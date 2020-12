Dostane nakonec Pérez šanci? Čeká se na zásadní prohlášení

Mexičan si totiž byl vědom své ceny a nehodlal udělat krok zpět. Ostatně z minulosti známe podobné případy, kdy se licitovalo a nakonec z toho byl pád o úroveň níže (například Clay Regazzoni po sezóně 1976) nebo nelichotivé ukončení kariéry (John Watson před sezónou 1984). Šance se nabízela u Red Bullu, kde se Alexander Albon neprosazoval tak, jak by si vedení týmu přálo. Navíc jeho rozporuplné a nevyrovnané výkony svým způsobem škodily i Maxi Verstappenovi, jenž byl bez kvalitního parťáka často jako sám voják v poli.

Albon se sice koncem sezóny zlepšil, ale třeba nedokázal dostatečně navázat na úspěch z Toskánska. Poslední závod v Abú Zabí sice opět dokončil na stupních vítězů, ale také ztrácel na svého týmového kolegu propastných 109 bodů, což rozhodně není lichotivá vizitka. Jak tým naznačil, thajský pilot měl značné potíže se zvládnutím vozu RB16, proto se začaly objevovat zprávy o výsledkovém ultimatu.

Albonovi se podařilo dostat na stupně vítězů, ale vaz mu lámou horší výsledky | foto: Red Bull Content Pool

Stáj nápojového giganta Dietricha Mateschitze slíbila, že v pátek ráno vydá oficiální prohlášení, zda v týmu nadále setrvá Alex Albon, nebo sáhne po Pérezovi, jenž se nachází zjevně v lepší formě. Do dohadů přispěl i německý web Speedweek, patřící do portfolia Red Bull Media House s informací, že už bylo rozhodnuto o angažmá Sergia Péreze, přičemž tuto zprávu by měl oficiálně zveřejnit v pátek - tedy dnes - ráno. Podobnou informaci přinesly i holandské noviny De Telegraaf, mající velmi úzké vazby na Maxe Verstappena, dokonce už ve čtvrtek v noci.

Přímé dotazy na Red Bull Racing s žádostí o komentář zatím zůstávají bez odezvy, proto doufejme, že se co nejdříve dozvíme rozřešení této šarády. Prozatím jenom okomentoval situaci, že v sezóně 2021 nehodlá nahradit v pozici titulárního sponzora Aston Martin. Značka jak známo spouští právě v příštím roce vlastní tým na bázi stáje Racing Point.