Schumacher se konečně dočká nové závodní sedačky

A mělo by to být už pro poslední závod před letní přestávkou. Kdo by si však myslel, že syn sedminásobného mistra světa Mick Schumacher bude měnit tým, nebyl by prorokem. U Haasu se konečně hodlají podívat na dlouhodobý problém se sedačkou v Nickově kokpitu.