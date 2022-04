Podepsáno. Ferrari potvrdilo pokračování Sainze, teď má smlouvu jako Leclerc

Rodák z Madridu bude barvy Schderie oblékat minimálně do konce sezony 2024. Stejně jako Leclerc. Sainz si novou smlouvu vysloužil zejména díky svým loňským výkonům, kdy dokázal v celkovém pořadí šampionátu porazit i Leclerca. Letos má Španěl na svém kontě dvě pódia. V Bahrajnu skončil druhý, v Saúdské Arábii obsadil třetí pozici.

V Austrálii už to taková sláva nebyla. U protinožců měl Sainz smůlu v kvalifikaci, neboť rychlý pokus mu ve třetí části zhatily červené vlajky. Pak už se to se Španělem vezlo. Vše vyvrcholilo problémy s volantem před startem závodu a následným odstoupením těsně po jeho začátku. U Ferrari však věří, že Sainz bude brzy zpět. Potenciál na to rozhodně má.

Carlos Sainz v závodě v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

„Jsem nesmírně šťastný, že jsem prodloužil smlouvu s Ferrari. Vždy jsem tvrdil, že neexistuje lepší tým, pro který bych mohl ve Formuli 1 závodit. Po víc než roce našeho partnerství můžu tahle slova potvrdit. Závodit za Ferrari je speciální. Loni jsme zažili dobrou sezonu a společně se zlepšovali. Výsledek této práce je vidět letos na našem dosavadním voze," říká Sainz.

Spokojeností hýří také šéf týmu Mattia Binotto. Ten si pochvaluje zejména Sainzovu pracovitost mimo vůz. Ta podle něj významným způsobem přispěla k současné formě rudých vozů. „Několikrát jsem řekl, že máme nejlepší jezdeckou dvojici na roštu. Přišlo mi proto naprosto přirozené prodloužit s Carlosem smlouvu a zajistit mu tak stabilitu a kontinuitu."

„Ukazuje talent, který jsme od něj očekávali. Dokáže získávat skvělé výsledky a většinou maximalizuje potenciál vozu. Mimo auto je to velký pracant, který má smysl pro sebemenší detail. To je aspekt, který pomohl celému týmu ke zlepšení. Jsem si jistý, že společně s Charlesem mohou napsat novou a úspěšnou kapitolu v historii Ferrari," uzavírá Mattia Binotto.