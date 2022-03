"Cílem Ferrari jsou vítězství, i když na Red Bull trochu ztrácíme," říká Leclerc. Jak je na tom Mercedes?

Stáj z Maranella má za sebou vydařený testovací program a ráda by letos zabojovala o titul, byť podle slov jejího šéfa Mattii Binotta se za favorita nepovažuje a na vítězství minimálně v úvodních závodech jako outsider mít nebude.

Během testů své auto moc neměnila a v Bahrajnu má i tento týden vůz v podobné konfiguraci jako při testech, během kterých soupeři nasazovali výraznější modifikace - Red Bull i Mercedes například přišli s odlišnými bočnicemi. "Jen první závod nám prozradí, zda je náš přístup ten nejlepší. Ale já si věřím, protože podle mě máme to nejlepší poznání svého vozu v padoku vzhledem k tomu, jak soupeři svá auta měnili," říká Leclerc.

"Red Bull na druhou stranu udělal ohromný krok poslední den s novými vylepšeními. Mercedes mě na počátku testů zde v Bahrajnu velmi překvapil svým zcela odlišným konceptem od všech ostatních," uvádí pilot Scuderie na adresu soupeřů.

"I když se ostatní liší, to jejich řešení bylo docela extrémní. Bude to rozhodně velmi zajímavé sledovat, komu to bude v kvalifikaci nejlépe fungovat. Já jsem ale spokojený s naším přístupem a s tím, že své auto už velmi dobře známe," pokračuje Leclerc.

Charles Leclerc (vlevo) se svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem | foto: Scuderia Ferrari

Jaké má podle něj Ferrari cíle na prahu nové sezóny? "Myslím, že naším cílem je pokusit se bojovat o vítězství, kdykoliv to půjde. Pokud bych měl nyní učinit nějaký realistický odhad, tak bych řekl, že jsme trochu za Red Bullem. Ale Mercedes - nevíme. Fakt nemáme ponětí o tom, jak na tom jsou. Ale určitě budou vpředu, v první trojce," domnívá se 24letý pilot.

"Bude to těsné, stále si nicméně myslím, že jsme trochu pozadu. Budeme muset tvrdě pracovat na tom, abychom to stáhli. Jdu do toho pořád ve stejném rozpoložení: chci bojovat o vítězství. Chybí mi to. V roce 2019 jsem dvakrát vyhrál. To byly okamžiky na které nikdy nezapomenu. Boj o soutěžní pozice vám dává velkou motivaci. Mým cílem je tedy rozhodně znovu bojovat na špici," vyzdvihuje Leclerc.

Je být připravený i na případný boj o titul? "Cítím se být připravený. Vždy jsem byl, musíte to tak jako jezdec cítit. Když si nevěříte, pak zůstaňte doma! Věřím si a cítím se být mnohem lépe připraven než v roce 2019. Více jsem vyrostl, mám více zkušeností, které mi pomohou," dodává Leclerc.