Leclerc se vyjadřuje k ambicím Ferrari. Čeká letos boj o titul?

Ferrari má za sebou solidní předsezónní testy. Stáj z Maranella chce napravit dojem ze zpackaného loňského ročníku, který byl pro ni nejhorší za několik desítek let. Dosavadní signály jsou slibné. Mohlo by se to podařit. Zdá se, že Scuderia vylepšila svůj motor, takže rychlost na rovinkách už by v jejím případě nemusela být tristní, jak tomu bylo loni. I když šéf Haasu Guenther Steiner nepovažuje zlepšení italského agregátu za významné.

Prognózy pasují Ferrari zhruba na čtvrté místo mezi týmy. Red Bull, Mercedes a McLaren by měli mít na tradiční stáj náskok, naopak s ostatními by si červení mohli poradit. Je však třeba zdůraznit, že po testech nelze dělat relevantní závěry. Zvlášť ne po těch letošních, které byly extrémně krátké...

Charles Leclerc - první předsezonní testy v Bahrajnu | foto: Pirelli

Charles Leclerc se každopádně drží při zemi. S bojem o letošní titul mladý Monačan nepočítá. „Je třeba klást si realistické cíle, i kvůli tomu, že nám technická pravidla, která jsou částečně uškrcená znemožnila dělat to, co bychom chtěli, tak je náš letošní model spíše evolucí toho loňského. O revoluci nejde, nečekáme zázraky," přiznává Leclerc.

Právě kvůli tomu, že letošní monoposty se od těch loňských vlivem snahy o šetření nákladů příliš neliší, byla zkrácena doba předsezónních testů na pouhé tři dny. Vítěz dvou Grand Prix je ale s tím, jak si počínal jeho chlebodárce spokojený.

„Pro nás to byla dobrá příprava. Je fakt, že testy byly letos krátké, ale najeli jsme spoustu kol a získali cenná data. Neobjevily se žádné zásadní problémy, takže do prvního závodu můžeme jít s optimismem."