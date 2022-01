K úspěchům potřebujete vítěznou mentalitu, hlásí Binotto. Čerpá z éry Schumachera

Švýcar ve Ferrari působí od devadesátých let minulého století. Zažil tedy slavnou éru Michaela Schumachera, kdy stáj z Maranella nelítostně kosila veškerou konkurenci. Ferrari bylo tehdy měřítkem, ale nesmíme zapomínat na to, že i Schumacherovi a jeho lidem nějakou dobu trvalo než dosáhli vytyčeného cíle.

První titul v červeném totiž Schumacher získal v roce 2000, tedy v celkově páté sezoně u týmu. Do tě doby se Italové museli sklánět před Williamsem a McLarenem. Nutno říct, že s postupujícím časem už mnozí přestávali věřit v to, že se dílo podaří. Zapotřebí byla zkrátka trpělivost. Ve Formuli 1 nemá nikdo onen pověstný kouzelný proutek, který by přinesl úspěch okamžitě.

„V tomto sportu věci nejdou hned. Nemáte k dispozici žádný zázračný lék, který by vám okamžitě pomohl. Jedním z klíčových aspektů jsou zdroje, o tom není pochyb. Těch musíte mít dostatek, pokud chcete uspět. Ale není to jen o nich, potřebujete zapálení a hlavně stabilitu. Potřebujete tým, který se dokáže vypořádat s krátkodobými i dlouhodobými výzvami. Je třeba umět zvládat tlak. Říká se tomu vítězná mentalita," hlásí Binotto.

Právě to je něco, co Ferrari mělo v již zmíněné Schumacherově éře. Binotto se tyto aspekty v současnosti snaží do DNA týmu vrátit. „Snažím se při řešení jednotlivých situací přemýšlet tak, jak jsme přemýšleli v devadesátých letech. V době, kdy jsme vítězili. Čerpám z těchto časů inspiraci. Michael Schumacher byl příkladem posedlosti, zajímal se o každý detail. Jeho cílem bylo neustálé zlepšování. Právě to je cesta k úspěchu. Musíte se chtít neustále zlepšovat," dodává Mattia Binotto.