Baku? Nebudeme tak silní, předpovídá Ferrari. Koho favorizují?

Ferrari učinilo oproti loňsku znatelný pokrok. Scuderia je silná především v pomalých zatáčkách, což bylo vidět v Monaku, kde mohli jezdci Ferrari atakovat nejvyšší příčky. Poté, co Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci, ale do závodu neodstartoval, zachránil čest italské stáje druhým místem Carlos Sainz.

Není se tak co divit, že chuť fanoušků Ferrari po neutěšeném loňském ročníku vzrůstá. Sportovní ředitel Scuderie Laurent Mekies ale před dalším závodem v ulicích Baku krotí přehnané očekávání. Podle něj bude Ferrari v Baku až jako čtvrté nejrychlejší - Mercedes, Red Bull a McLaren by tentokrát měli mít navrch.

Charles Leclerc při čtvrtečním tréninku v ulicích Monaka | foto: Pirelli

Důvod? Pohonná jednotka. Ferrari svůj motor sice oproti loňsku notně vylepšilo, ale výkonnostně to na konkurenci stále nestačí. Všeobecně se předpokládá, že Italové ztrácejí v oblasti spalování na konkurenci 15 až 20 koní. V Baku, kde je mimořádně dlouhá rovinka může jít o znatelný handicap. Také proto se v Maranellu obávají Alpine a Aston Martinu. Ze hry prý není ani Alpha Tauri.

„Naším hlavním úkolem bude, abychom využili maxima svého potenciálu a využili každou nabídnutou příležitost," praví sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies narážejíc na skutečnost, že nyní nastávají závody, ve kterých se Ferrari zřejmě bude trápit. Půjde totiž o motorově náročné tratě. „Asi to pro nás nebude snadné období," přiznává.

A pokračuje: „V Baku čekáme silný McLaren, oni by měli převzít roli třetího nejsilnějšího týmu. Počítat musíme také s Aston Martinem a Alpine. Co se týče nás, tak bych použil fotbalovou terminologii, chceme dobře bránit a vyrážet do rychlých protiútoků."