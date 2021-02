Růžová barva z F1 možná nezmizí. BWT má jednat se dvěma týmy

Společnost BWT figuruje ve Formuli 1 od roku 2017, kdy navázala partnerství s tehdejší Force Indií. Toto partnerství platilo i po transformaci na Racing Point. Jeho nedílnou součástí byly charakteristické růžově zbarvené vozy - právě to totiž byla hlavní podmínka rakouské společnosti pro to, aby do týmu investovala své finanční prostředky.

Jenže s koncem sezony 2020 skončil i Racng Point - ambiciózní stáj nyní nese název Aston Martin, což přináší kompletní změnu jejího image. Z růžové barvy se stane zelená a ta do koncepce BWT nezapadá. Obě strany se tak logicky rozešly.

Nyní to však vypadá, že BWT by ze světa F1 zmizet nemusela. Zákulisní informace hovoří o jednání se dvěma týmy, které by se eventuálně převlekly právě do růžové. Jde o Haas a Williams.

Sergio Pérez v závodě v Turecku | foto: Racing Point F1 Team

Americký Haas je bez titulárního partnera už dva roky. Jeho spolupráce s výrobcem nápojů Rich Energy skončila neslavně, přičemž dalšího movitého investora tým dodnes nenašel. Williams na tom není o moc lépe. V Británii se navíc potýkají s nedostatkem peněz dlouhodobě, už proto by se jim kapitál BWT hodil.

Jedno je jasné - Pokud opravdu dojde k podpisu smlouvy s jedním z výše zmíněných uchazečů, bude to znamenat jeho přebarvení na růžovo. Komu byste peníze od BWT přáli víc?