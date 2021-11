Ve druhém tréninku létaly prostředníčky. Nejrychlejší Pérez

Druhý trénink začal zostra, což potvrdili piloti Red Bullu a Mercedesu. Ti sice většinou během prvních minut volných jízd vyčkávají, tentokrát ale vyjeli na trať takřka okamžitě.

Zajímavostí bylo, že všichni čtyři závodníci se po svých prvních pokusech seřadili v jedné desetině sekundy. Následně došlo k drobnému incidentu mezi Hmailtonem a Verstappenem, který pilot Red Bullu vyřešil zdviženým prostředníčkem směrem k svému britskému rivalovi. Samozřejmě nechybělo pár peprných poznámek v rádiové komunikaci.

Za elitní čtveřicí následovalo další velmi vyrovnané kvarteto, které bylo tentokrát složeno z pilotů Ferrari a McLarenu. I oni byli po úvodních pokusech v rozmezí pouhé jedné desetiny. Zdá se tedy, že bitva o tituly, ale také o třetí místo v Poháru konstruktérů nabídne na americké půdě pořádně dramatickou bitvu.

Poklidný průběh druhého tréninku trochu ozvláštnil Norris, který na konci druhé rovinky tvrdě probrzdil, kvůli čemuž si odepsal jednu sadu pneumatik. Kvalifikační simulace započal Stroll, hned po něm následovali oba piloti Mercedesu. Do vedení se dostal Bottas, ale Fin pokazil závěrečný sektor, takže za ním jedoucí Hmailton byl na konci kola rychlejší o víc jak půl vteřiny.

Poté se do vedení dostal Pérez, kterého následoval Norris. Naproti tomu Verstappen si do vysílačky stěžoval, že se skrz velký provoz nemůže dostat do čistého rychlého kola. Proto byla hvězda Red Bullu průběžně až osmá. V každém případě to vypadá, že minimálně McLaren by mohl promluvit do bojů o příčky nejvyšší. Britské stáji totiž zatím okruh v Austinu sedí.

Daleko nebylo ani Ferrari. To AlphaTauri patřily příčky mimo elitní desítku. Nikterak nevyčníval ani Gasly, který byl v posledních závodech schopen míchat kartami v o poznání vyšších patrech průběžného pořadí. Za zmínku stála rovněž skutečnost, že Mick Schumacher byl o sekundu rychlejší než jeho týmový kolega Nikita Mazepin. Zadařilo se také Latifimu, Kanaďan si ve druhém tréninku připsal skalp George Russella. Co se týká závodního tempa, vypadá to, že Mercedes drží nad Red Bullem převahu. Potvrdí se to i ve zbytku závodního víkendu?

GP USA (Circuit of the Americas) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:34,946 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:35,203 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:35,310 4. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:35,360 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:35,457 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:35,561 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:35,572 8. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:35,824 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:35,919 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:36,138 11. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:36,158 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:36,242 13. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:36,376 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:36,558 15. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:36,718 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:36,983 17. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:37,041 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:37,254 19. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:37,490 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:38,026

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ