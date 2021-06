Tost měl v Baku strach, ale Cunoda je podle něj velký talent

Juki Cunoda zažil parádní vstup do Formule 1. Mladý Japonec, který loni zářil ve Formuli 2 totiž hned ve svém prvním závodě mezi elitou bodoval. Není se tak co divit, že mu byla prorokována velká budoucnost. Ta sice stále může přijít, ale faktem je, že Cunoda na výsledek z pouštního království nenavázal.

Závodník ze země vycházejícího slunce se dopustil hned několika chyb, což vyústilo v nespokojenost odborného poradce Red Bullu Helmuta Marka, který nechal Cunodu přestěhovat do Itálie. Tam má být Cunoda pod dohledem šéfa AlphaTauri Franze Tosta.

A zdá se, že tento krok Jukimu prospěl. Jednadvacetiletý závodník se totiž v Baku prezentoval solidní rychlostí, která mu zajistila sedmé místo v cíli. Cunoda se sice ani tentokrát nevyhnul chybě - když havaroval ve třetí části sobotní kvalifikace, ale i tak převládají pozitiva. Tvrdí to alespoň Franz Tost.

Juki Cunoda - kvalifikace Baku | foto: Red Bull Content Pool

„Juki byl v Baku výborný. Sice udělal chybu ve třetí části kvalifikace, ale to se stává i mnohem zkušenějším pilotům. Jeho závodní tempo bylo ale úžasné - ještě lepší než to kvalifikační. Musím říct, že jsem měl trochu strach, aby se něco nestalo, protože byl fakt rychlý. Zlepšuje se každým závodem, myslím, že i ve zbytku sezony předvede dobré výkony. Už proto, že se pojede na okruzích, které dobře zná."

„V Bahrajnu dokázal bodovat, ale tam to znal z Formule 2. Navíc jsme tam testovali, takže měl možnost najít ideální nastavení. Ale v Baku jel poprvé, dokázal si velmi rychle zvyknout na trať, přičemž startoval a taky dokončil závod jako sedmý. Pro mě je to skvělá práce. Víme, že je to velký talent, jen ještě musíme na některých věcech zapracovat a poskládat je dohromady, líčí Tost.