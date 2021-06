Kvalifikaci plnou havárií vyhrál v Baku Leclerc s Ferrari

Kvalifikace začala v Baku zhurta. Měřený čas stihl zajet jen Leclerc, poté tvrdě havaroval Stroll, který zapříčinil červené vlajky. Ty se protáhly takřka na čtvrt hodiny, po odklizení Strollova vozu se na trať vydali všichni zbylí piloti. Do vedení se dostal Verstappen těsně před Pérezem. Hned na to se opět rozevlály červené vlajky. Tentokrát se o ně zapříčinil Antonio Giovinazzi, který svůj vůz rozbil v patnácté zatáčce .

Po druhém restartu se dokázal zlepšit Hamilton i Bottas. Do Q2 se neprobojovali Latifi, oba Haasy a také bourající Giovinazzi se Strollem.

Prostřední kvalifikační segment přinesl parádní vyrovnanou bitvu. Prvních šest pilotů se po prvních pokusech vešlo do pouhých dvou desetin. Nejlépe na tom byl Verstappen před Pérezem, Hamiltonem a Leclercem. V zóně ohrožení se nacházel Ocon a Cunoda. Opět se nedařilo Ricciardovi, který byl průběžně až třináctý. Míle daleko za Norrisem.

Závěrečné pokusy v Q2 už jezdci dokončit nestihli. Důvod? Velká havárie potkala Daniela Ricciarda, který skončil ve zdi. Minutu a půl před koncem Q2 bylo tedy o postupujících do poslední části jasno. Kromě Australana se do ní nedostal Vettel, Ocon, Raikkonen a Russell.

Po prvních pokusech v Q3 vedl Leclerc, před Hamiltonem a Verstappenem. Čtvrtá příčka patřila Sainzovi. Ve druhém pokusu už se kvůli červeným vlajkám po havárii Cunody a Sainze nikdo nezlepšil. Z pole position tedy zítra odstartuje Charles Leclerc.

