní vozy se na startu seřadily bez výjimky na pneumatikách Intermediate. Panovalo chladné počasí (vzduch 12°C, trať 16°C) a vysoká vlhkost vzduchu podporovala predikce některých týmů, že by z mraků plynoucích kolem trati mohlo znovu zapršet.

Start se na rozdíl od sprintu povedl vozům na levé straně trati, takže Leclerc se propadl za Verstappena, Péreze a Norrise. Ještě hůře dopadl Sainz jr., jehož za druhou zatáčkou trefil z boku Ricciardo a poslal Španělovo Ferrari do kačírku - pachatel sám projel až na pomocnou komunikaci a dokázal se na trať vrátit, samozřejmě na posledním místě. Protože bylo nutno nepojízdný vůz odstranit, vyjel na trať safety car - na konci 4. kola pak TOP 10 vyrazila k dalším kolům ve složení Verstappen, Pérez, Norris, Leclerc, Magnussen, Russell, Bottas, Vettel, Cunoda a Stroll.

Trať postupně vysychala a čekalo se, kdo první zavelí k hromadnému přezutí. Nakonec to byl v 17. kole Ricciardo, jemuž v závěru startovního pole o tolik nešlo. Mezi 18. a 20. kolem pak přešlo na středně tvrdé pneumatiky celé startovní pole - Verstappen a Leclerc jako jedni z posledních. Jediný pilot Ferrari na trati, jenž si v 8. kole poradil s Norrisem, sice několikrát dotáhl Péreze na dostřel, ale ve své podstatě se před něj dostal pouze po výměně a pouze na několik vteřin, jinak Mexičana neohrozil, i když "Checo" ve 29. kole chyboval v zatáčkách Villeneuve, které střihl rovně.

Nakonec u Ferrari zkusili "plán D" - Leclerc v 50. kole zamířil do boxů pro červeně označené pneumatiky; sice ho po výjezdu z boxů zdolal Norris, protože Charles musel nejdřív nové pneu zahřál, ale o kolo později už byl Monačan před pilotem McLarenu a opět na dostřel Pérezovi, protože Mexičan zajel do boxů také, stejně jako Verstappen v 52. kole.

Tifosi oněměli hrůzou v kole #54. Charles měl Péreze "v háku", jenže najel příliš agresivně na obrubník v první zatáčce Variante Alta - Ferrari šlo do smyku a po hodinách skončilo bokem u bariéry proti směru jízdy. Leclerc se dokázal vrátit na trať, ale musel do boxů vyměnit poškozený přední spoiler a propadl se až na devátou příčku. Na dalších nové červené sadě byl pochopitelně podstatně rychlejší, ale už jenom eliminoval škody: v 56. kole zdolal Magnussena, o tři kola později Vettela a v předposledním Cunodu. Byl to ale hořký výsledek ve stínu triumfálního double Red Bullu.

Norris na Red Bully a Ferrari neměl, ale díky Leclercově chybě si polepšil na stupně vítězů. Ricciardo za kolizi se Sainzem jr. potrestán nebyl, ale nedokázal se vymanit ze zadních pozic - když už se dotáhl na "vláček" na 10. - 14. místě, zajel opět do boxů pro tvrdou směs, což se ukázalo být velkou chybou, ztrácel až vteřinu na kolo a závod pro něj byl ztracen.

Kevin Magnussen zpočátku bojoval s Russellem a ve 12. kole si po tvrdém souboji vyměnili pozice, ovšem George nezvládl průjezd Tamburellem a musel rozhodnout vzájemný souboj až ke sjezdu k zatáčce Rivazza. Mick Schumacher vůbec nedokázal vytěžit nic ze své nejlepší pozice. Za Tamburellem trefil levým zadním kolem bok Alonsova vozu, sám se roztočil a ve 25. kole při souboji s Latifim vyrobil další hodiny.

Rovněž u Alpine nemohla vládnout dobrá nálada. Alonso s "načatým" vozem přišel při průjezdu do 6. kola o kryt bočnice poškozené po kolizi se Schumacherem, vzápětí auto odstavil. Ocon se propracoval na hranu první desítky, ale při hromadné výměně pneumatik ho pit-crew vypustili před Hamiltonův Mercedes a vedení vyměřilo francouzskému pilotovi trest v podobě 5 vteřin.

Bottas měl namále při kolizi Ricciarda a Sainze jr., protože zezadu zlehka narazil do Australanova zpomalujícího vozu. Naštěstí pro něj se to nijak neprojevilo na vlastnostech jeho Alfy, ovšem jak se ukázalo později, o jeho umístění rozhodla nepovedená zastávka, kdy se kvůli problémům s pravým předním kolem zdržel 10 vteřin! Fin se pět kol před cílem dotáhl a poté tvrdě útočil na Russella - ale George dokázal odolat, i když měl Valtteri k dispozici DRS. Ostatně tato pomůcka (na rozdíl od "bdělých" komentátoru iniciovaná ve 34. kole, tedy o tři okruhy dřív, než si toho dokázali všimnout), nebyla k ničemu Russellovu kolegovi. Sedminásobný šampion se trápil na konci trojice na 12. - 14. místě. Před sebou měl Albona, jenž dokázal polovinu Grand Prix odolávat Gaslymu a Hamiltonovi, přestože DRS k dispozici neměl. Lewis se maximálně dokázal dostat na úroveň Pierrovy Alphy, ale víc nesvedl. Cunoda na druhém voze dokázal v 54. kole předjet Vettela, ale jak už bylo řečeno, v nájezdu do předposledního kola si ho "podal" Leclerc.

Red Bull tedy vytáhl na Imole trumfy a nemá příliš smysl spekulovat, zda by závod měl jiný průběh, nebýt odstoupení Sainze jr. prakticky na jeho počátku. Zda došlo k přeskupení sil nebo šlo jen o smolný víkend rudých ořů maranellských se dozvíme až za dva týdny, kdy se premiérově přeneseme na trať v Miami.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:32.07,986 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 18 + 16,527 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 15 + 34,834 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 42,506 5. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 10 + 43,181 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 56,072 7. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 6 + 1:01,110 8. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 4 + 1:10,892 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 2 + 1:15,260 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 1 kolo 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 13. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 1 kolo 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 17. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 18. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 19. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team odstoupil 20. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari kolize

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ