Bottasova vzpoura? Žádná nebyla, zní z tábora Mercedesu

Na trati to tak i vypadalo. Když se oba Mercedesy už v poměrně těsném kontaktu hnaly po cílové rovince do 52. kola, zazněl z boxové zídky pokyn Bottasovi, aby kolegu příliš nezdržoval. Lewis už byl ve třetí zatáčce Renault v těsném závěsu, ale Valtteri nadále hájil svou pozici až na protilehlou rovinku, kde Hamilton za využití DRS najel před zatáčkou La Caixa na vnitřní stranu a týmového kolegu předstihl. V depu "třícípé hvězdy" asi nebyli někteří daleko lehkému infarktu, bezprostřední prostřih na Toto Wolffa jasně naznačoval, že s tímhle řešením rozhodně spokojený nebyl.

V konečném důsledku to pro oba piloty znamenalo určitou ztrátu, dokonce se hovoří až o 4 vteřinách. Čekalo se proto, jak se k této Bottasově "vzpouře" vyjádří sami jezdci a tým. Po závodě pochopitelně emoce poněkud opadly a tak se vysvětlení neslo ve smířlivém duchu.

"Určitě jsem ho mohl pustit o něco dřív, ale jel jsem svůj vlastní závod, takže jsem i já musel kalkulovat. Potřeboval jsem se dostat k Leclercovi dřív, než bude v »boxovém okně«, abych mohl i já zastavit a pokusit se zabojovat o prémiový bod. Hlavně ale opět říkám, že jsem jel vlastní závod. Dostal jsem pokyn, abych ho příliš nezdržoval, ale já tu nejsem, abych někoho pouštěl, nýbrž abych závodil," podal svou verzi Bottas.

"Upřímně, nevěděl jsem, že dostal nějaký pokyn, takže jsem si v duchu říkal, že spolu závodíme, což je pro mě v naprostém pořádku, zvláště v této fázi sezóny. Tak jsem to vyhodnotil, držel se za ním a pokusil se ho předjet. Když jsme se blížili k zatáčce 10, projevily se zásadně rozdílné strategie, takže v nějakém bodě jsem se před něj dostat musel, měl jsem lepší pneumatiky. Najížděli jsme do zatáčky 10, myslel jsem, že tam je dostatečná mezera, Valtteri se zachoval absolutně férově. Předpokládám, že jsem ho moc nezdržel," volil smířlivý tón Hamilton.

Toto Wolff se v 52. kole tvářil značně rozladěně | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Piloti při závodě mají své instinkty. Lewis však měl úplně jinou strategii, takže k výměně mohlo dojít rychleji. Nakonec jsme dokázali zvítězit, ale chápu, že Valtteri měl zase těžký den a tudíž je i naštvaný. Kdybychom neuspěli, byl bych mnohem kritičtější, ale koneckonců se z této zkušenosti můžeme poučit. A to na obě strany, budeme o tom diskutovat, ale přátelskou formou," prohlásil Wolff, jenž chápal Bottasovu frustraci kvůli výměně míst, ale údajně neměl žádné velké obavy, že by tato situace měla dopad na konečný výsledek týmu.

Jenže ono se ne nadarmo říká "není šprochu..." Pokud chtěl Bottas bojovat o nejrychlejší kolo a pokrýt si Leclerca, měl situaci nejen velmi jednoduchou, protože Monačan jel za ním a navíc tým Ferrari mu dal do vysílačky pokyn, že zkusí závod dojet na středně tvrdé směsi, kterou Charles nasadil v 29. kole. Paradoxně by pro Bottase tedy bylo lepší, kdyby Lewise pustil dříve a v jeho závětří se pokusil vyvézt a nějaký ten čas nahnat. Místo toho se pustil do sveřepého boje a naopak sám nějaký čas ztratil. Že Leclerc opravdu nebyl jeho zásadním soupeřem, naznačuje skutečnost, že když Fin v 54. kole zajel do boxů k výměně, pilota Ferrari velmi snadno zdolal o tři kola později. To, že i Leclerc později zajel do boxů už na věci nic nemění - u Ferrari, vědomi si náskoku na Péreze, jenž rovněž zkusil štěstí s bojem o nejrychlejší kolo a zastavil v boxech (58. kolo), mohli Monačana povolat do boxů víceméně "na jistotu", protože žádné přímé nebezpečí odnikud nehrozilo a bylo by hloupé ztratit dobrý výsledek kvůli nějakému defektu pneumatik.

Max Verstappen nakonec na Bottasově přístupu vydělal alespoň prémiový bod | foto: Red Bull Content Pool

Z hlediska boje o nejrychlejší kolo tak nejenže zajel do boxů příliš brzy, ale navíc svou zastávkou poskytl velkorysý prostor Verstappenovi. Ten už dlouho před Hamiltonovým převzetím vedoucí pozice v 60. kole tušil, že první místo neobhájí. Když klesl na druhou příčku, vzápětí si zajel do boxů pro čerstvou směs a Bottasovi s přehledem jeho nejrychlejší kolo sebral.

Nemilé věci se na veřejnost příliš ochotně nevynášejí. V onom uklidňujícím prohlášení jaksi zanikla i zkušenost, že Bottas (už poněkolikáté) nebyl schopen během závodu ohrozit významněji pozici Verstappena, ačkoliv měl zhruba stejnou strategii jako on. Pak se ono prohlášení o vlastním závodě, kdy vlastně jel poněkud tristní sólo, jeví v lehce odlišném světle.