Ve třetím tréninku zvítězil Verstappen před Hamiltonem a Pérezem

Při západu slunce v Džiddě se jezdci vydali při teplotě vzduchu okolo 30 °C a teplotě trati pod 40 °C vstříc třetímu volnému tréninku.

První na trati se objevila dvojice jezdců Haasu, které pronásledoval Kimi Raikkonen, pro kterého se jedná o předposlední závod v jeho kariéře. Icemanovi se povedlo zajet kolo o hodnotě 1:31,378, přičemž své další kolo dokázal zlepšit o necelých 7 desetin.

Mezi prvními na trati se objevil i tandem vozů Mercedes. Oba monoposty se objevily na bíle označených pneumatikách. Bottas byl prvním, kdo si z dvojice zapsal svůj čas, který ho dostal na provizorní první místo. Hamilton se čas svého týmového kolegy snažil vylepšit, ale první pokus musel vypustit. Druhý byl o poznání lepší, zajel kolo o hodnotě 1:29,605, které odsunulo Bottase na 2. místo, ale při dalším pokuse se dopustil chyby v první zatáčce, kterou probrzdil.

