PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Bottas chce vyhrát

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byla to kvalifikace v náročných podmínkách, ale naštěstí jsme ji zvládli. Zítra odstartuju z jedenácté pozice, takže bude těžké se probojovat dopředu, ale udělám pro to maximum. Je dobré být zpět, loni to bylo neuvěřitelné pro mě i tým. Nyní to bylo jiné, je tu jiná přilnavost a teď je to úžasné. Dnes to bylo náročné, protože bylo trošku okro a zahřát pneumatiky nebylo lehké. Ale odvedli jsme jako tým skvělou, opravdu skvělou práci. Zítra to bude náročné, ale dám do toho vše.

Valtteri Bottas, 2. místo

Ošidná kvalifikace. Vůz přesto fungoval velmi dobře, přičemž mi zítra odstartujeme jako první. Jedu si svůj závod a rozhodně budu chtít vyhrát. Nebylo to lehké, pořád bylo dost míst, kde bylo mokro, v posledním sektoru se mi úplně nepovedl poslední sektor, ale jinak to bylo dobré. Užil jsem si to. Max bude vedle mě a za námi Ferrari, které vypadalo silně, takže to bude náročné, ale dám do toho vše. Máme dobré auto a musím se jen soustředit a vyhnout se chybám. A důležitá bude strategie. Těším se.

Toto Wolff, šéf týmu

Pozitivní je, že auto bylo velmi rychlé a Valtteri má pole position. Negativní je, že bychom jinak měli první řadu. Probojovat se vpřed bude pro Lewise těžké, ostatní kromě Cunody startují na střední sadě a včera jsme viděli, jak těžké to tu je, když se za někým zaseknete. Ale Lewis mnohokrát zopakoval skvělou jízdu a probojování, v tu chvíli není nikdo, koho byste v autě chtěli víc. Strategie bude důležitá a my ho podpoříme. Valtteri jel dobře celý víkend a má skvělou příležitost. Rozhodně chce vyhrát a to pomůže i Lewisovi, šlápne na to.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Tohle je pro nás zřejmě maximem možného. V některých částech okruhu jsme se trápili nebyli tak rychlí jako Mercedes. Přesto je závod až zítra. Pokusím se dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem spokojen, od včera jsme se zlepšili a vyvážení je lepší, ale celkově to je trošku náročnější. Doufám v čistý start, ale z vnitřku to bude těžké, není tam moc přilnavost a to na suchu i v mokru a rozdíl je tam znát. Čekáme tedy, že tam trošku ztratíme. Musíme také hlídat rozdíl za námi, je to těsnější než obvykle. Cílem je získat co nejvíc a udržet Mercedes za námi, ale nebude to lehké vzhledem k té jejich rychlosti.

Sergio Pérez, 7. místo

Zlepšujeme se a myslím, že by to mělo pokračovat i v závodě. Ve smíšených podmínkách jsme ztratili jeden set nových měkkých pneumatik v Q1 a tak jsme měli jen jeden pro Q3. První kolo jsme zajeli na použitých, bylo to slušné kolo a potom už jsme se nezlepšili tak, jak bychom si přáli. Ale jsem pozitivní a těším se. Dá se tu předjíždět, je to dlouhý závod, pneumatiky budou odcházet, takže je o co hrát. Věřím, že můžeme mít dobrý start a potom si to bude chtít udržet a získat pódium bude možné. Máme dobrou rychlost i strategii, takže jdeme do toho.

Christian Horner, šéf týmu

Kluci to přes noc dokázali zlepšit a zapracovali na problémech. Myslím, že inženýři i lidé v továrně odvedli skvělou práci a ta s tím pokrokem, který jsme udělali, nám snad pomůže v závodě. Max je třetí, ale odstartuje druhý, klíčový bude start a pokus dostat se před Bottase brzy, protože Lewis tu vypadá neskutečně rychle. Checo jel na použitých pneumatikách, ale bylo to dobré. A to poslední kolo na nových úplně nevyšlo. Vybrali jsme si strategii a uvidíme, jestli se posune. Víme, že můžeme být Mercedesu blíž a tak musíme zamakat a snad si oba jezdci odvezou dost bodů.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Jsem spokojen. Je to dobré místo pro tým a jsme hned za vedoucími v šampionátu a ti jsou pro nás aktuálně stále dost těžko k poražení. Rozhodně jsme dnes získali maximum. V Q1 a Q2 to pro mě bylo těžké, zvolil jsem nízký přítlak a to je správné pro závod, takže se mi to snad zítra vyplatí. Ale dnes v mokru mi to klouzalo a musel jsem si to vybojovat. Bylo skvělé vidět i Carlose, který mi pomohl na rovince v Q2. Dobrá týmová práce a pomohlo mi to. Jsem spokojen i s posledním kolem a těším se na závod. Pokud bude sucho, jsem si jistý, že na to máme.

Carlos Sainz, 15. místo

Je to škoda, že jsme nemohli jet naplno a zvlášť, když vidíme výkon auta na suchu. Ale když se nad tím zamyslíme, je samozřejmě lepší vzít penalizaci nyní a mít po zbytek roku lepší motor. Cíl jsme zvládli skvěle. Zvážili jsme rizika a bez potíží postoupili, potom jsme zůstali v garáži a díky skvělé strategii pomohli Charlesovi. Zítra bude záležet na tom, jak se auto bude chovat v provozu a jak zvládneme probojovávání se tak, abychom si nezničili pneumatiky. Rychlost je povzbudivá, takže jsme připraveni bojovat.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Bylo to hektické a těsné. Výsledek ukázal, že jsme odvedli dobrou práci a připravili se dobře. Nebylo to lehké, zvládnout počasí, museli jsme volit, jaký level aerodynamického přitalku zvolíme, zvlášť u Charlese. Odvedl skvělou práci a byl klidný, když se situace zkomplikovala a zajel nakonec úžasné kolo. Carlos ukázal skvělého týmového ducha, jel jiný, ale užitečný program a doufáme, že se to zítra vyplatí. A dnes nám pomohl, když bylo potřeba. Víme, že body se rozdávají zítra, hlavní budou pneumatiky a bude to náročný závod, ale uděláme, co budeme moci.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 5. místo (po Hamiltonově posunu 4. místo)

Jsem velmi rád, že jsem se dnes kvalifikoval pátý a zítra po Lewisově trestu odstartuji čtvrtý. Tým od včerejška udělal na voze velká vylepšení, protože jsem opravdu vážně trpěl nedotáčivostí. Nebylo nejjednodušší zjistit, zda tyto změny fungovaly dnes ráno, protože poslední trénink byl deštivý, ale jakmile jsme se pustili do kvalifikace, byl jsem opravdu konkurenceschopný a vnímal jsem vše pozitivně. Jsem si jistý, že do zítřejšího závodu půjdu po značném vylepšení, kterého jsme dnes dosáhli. Doufám, že v závodě můžeme získat velké množství bodů.

Juki Cunoda, 10. místo (po Hamiltonově posunu 9. místo)

Musím připustit, že jsem pořád mírně zklamaný ze svého dnešního výkonu. Opravdu věřím, že auto bylo dost rychlé a mohl jsem zítra začínat na mnohem lepší pozici. Tým odvedl fantastickou práci, ale bohužel jsem toho v Q3 nedokázal využít. Zítra začnu na měkkých pneumatikách, což je jiná strategie než u většiny ostatních soupeřů kolem mě, takže se budu muset dnes večer náležitě připravit a zítra využít každé příležitosti. Kvalifikovat se do TOP10, hlavním cílem tohoto víkendu je skončit na bodované příčce, doufám, že z tak slibné pozice to zvládnu.

Jonathan Eddolls, závodní šéfinženýr

Po druhém tréninku jsme provedli na voze několik změn, abychom zlepšili vyvážení, protože s ním včera oba piloti hodně zápolili. Vzhledem na deštivý třetí trénink jsme neměli dost příležitostí vyzkoušet naše "suché" nastavení před kvalifikací, ale věděli jsme, že v těchto podmínkách stále dobře fungovaly, což bylo před kvalifikací pozitivní. Třetí trénink jsme využili k dalším testům, abychom lépe porozuměli chováním pneumatik na mokré trati, také se nám dařilo nadále zachovat solidní rychlost, kterou tu po celý víkend předvádíme.

Při vstupu do kvalifikace jsme se rozhodli pro každého pilota použít trochu jiný přístup. Chtěli jsme, aby se Juki dostal co možná nejvýše, a tak jsme mu poskytli další sadu měkkých pneu, zatímco u Pierra jsme se zaměřili na optimalizaci jeho závodní strategie obutím středně tvrdé směsi v Q2. Podařilo se mu vytěžit z každého kola maximum a v sobotu odpoledne jel fantasticky, takže byla do jisté míry škoda, že jsme skončili tak těsně za čtvrtou pozicí. Noční práce na vylepšení, zaměřená na snížení ztráty na Leclerca, fungovala opravdu dobře. Stejně tak Jukimu se o tomto víkendu povedl krok vpřed a je skvělé ho znovu vidět v Q3. Všichni odvedli vynikající kus práce a zítra oba vozy odstartují v první desítce.

ALPINE

Esteban Ocon, 12. místo

Je zklamáním nebýt dnes v první desítce, protože jsme na to měli pravděpodobně tempo. Bohužel jsem musel vypustit kvůli provozu své rychlé kolo v druhé části kvalifikace a nemohl jsem jej dokončit. Dostání se do finální části bylo opravdu blízko, ale někdy se to tak stává. V současné době bojujeme s některými nesrovnalostmi s autem, na jejichž vyřešení usilovně pracujeme. Budeme i nadále pracovat jako tým, abychom postupovali a byli nad tím. Okamžitě se soustředíme na to, co můžeme udělat zítra a pokusit se dokončit závod na bodech.

Fernando Alonso, 6. místo

Dnes jsem se cítil dobře a jsem s výsledkem spokojený. Byli jsme dostatečně rychlí na to, abychom se kvalifikovali na střední směsi do třetí části, což byl opravdu luxus! Vypadáme konkurenceschopně, takže si myslím, že zítra máme dobrou šanci umístit se na bodech. Uvidíme, zda budeme schopní udržet krok s jezdci okolo nás. Myslím, že strategie bude klíčová, protože jsme viděli, že drolení pneumatik bylo v suchu poměrně vysoké. Podíváme se na předpověď počasí a zkusíme něco vymyslet.

Davide Brivio, závodní ředitel

Byla to ošemetná kvalifikace s počasím a možností deště během první části, takže jsme chtěli vyjet brzy zaznamenat časy pro obě auta. Nikdy opravdu nepršelo natolik, aby to mělo tak velký účinek, ale přesto to byly velmi náročné podmínky pro piloty i pro tým. Fernando si dnes vedl velmi dobře a zítra začne pátý s Lewisovým [Hamiltonovým] trestem, takže je to pro nás dobrý výsledek. Esteban se bohužel nemohl zlepšit ve svém posledním pokusu ve 2. části, což znamená, že začíná na dvanáctém místě. Zítra bude mít volnou volbu pneumatik, takže uvidíme, zda této možnosti využije, my se pokusíme pro něj získat nějaké pozice a zaměřit se na umístění v první desítce. Vůz tento víkend ukázal nějaký dobrý potenciál, takže uvidíme zítra, jak se celý závod vyvede.

MCLAREN



Lando Norris, 8. místo

Těžký den s obtížnými podmínkami. Dnes nám jen chybělo tempo, takže bylo velmi těžké dosáhnout více, než jsme dokázali. Sice zde byla nějaká skončit na 7. místě, ale i [Sergio] Pérez byl o něco rychlejší než my. Nebyl to výsledek, který jsme chtěli, ale myslím si, že to byl nejlepší výsledek, kterého jsme mohli dosáhnout, takže to zítra zkusíme znovu a uvidíme, jestli to dokážeme lépe.

Daniel Ricciardo, 16. místo

Neskončili jsme tam, kde jsme chtěli být. Trať vytrvale schla a každý v posledním kole jen vylepšoval svůj čas. U druhé sady měkkých pneumatik jsme se o tolik neposunuli a zjistili jsme, že je to s měkkou směsí po většinu víkendu ošidné, takže je jen nešťastné být tak daleko v tabulce. Najdeme způsob, jak se zítra vrátit a pokusit se pochopit nejměkčí sadu o něco lépe. Bylo to pravděpodobně také trochu načasování, v první zatáčce jsme dostali několik žlutých vlajek, což nás brzy vyřadilo ze synchronizace. Ale už jsem se z toho dostal a nyní se připravujeme na zítřejší závod.

Andreas Seidl, ředitel týmu

Dnes to pro nás byla velmi obtížná kvalifikace s neuspokojivým výsledkem, přestože přes noc tvrdě pracujeme na větší výkonnosti auta. Neudělali jsme tak velký posun vpřed ve výkonu, a to znamenalo, že jsme dnes bojovali s tempem – zejména na nejměkčích pneumatikách. Výsledkem byl brzký konec Danielovy cesty v kvalifikaci, kterou dokončil na 16. místě, Lando poté, co se dostal do finální části na žlutě označených středních pneumatikách, se kvalifikoval na 8. příčce a zítra odstartuje jako sedmý. Zítra je nový den, očekáváme suché podmínky a dnes večer budeme opět tvrdě pracovat, abychom zjistili, zda se nám podaří odemknout trochu více výkonu při závodních úpravách, s cílem posunout oba vozy dopředu.

ASTON MARTIN



Lance Stroll, 9. místo

Po včerejším tréninku jsme provedli několik užitečných změn na autě přes noc a myslím, že se to projevilo na našem dnešním výkonu.

Celkově jsem spokojený a byl to dobrý výkon. Během závěrečné jízdy ve 2. části jsem se dopustil menší chyby, ale moje předchozí kolo bylo dostatečně silné, abych se dostal do Q3.

Zítra začneme závod z osmé pozice na střední směsi pneumatik, což by nás mělo dostat do dobré pozice pro úvodní část.

Díky penalizacím a podmínkám bude startovat pár rychlých jezdců za námi, takže toho budeme muset využít, bojovat až do konce a každé kolo tlačit, abychom zjistili, kde skončíme.

Sebastian Vettel, 11. místo

Dnešní podmínky se vždy zlepšovaly, a přestože byla trať většinou suchá, stále bylo někde mokro, a právě v těchto částech jsem musel bojovat.

Nebylo snadné najít rytmus. Ztratil jsem většinu času na kolo v těch vlhkých částech, zvláště v první zatáčce. Poté už bylo těžké dohnat deficit ve zbytku kola.

Myslím, že jsme dnes měli v autě větší tempo, takže nejsem spokojen, že jsem se kvalifikoval na 11. pozici, ale start z desátého místa znamená, že máme zítra dobrou příležitost bojovat o body.

Zástupce týmu se nevyjádřil.

WILLIAMS

George Russell, 13. místo

Dnes jsem se dopustil příliš mnoha chyb. Na konci Q2 jsem měl rozjeté opravdu dobré kolo, po němž bych se určitě dostal do Q3. Bohužel jsem chyboval v poslední zatáčce, což byla obrovská škoda, protože do té doby všechno šlo jako po másle. Pořád se snažím posouvat limity, ale dnes jsem to přešvihl, což není vůbec dobré. Podmínky nebyly snadné, ale pro všechny stejné a já od sebe očekávám víc.

Zítra to bude zajímavý závod, protože pořád není jisté, jaká strategie bude ta nejlepší a jak si povedou pneumatiky. Pro nás je to bohužel mnohem těžší, protože je určitě méně výhodně startovat z mé pozice než uvnitř první desítky.

Nicholas Latifi, 17. místo

Vůz se choval slušně, podmínky na trati nestálé, chvíli pršelo a chvíli ne, takže šlo o to najít správný okamžik a zajet kolo ve chvíli, kdy všechno bylo výhodné. Všechny moje výkony se pohybovaly kolem 15. místa, bohužel v závěru Q1, kdy byla trať nejsušší, jsem na ní nebyl. Je to velké zklamání, protože jsem podal dobrý výkon a mohl se dostat do Q2.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Oba jezdci dnes v náročných podmínkách předvedli vynikající tempo, ale v klíčových momentech měli smůlu. Déšť na začátku Q1 trval o něco déle, než jsme očekávali, ale přizpůsobili jsme se situaci a stanuli na slušných pozicích. George se ještě dokázal zlepšit a postoupit do Q2, u Nickyho stačila malá chyba v první zatáčce a ta zhatila jeho veškeré úsilí; museli jsme se rozhodnout, zda pokus zopakovat nebo se soustředit na poslední kolo. Zvolili jsme první možnost, ale zlepšující se povětrnostní podmínky daly soupeřům větší šanci a pak už nebyl čas. V Q2 jsme zvolili podobnou strategii jako v Rakousku, George si počínal skvěle, ale chyba v poslední zatáčce ho připravila o jistý postup do Q3.

Vůz fungoval opravdu dobře, udělali jsme několik dobrých rozhodnutí, ale v F1 rozhodují i malé rezervy a chyby, takže výsledek je pro nás nakonec zklamáním. Přes noc jsou očekávány další srážky, zítra tak pravděpodobně budou další možnosti, v nichž - jak doufáme - budeme mít více štěstí.

HAAS

Mick Schumacher, 14. místo

Jízda za takových záludných podmínek byla celkem zábavná, užil jsem si to a myslím, že já i tým jsme udělali dobrá rozhodnutí ve správný čas. Vše jsme důkladně prověřili, udělali patřičné kroky, jaké obvykle děláme a našli správné nastavení pro dané podmínky. V prvním tréninku to šlo dobře, měl jsem z vozu příjemný pocit, takže i teď jsem šťastný. Musíme pokračovat, ukázat svou sílu a myslím, že jsme dnes měli rezervu ještě jednu či dokonce dvě desetiny. Doufám, že svou pozici zítra udržím a nebo se posunu i o kousek výš.

Nikita Mazepin, 20. místo

Když jsem vyjel, byla přilnavost na většině trati pro slicks očividně dost dobrá, ale probrzdil jsem v první zatáčce, proto jsem zajel do boxů a pak jsem si nebyl zcela jistý, kde jet naplno. Za těchto podmínek jsem zapochyboval, čekali jsme, že bude pršet, ztratil jsem tak dvě kola, ale déšť nepřišel. Nakonec jsem rychlé kolo zajel, ale nebylo nijak extra dobré.

Günther Steiner, ředitel týmu

Celkově vzato to byl dnes dobrý den, zvláště když jsme dostali Micka do Q2 a měl možnost se tam také představit, což se minule nepodařilo. Předvedl tvrdou práci - zvláště když naše auto není zrovna dobré - a díky ní stále můžeme sáhnout po dobrém výsledku. Všichni odvedli výbornou práci. Mick v obtížných situacích obstál, nechyboval, zvládl i proměnlivé povětrnostní podmínky. U Nikity jsme se ze všech sil snažili, ale první zatáčka mu zkrátka nesedí. Pak nemohl dokončit rychlé kolo kvůli překročení traťových limitů. Tým ale odvedl skvělou práci a víc si v tuto chvíli nemůžeme přát.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 18. místo

Kvalifikace nebyla zase tak zlá, ale nepodařilo se všechno poskládat správně dohromady. Podmínky byly obtížné, některé části trati postupně usychaly, jiné byly hodně mokré, ale stalo se a musíme se postarat o to, aby závod byl podstatně lepší. Je teprve sobota, závodíme až zítra a dáme do toho maximum. Naše závodní tempo nebylo vůbec špatné, pokud se nám povede první kolo, může se všechno obrátit.

Kimi Räikkönen, 19. místo

Při ranním dešti to bylo hodně dobré, takže je škoda, že jsem z Q1 nepostoupil. Snažili jsme se ze všech sil, ale ona dvě rychlá kola jsem zkrátka nedal dohromady. Když jsme ke konci Q1 konečně našli správnou přilnavost, zasekl jsem se za jiným autem a bylo po všem. Dnes nevyšla spousta drobností, pojďme se tedy soustředit na zítřek. Doufejme, že opět nastanou proměnlivé podmínky a nějaký chaos, což by nám při zisku pozic určitě prospělo.

Frédéric Vasseur, ředitel týmu

Je zjevným zklamáním neproměnit slibný začátek v dobrý kvalifikační výsledek. V dešti při třetím tréninku jsme působili hodně silně, ale když jsme odpoledne vyrazili do klasifikace, nezvládli jsme poskládat dvě silná kola, jak jsme potřebovali. Musíme přeskupit síly a znovu najít formu, jíž jsme doposud prokazovali. Zítra to bude dlouhý závod, podmínky jsou stále nejisté, takže se nám skýtá dobrá šance se prosadit a vrátit se domů s kvalitním výsledkem.