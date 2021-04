Binotto je s pokrokem spokojený, Ferrari však už teď dává prioritu novému vozu

Letošní sezona začala pro Ferrari celkem obstojně. Stáj z Maranella obsadila v Bahrajnu šesté a osmé místo, což po loňském fiasku kvituje s povděkem. Přesto mají její výkony k ideálu ještě hodně daleko, třebaže Scuderia vnímá pozitivní trend, za který je ráda.

„Hodně jsme zlepšili náš motor, což je vidět i u zákaznických týmů. Výrazně lépe nám funguje rovněž aerodynamika, se kterou je spojena korekce dat. Je to složka několika různých aspektů, které vedou k úspěchu. Musím říct, že pociťuji velkou úlevou, mám velkou radost, že se nám pozitivní signály z testů potvrdily také v závodě," říká šéf týmu Mattia Binotto spokojeně.

Jenže propast vůči elitním stájím je v případě Ferrari stále ohromná a v Maranellu to dobře vědí. Z tohoto důvodu jsou jejich letošní cíle skromné - spokojenost by panovala s tím, kdyby červený overal stanul alespoň jednou na nejvyšším stupínku. Prioritu už nyní dostává rok 2022, který přinese revoluční pravidla.

Charles Leclerc - kvalifikace v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

„Naše manko na špičku je pořád obrovské. Je jasné, že se bude lišit okruh od okruhu, ale je potřeba si říct, že letošní vůz už teď nemá vývojovou prioritu. Nebudeme ho příliš vylepšovat, protože se soustředíme na projekt 2022," dodává Binotto.

Právě to se může ukázat jako velký trumf, neboť to vypadá, že Red Bull s Mercedesem budou muset bojovat na dvou frontách, odepsat letošní auto by se totiž rovnalo zahození šance na mistrovský titul. Nalezne Ferrari příští rok svou dřívější slávu?