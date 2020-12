Doufám, že už na to nebudu sám, přeje si Verstappen. Co řekl o Albonovi?

Red Bull v pátek potvrdil angažování Sergia Péreze. Zkušený Mexičan nahradí v kokpitu Alexe Albona, ten se přesouvá do role vývojového pilota. Důvod tohoto rozhodnutí je v zásadě jeden - rudí býci chtějí na Mercedes vytvořit tlak s oběma svými vozy, což se jim během posledních dvou let nedařilo. Právě to také zlomilo vaz Gaslymu a nyní Albonovi.

Dobře informované zdroje z prostředí Red Bullu tvrdily, že na jezdeckou změnu tlačil zejména Max Verstappen, holandská hvězda totiž věří, že vyrovnanější parťák týmu ve všech směrech pomůže. Hlavně pak v tom klíčovém, který zohledňuje boj přímo na trati. Po oficiálním oznámení Pérezova příchodu do Red Bullu Verstappen svou radost nijak neskrývá.

„Je skvělé, když máte v týmu kolegu, který dokáže tým tlačit dopředu. Doufám, že se budeme dopředu tlačit i vzájemně, bude to vzrušující. Snad to Mercedesu společně ztížíme. Doufám v naši konkurenceschopnost od prvního závodu," přeje si Verstappen.

Max Verstappen předjíždí vozy Force India v závodě v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

A co vzkazuje Verstappen na adresu Albona? „Měl to těžké, v Abů Zabí byl celkem blízko, ale většinu roku se mu právě tohle nedařilo. Mercedes se pak snažil s dvěma svými vozy vymyslet nějakou odlišnou strategii skrz zastávky v boxech, přičemž já byl na to sám, to se teď doufám změní. Týmu jsem zcela upřímně řekl svůj názor, nejsem sice ten, kdo tu dělá rozhodnutí, ale o jeho výměně jsem věděl už nějakou dobu."

Pro Péreze jde o životní šanci. Vždyť to vypadalo, že Mexičan bude po překvapivém konci u Racing Pointu minimálně na rok bez práce. Teď se před ním otevřela šance na působení v top týmu.

Pomůže Red Bullu sesadit Mercedes?