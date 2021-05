PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Odstartuje Leclerc jako první?

Ferrari

Charles Leclerc, 1.místo

Je to hořkosladké. Auto bylo rychlé, ale v posledním kole jsem bohužel udělal chybu. Samozřejmě mám obavy o svou převodovku, uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je škoda, když skončíte ve zdi. Na druhou stranu jsem extrémně spokojen se svým měřeným kolem. První zatáčka byla sice slbší, ale ve druhém a třetím sektoru jsem to dohnal. Je to emotivní pocit být doma na pole position, body se ale rozdávají až zítra. Dnes jsme každopádně takový výsledek nečekali.

Carlos Sainz, 4. místo

Dneska jsem hodně frustrovaný. Měl jsem rychlost na pole position, ale bohužel mi okolnosti zabránily, abych se o ni popral. V prvním pokusu jsem ve třetím sektoru ztratil asi tři desetiny, myslím, že jsem mohl zajet čas 1:10,1. Ale na Charlesa se nezlobím, všichni tu jezdíme na limitu, lidé si ani neumí představit, jak těsno je v Monaku a jak blízko tu máte bariéry. Máme nejrychlejší vozy v historii a takové věci se prostě stávají.

Mattia Binotto, šéf týmu

Co se týče převodovky, máme obavy a kontrolujeme ji. Ještě je však brzo na konečný verdikt. Nečekali jsme, že budeme na pole position, větší radost ale máme z celkového výkonu našeho vozu. Oproti loňsku jsme udělali velký pokrok. Monako je dost specifické, potřebujete tu mít přítlak v pomalých zatáčkách a je fajn, že my ho máme.

Red Bull

Max Verstappen 2. místo

Oproti čtvrtku jsme se hodně zlepšili. Auto je na ovládání rozhodně příjemnější, což je směrem do zítřejšího závodu pozitivní. V kvalifikaci jsem se cítil dobře, myslím, že červené vlajky mě připravily o pole position, ale co se dá dělat. Je to smůla.

Sergio Pérez, 9. místo

Během kvalifikace jsem se zlepšoval a myslel si, že Q3 bude nejlepší. Nebyla. Neposkládal jsem to. Potýkal jsem se s klesající teplotou pneumatik. Víme, že tady v Monaku je kvalifikace klíčová, zítra to musíme napravit

Mercedes

Valteri Bottas, 3. místo

Jsem zklamaný. Myslím, že jsem měl na pole position, ale tak to někdy chodí. Mám radost z pokroku, který jsme od tréninků udělali, protože ještě ve čtvrtek bych rozhodně neřekl, že máme na pole position, ale dnes tomu tak bylo. Proto mě červené vlajky v posledním pokusu štvou.

Lewis Hamilton, 7. místo

Dnes to byla katastrofa. Neměl jsem přilnavost a trápil se, musíme se na to podívat. Valtteri z vozu dnes dostal víc než já. Vítězství je ztracené, tady se nedá předjíždět, takže uvidíme, kam se zítra můžeme posunout. Bude to dlouhý závod a my uděláme maximum.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 6. místo

S kvalifikací jsem extrémně spokojen a myslím, že jsme se co nejlépe postarali o naše auto, zatímco ostatní své kolo nezvládli maximálně. Každopádně to je obrovský úspěch, velice mě těší všechno, co tým udělal - dal mi hodně silné auto ve chvíli, kdy na tom záleželo. Bylo to jedno z mých nejlepších víkendových kol a jsem rád, že se všechno v Q3 sešlo. Auto tu funguje odlišně než na jiných okruzích, takže je to o balancování na limitu a jezdit co nejblíž zdí. Zítra potřebujeme kvalitní start a tvrdě zapracovat na strategii. Zítra budu mít v zádech rychlá auta, ale víme, jak těžko se v Monaku předjíždí, takže je třeba se soustředit a zajet čistý závod. Myslím, že můžeme získat dobrou porci bodů, doufám, že odměna za práci našeho týmu bude velká. V ulicích Monte Carla jezdím pokaždé rád, je to rychlá trať a soustředění musí být maximální. Zde zažíváte pocit, který vás jinde nepotká, je nejlepší v životě a proto je Monako mým oblíbeným okruhem. Miluji zdejší atmosféru, zejména francouzské fanoušky, takže odejít s dobrým výsledkem před takovým davem by bylo opravdu vzrušující.

Juki Cunoda, 16. místo

Víkend byl pro mě zjevně výzvou, protože jsem ještě v Monaku nikdy nejel. Přesto si myslím, že moje kvalifikační kolo bylo dobré a jen smůla mě připravila o Q2. Plánoval jsem zajet tři rychlá kola, ale zvládl jsem jen dvě. Náš plán ovlivnilo vážení během kvalifikace, pak jsem v rychlém kole v druhém sektoru narazil na opozdilce. Musíme analyzovat všechna data a zjistit, kde mám oproti Pierrovi slabiny - doufejme, že se budu moci zlepšit, abych s ním mohl nadále bojovat o Q3. Myslím, že v závodě se zlepším, s výkonem v mém voze jsem spokojen.



Jody Egginton, technický ředitel

Po klidném čtvrtku jsme dnes měli víc práce na Jukoho voze, zatímco u Pierra bylo všechno bez potíží, navázal dnes tam, kde předtím přestal. Za ony dva dny jsme udělali několik změn v nastavení, spíš pouhá doladění, s nimiž jsme absolvovali pohodový třetí trénink. Jen bylo potřeba trochu potlačit nedotáčivost. V kvalifikaci všechno klaplo, plán výjezdů nám vyhovoval, pohybovali jsme se mimo provoz s ohledem na vývoj na trati. Když zavlály červené vlajky, Pierre jel hodně rychle, každopádně je šesté místo dobrou výchozí pozicí pro zítřejší závod a reprezentuje kvality našeho vozu. Juki se víc trápil, ve čtvrtek trochu ztrácel, ale v dnešním tréninku se opět sebral. Během kvalifikace získával důvěru a byla opravdu smůla, že do Q2 nepostoupil, chybělo mu málo a možná jel trochu víc na jistotu. Je to za námi, dnes večer projdeme všechna data a doufejme, že zítřejší závod s oběma vozy zvládneme co nejlépe.

Aston Martin

Sebastian Vettel, 8. místo

Na takové trati potřebujete sebevědomí a myslím, že kvalifikovat se na osmém místě je dobrým znamením, že na voze probíhá pokrok. Už ve čtvrtek při trénincích jsem z něj měl dobrý pocit, dnes jsem na tomto pocitu stavěl a posouval se v každé části kvalifikace. V Q1 to bylo celkem těsné, protože jsme použili pouze jednu sadu měkkých pneu, protože jsem si chtěl tu druhou ušetřit pro Q3. Dopadlo to dobře, ale nakonec jsme ji kvůli nehodě Leclerca vůbec nepoužili, což byla škoda. Můžeme být rádi, že jsme kvalifikovali auto v Q3, což znamená, že začínáme na bodované příčce, což je v Monaku kvůli obtížnému předjíždění zásadní.

Lance Stroll, 13. místo

Byla to složitá kvalifikace. Auto nebylo ideálně vyvážené a nebyl čas dát dohromady pořádné kolo. Při svém nejlepším pokusu jsem ztratil nějaký čas za Lando Norrisem, což mi také nepomohlo. Kvalifikace tu je opravdu důležité, takže výsledek není ideální. Uvidíme, co zítra dokážu. Pokud se povede start, možná se nějakého posunu dočkám. Sebastian dokázal projít do Q3, což podle mého názoru ukazuje, že máme na bodované příčky, když se všechno povede dobře propojit.

Otmar Szafnauer, generální ředitel

Sebastian pokračoval v dobrých čtvrtečních výkonech a havárií poznamenanou kvalifikaci dokončil na osmém místě, čímž potvrdil svou formu. Má tu za sebou skvělou kariéru - dvě vítězství a pět dalších pódiových umístění. Lance hladce prošel z Q1, dokonce snáze než Sebastian v úvodní části. V Q2 ho ale zbrzdila příliš velká přetáčivost, což na tratích tohoto typu, ve složitém městském prostředí vůbec nepotřebujete, navíc ho zpomalil Lando Norris. Proto skončil třináctý, což je za daných okolností celkem slušný výsledek. Předjíždění tu je hodně problematické, ale pořád doufáme v naplnění našeho cíle - bodovat oběma vozy.

Alpine

Esteban Ocon, 11. místo

Bylo to velmi těsné. Myslím, že jedenáctá příčka je nejvíc čeho jsme dnes mohli dosáhnout. Se svým kolem jsem spokojený. Nejsme tu sice tak dobří jako v předešlých závodech, ale naše výchozí pozice zase není tak špatná. Už proto, že máme pro start volný výběr pneumatik.

Fernando Alonso, 17. místo

Najít v Monaku čistý vzduch pro bezproblémové kolo je vždy těžké, ale nemyslím si, že jsem vypadl z Q1 kvůli tomuhle. Po celý víkend se trápím, z našeho vozu jsme nedostali maximum. Takže nejsme spokojeni. Startovat v Monaku ze zadní části roštu není nikdy dobré, ale jde o závod, ve kterém se může stát všechno.

Davide Brivio, šéf týmu

Myslím, že Esteban dostal z vozu všechno. Fernando měl smůlu, ale rozhodně jako tým nejsme tam, kde chceme být. Od čtvrtka jsme sice pokročili, nicméně v Monaku se předjíždí velmi složitě. Přesto pro závod zůstáváme dobře naladěni, může se stát cokoliv.

Williams

George Russell, 15. místo



Dnes jsem dosáhl maxima. Moje kolo v Q1 bylo skvělé. Je to nesmírně vzrušující, protože vůbec není snadné. Tréninky byly hodně obtížné, zaměřil jsem se na snahu získat důvěru ve své auto, v kvalifikace se to, zda se, všechno sešlo. Víme, že náš vůz není stavěný pro pomalé zatáčky, věděli jsme, že Alfa Romeo dnes bude hodně rychlá. Překonat v kvalifikaci AlphaTauri, Alpine a stanout na 15. místě je náš nejlepší možný výsledek. Je to zajímavý závod: obtížní městský okruh, kde se může stát spousta věcí. Zítra se vše vyhraje nebo ztratí v boxech, proto počkejme a uvidíme, co se tu odehraje.

Nicholas Latifi, 18. místo

Nejdříve chci poděkovat týmu, že po mé havárii v třetím tréninku dokázal připravit mé auto pro kvalifikaci. Přes to všechno jsem získal všechny potřebné poznatky, takže mi před kvalifikací nechybělo sebevědomí. Dnes byly podmínky mnohem chladnější, snažil jsem se správně zahřát měkké pneumatiky, ale vyvážení nebylo tak dobré jako ve čtvrtek. Cítil jsem, že jsem dnes měl na víc, přál bych si být o kousek blíže Q2, ale přesto jsem tu zajel jedno z nejzajímavějších kol roku.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Dnešní chladnější počasí způsobilo odlišné chování pneumatik, což nás v posledním tréninku trochu zaskočilo. Dokázali jsme se před kvalifikací dát dohromady a správně s pneumatikami naložit. Nicholas v tomto tréninku narazil s vozem do zdi, ale naštěstí nebyla škoda tak veliká, jeho tým odvedl při opravě pro kvalifikaci ohromnou práci.

Kvalifikace v Monaku je vždy napjatá, zejména v případě, že týmy zvolí různou strategii v použití pneumatik. Oba piloti zvládli onen chaos výborně a zajeli velmi slušná kola. Nicholas se z nehody v tréninku oklepal a byl blízko tomu, aby porazil Alonsa. George si po náročném dopoledni vedl dobře a s přibývajícím časem zrychloval. Do Q2 vyrazil s veškerým dostupným potenciálem, opět posouval své limity, ale lepší než 15. místo zajet nedokázal.

Zítřejší závod bude pro všechny obtížný, jak jsme viděli v uplynulých několika dnech, každý pilot může kdykoli udělat chybu. Monako je náročné i pro vozy, proto se příležitosti naskytnou. Naším úkolem bude maximalizovat jakoukoli výhodu, kterou budeme mít k dispozici.

Haas

Nikita Mazepin, 19. místo

Jsem docela rozčarovaný, protože to není první víkend, kdy se nám v jistých částech tréninků zdá, že jsme dost rychlí, a pak v kvalifikaci dokáží naši soupeři vytěžit ze svých aut maximum. Dával jsem si pozor, abych se znovu nechytil do pasti, protože poslední trénink nám vyšel velmi dobře. Věděl jsem, že celý víkend zatím důsledně odvádíme dobrou práci, i když to občas není tolik, kolik nutně potřebujeme. Vím, že všichni v týmu dělají maximum, aby z auta vymáčkli všechno, ale taky vím, kde se nacházíme. Každý dnes odvedl skvělou práci. Kvalifikace v Monaku je prostě nesmírně vzrušující. Moc se mi líbí tady jezdit, celá atmosféra je zkrátka cool.

Mick Schumacher, 20. místo

V autě jsem měl velmi dobrý pocit, a ten přetrvává. Z hlediska třetího tréninku byla moje první kvalifikační kola hodně konkurenceschopná a soupeřili jsme s Alpine a Williamsem - to je příjemné zjištění. S těmito pneumatikami se ale obvykle ve druhém a třetím kole nezlepšíte. Nikdy nevíte, co se může stát, ale bojovat o pozice s Alonsem a Latifim, to už je něco. Upřímně je mi pak týmu líto, že jsme ztratili veškeré snažení, protože kvalifikace nevyšla. Je to nešťastné, ale nesmí nás to položit. Startuji z 20. místa a pořád je přede mnou hodně kluků, které mohu předjet. Je to speciální trať, zvláštní místo, takže doufám, že takový bude i závod. Pokud do něj dokážeme přinést napětí, bylo by to skvělé.