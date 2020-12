PROHLÁŠENÍ po závodě: Příliš rychlý Red Bull a spokojený Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Už včera jsem si to hodně užil a dnes, no paráda. Měli jsme dobrý start a od té doby jsem se samozřejmě musel starat o pneumatiky, ale auto bylo dobře vyvážené. Užil jsem si to. Vše jsme udělali správně. Jakmile startujete z prvního místa, můžete si závod trošku víc kontrolovat a ulehčí vám to život.

Alexander Albon, 4. místo

Auto bylo po celý víkend výborné. Cítil jsem, že bychom se mohl dostat před Mercedesy, ale na začátku jsem se trápil na tvrdých pneumatikách, jeli jsme příliš na jistotu. Nicméně šlo o dobrý víkend, hezké okamžiky. Pokud jde o mou budoucnost - nevím. Z mé strany šlo o povedený víkend, nyní zamířím domů za rodinou.

MERCEDES

Valtteri Bottas, 2. místo

Red Bull byl dneska příliš rychlý - překvapivě rychlý. Mysleli jsme si, že závodní tempo dnes bude identické. Dal jsem do toho všechno, co jsem mohl, ale nedokázal jsem se jich držet. Cítím, že z mé strany šlo o solidní závod.



Lewis Hamilton, 3. místo

Nemůžete vyhrát všechno. Vzhledem k posledním dvěma týdnům, které jsme prožili, jsem obecně spokojený s tím, jak dopadl tento víkend. Samozřejmě to nebylo stoprocentní a asi ani tak dobré, jak bychom si přáli, nicméně Maxovi gratuluji. Pro mě šlo fyzicky o opravdu těžký závod. Po celý rok jsem byl v pořádku, ale dnes nikoliv. Jsem rád, že už je po všem, a děkuji celém týmu za neutuchající podporu. Stále jde o fantastický výsledek, skončit s oběma vozy na pódiu.



Toto Wolff, šéf týmu

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 8. místo

Jsem šťastný za dnešní osmé místo. Závod měl spád, bylo tu spousta předjíždění a několik soubojů na trati. Obecně to nebyl snadný víkend, v autě jsem se necítil až tak dobře, ale v závodě se mi podařilo se sebrat ve chvílích, kdy to bylo potřeba. Jsem opravdu rád, že jsem mohl přidat ještě několik bodů pro tým před zimní přestávkou a těší mě, že jsme v Abu Dhabi odvedli to nejlepší. Chtěl bych celému týmu za tuto sezónu poděkovat. Bylo skutečným potěšením pracovat s každým, myslím, že jsme se posunuli hodně kupředu ve všech oblastech a svádíme souboje ve střední skupině. Teď máme trochu času na to, abychom si vychutnali těch pár úžasných chvil, které se nám podařily, hlavně naše první společné vítězství.

Daniil Kvjat, 11. místo

Je to zklamání, chtěl jsem dokončit sezónu s lepším výsledkem, ale bohužel jsem uvízl ve vláčku za Vettelem a to mě stálo mnoho času. Myslím, že klíčovým bodem závodu byl první stint - na měkkých pneumatikách jsme očekávali, že degradace bude větší vzadu, ale místo toho odešly přední a když vás trápí nedotáčivost, sedíte jak kachna. Před safety carem jsem ztratil několik důležitých pozic na mé soupeře. Je to škoda, skončit těsně za body, protože tempo nechybělo, ale dohnat ztrátu z prvního stintu bylo obtížné. Jako celek byla sezóna dobrá, zajeli jsme některé skutečně výborné závody a jiné, v nichž jsme měli přivézt víc bodů, ale z nějakého důvodu se to nepovedlo. Tak to někdy chodí.

Jody Egginton, technický ředitel

Jak se dalo čekat, dnešní závod byl ve středu pole hodně těsný. Virtuální safety car nám umožnil přezout na tvrdou směs a jet až do konce závodu, což vyneslo jeden náš vůz na body a druhý do jejich těsné blízkosti. Pierre jel celkem agresivně, dobře manévroval, aby získával pozice a dohnal vozy, které nestavěly v režimu VSC, bohužel Daniil se nedokázal vymanit ze sevřené formace a většinou času na trati strávil bojem s Oconem a Strollem, což značně omezilo jeho šance na postup vpřed. Celkově to byla velmi rušná a neuvěřitelně intenzivní sezóna pro náš tým, jak na trati, tak v továrnách ve Faenze či Bicesteru. Doufejme, že si o Vánocích trochu odpočineme, než začneme s pracemi pro rok 2021.

RACING POINT

Lance Stroll, 10. místo

Sainz nám toho moc v boxech nepokazil. Odjeli jsme opravdu špatný závod, trápili jsme se s teplotou pneumatik, škoda také odstoupení Checa. Šlo o skvělý rok, žel jsme v něm promrhali spoustu příležitostí.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 12. místo

Byl to pozitivní závod s dobrým výkonem, zvláště když ho srovnáme s předchozími dvěma týdny. Byli jsme docela blízko soupeřům vpředu, ale víc jsme toho dnes večer nebyli schopní dokázat. Byl to dobrý způsob, jak tuhle sezónu uzavřít, ale jinak z hlediska výsledků je to velké rozčarování. Po testech jsme věděli, že to bude těžké, ale týmu se povedlo dobré oživení, nakonec se nám povedlo pár dobrých kroků kupředu. Doufám, že na této trajektorii budeme pokračovat i v příštím roce, ale nejdřív strávíme nějaký čas odpočinkem, doma s našimi rodinami.

Antonio Giovinazzi, 16. místo

Nebyl to nejjednodušší závod, na startu se nám toho moc nepovedlo. Když vyjel Safety car, zvolili jsme variantu setrvání na středně měkké směsi s tím, že nějaký propad později neutralizujeme, ale to se nestalo a náš závod to prakticky ukončilo. Náročná sezóna končí, myslím, že jsme udělali všechno, co bylo možné. Za relativně krátkou dobu jsme dosáhli dobrého pokroku, ale pořád je co zlepšovat. Doufám, že v roce 2021 dokážeme víc, abychom měli ze závodění větší požitek a mohli bojovat o body s rychlejšími vozy. Co se mě jako pilota týče, jsem spokojen s mým zlepšením, což byl můj cíl pro tuto sezónu, a chci na to navázat příští rok.

Frédéric Vasseur, generální ředitel týmu

Sezónu končíme pozitivním výkonem o tomto víkendu - včera jsme měli jedno auto v Q2, drželi jsme tempo s některými vozy, které skončily před námi a zdolali jsme jednu hranici - byli jsme nejrychlejšími vozy s motory Ferrari a Kimi za sebou udržel jak Leclerca, tak Vettela. Z dnešního závodu jsme vydolovali vše, co bylo možné, od všech členů to byl výborný výkon a dokazuje, jak velké zlepšení jsme udělali ve srovnání se začátkem sezóny. Nebyla to snadná kampaň, protože tolik závodů v tak krátkém období bylo zásadním faktorem pro podmínky týmu, bylo složité pracovat na vývoji vozu, což je proces, který by se normálně rozložil do devíti měsíců. Udělali jsme dobré kroky kupředu, což je dokladem vší dobře odvedené práce jak v Hinwilu, tak i na všech tratích.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Jsem pyšný na tuto sezónu ve Williamsu. Tým tvrdě pracoval, aby z toho dostal maximum a udělali jsme velký pokrok, za což jsem vděčný. Ale stále to není to, kde bychom chtěli být, ale pracujeme na tom, abychom auto vylepšili. Byl to emotivní a intenzivní rok na trati i mimo ni a všichni si nyní zaslouží pauzu. Dnes jsme takže vytěžili maximum. Udělali jsme, co se dalo a udrželi za sebou pár rychlých aut.

Nicholas Latifi, 17. místo

Byl to náročný závod a jako tým jsme neměli rychlost a nebyli jsme tak konkurenceschopní jako v jiných závodech. Trápil jsem se s vyvážením, ale to se postupem času uklidnilo. Poslední stint byl zábavný, obul jsem nové střední pneumatiky a šlápl na to. Je škoda, protože takto jsme sezónu uzavřít nechtěli. Nicméně jsme předem věděli, že nám tento okruh nesedí. Je to moje první kompletní sezóna v F1 a hodně jsem se toho naučil. Nemohu se dočkat startu dalšího ročníku.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Jsme na konci. Sedmnáct závodů a je to vizitka všech zainteresovaných v tomto sportu. Bylo to náročné, ale celkově to byl úspěch a okolnosti znamenali, že se závodilo na nových a vzrušujících okruzích. Tým tvrdě pracovat a musel strávit spoustu času mimo domov a daleko od svých rodin a to není nikdy jednoduché. Užili jsme si krom toho i závodění a vylepšili auto. Mělo by se to zúročit během testů v Barceloně příští rok. Dnes to byl slušný závod a oba jezdci jeli tvrdě a závodili s Haasy a Alfami Romeo. George jel dobře, přestože se nedokázal po celý stint držet Räikkönena, ale počínal si dobře a udržel za sebou Giovinazziho a dojel za Ferrari. Nicholas jel s jednou zastávkou navíc, abychom pokryli Haas, ale také dobře pracoval s pneuamtikami až do konce a to ta strategie vyžadovala. Rychlost byla dobrá a byl blízko souboji před ním. Většina týmu nyní zůstane v Abú Zabí kvůli testování a Jack a Roy pojedou v testu mladíků. Jakmile bude po všem, můžeme se vrátit domů a užít si zasloužený odpočinek. Děkuji všem v týmu a přeji všem krásné svátky. Těšíme se na další závody v novém roce.

HAAS

Kevin Magnussen, 18. místo

Mám smíšené pocity. Jsem šťastný, že jsem dostal příležitost závodit v F1, byl to můj dětský sen. A mrzí mě, že ji opouštím po tak špatném představení. Jak se den chýlil ke konci, bylo jasné, že není žádná naděje se nějak do tohoto závodu dostat. Mimo trať to byl pro mě úžasný víkend - skutečně jsem si celý tým zamiloval, atmosféra byla skvělá. V zákulisí to byl opravdu jedinečný závěr. Opravdu jsem si tu dobu s týmem užil, bylo mi potěšením. Je mu smutno, že se se všemi musím rozloučit, ale teď se těším na to, co bude dál.

Pietro Fittipaldi, 19. místo

V tomto závodě jsem se cítil mnohem jistější, také kvůli kvalifikaci, v níž jsme byli vyrovnanými soupeři. Byl to bláznivý start, ale jelo se mi lépe. Zpočátku jsme drželi krok, dokázal jsem dokonce předjet Kevina a v první polovině závodu se dotáhl na Latifiho. Bohužel, pak se auto začalo přehřívat a musel jsem zastavit v boxech, aby se potíže odstranily, to zničilo celý závod. Ale jinak jsem spokojen s tím, jak jsme se posouvali a také s tím, jak záhy se to povedlo. Tým se mnou v oné krátké době našel společnou řeč, pomohl mi s přípravou, odvedli jsme dobrou práci. Jsem za tuto příležitost velmi vděčen a naplňuje mě štěstím.

Günther Steiner, šéf týmu

Takhle jsme sezónu ukončit nechtěli a určitě ne Kevinův poslední závod. Dnes jsme ale neměli na víc. Nejen, že nám chyběla rychlost, ale nastaly potíže u Pietrova motoru - museli jsme ho zastavit a opravit chybu, což ho srazilo dozadu. Teď už se díváme jen dopředu, na příští sezónu. Pokusíme se udělat vše, abychom se dostali z oné propasti, v níž se právě nacházíme. Každý vynaloží své úsilí, já se samozřejmě přidám.

