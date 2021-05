Kvalifikaci v Monaku vyhrál Leclerc, poté boural

Do kvalifikace nenastoupil Mick Schumacher, neboť mechanici nestihli opravit jeho vůz, který je vážně poškozen po nehodě ve třetím tréninku. Deset minut před koncem Q1 vedl Verstappen před Norrisem a dvojicí pilotů Ferrari. Do Q2 by v tuto chvíli nepostoupil Ocon, oba Williamsy a také Mazepin.

Růžky začal vystrkovat Mercedes - Bottas se dostal do průběžného vedení. Naopak trápil se třináctý Ricciardo, který byl velmi blízko zóně ohrožení. Ještě hůř na tom byli oba piloti Alpine - ani Alonso ani Ocon by tři minuty před koncem první části do prostředního segmentu nepostoupili. Nedá se ale říct, že by se jednalo o něco překvapivého, Alpine zkrátka monacká trať vůbec nesedí, což bylo vidět už během volných tréninků.

V závěrečných pokusech se však alespoň Ocon zlepšil a postoupil. To samé nelze říct o Alonsovi, který skončil už před branami Q2. Start ze sedmnáctého místa je pro Španěla, který v Monaku dvakrát vyhrál velkým zklamáním. Spolu s Alonsem se do Q2 nepodívali Cunoda, Latifi, Mazepin a samozřejmě Schumacher.

Po úvodních pokusech prostředního segmentu byl nejrychlejší Verstappen před Sainzem a Leclercem. Následovali Bottas, Hamilton a Pérez. Dále se trápil Ricciardo, který byl jen desátý, ba co víc Australanova ztráta na Norrise činila propastných sedm desetin.

Velmi pěkné kolo zajel Vettel. Němec v Monaku dokázal před čtyřmi lety vyhrát a je vidět, že mu městská trať svědčí. V závěrečných minutkách se zlepšil Giovinazzi, který díky tomu postoupil do Q3. Nepodařilo se to Oconovi, Strollovi, Ricciardovi, Raikkonenovi a Russellovi.

První pokusy v Q3 vyšly nejlépe Leclercovi, který se vyhříval na prozatímním prvním místě. Za ním se seřadil Verstappen, Bottas a Sanz. V závěrečných pokusech se už nikdo nezlepšil, protože Leclerc svůj vůz rozbil, čímž ukončil kvalifikaci. Je tedy otázkou, jestli Monačanovi první příčka na startu zítřejšího závodu zůstane.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:10,346 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:10,576 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,601 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:10,611 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:10,620 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:10,900 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,095 8. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:11,419 9. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:11,573 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:11,779 11. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:11,486 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:11,598 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:11,600 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:11,642 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:11,830 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:12,096 17. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:12,205 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:12,366 19. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:12,958 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team -

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ