Letos budu sobec, varuje Bottas

S trochou škodolibosti by se chtělo říct, je to tady zase. Se začátkem nové sezony Valtteri Bottas (opět) spřádá plány, jak porazil Lewise Hamiltona, na kterého v interním týmovém souboji ještě nikdy nevyzrál. Ba co víc, Fin se vysněné metě ještě ani nepřiblížil. Přesto mu to neubírá na motivaci pokoušet se o Hamiltonův skalp znovu a znovu.

Jednatřicetiletý závodník slibuje, že letos bude sobečtější. „Řekl bych, že budu sobečtější. V minulosti jsem byl možná až moc při zemi. Teď je tu každopádně nová sezona, do které všichni vstupujeme s čistým štítem a s vírou, že se nám bude dařit," hlásí Bottas.

Jenže i loni pronesl Valtteri touto dobou podobná slova, leč ta pak nedošla naplnění. Zatímco Hamilton sbíral triumf za triumfem, Bottas měl co dělat, aby předčil Maxe Verstappena s pomalejším Red Bullem. Na konci sezony čítalo Bottasovo konto „jen" dvě vítězství, což je vzhledem k loňské formě stříbrných šípů žalostně málo.

„Letos chci být mnohem úspěšnější! Bude to samozřejmě záležet na mnoha věcech, každopádně pro to udělám maximum. Hlavní je odvést lepší práci než loni, to budu chtít po sobě i po všech, se kterými spolupracuji," dodává.