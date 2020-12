Finále v Abú Zabí: Verstappen poráží Mercedesy, McLaren to po odstoupení Péreze dokázal

Poslední závod v Abú Zabí se jel za klidného počasí a zrovna tak vypadal i samotný závod. Různorodé složení pneumatik na startovním roštu bylo dílem kvalifikace zejména v první desítce: Verstappen, Bottas a Hamilton šli do závodu na středně tvrdé směsi stejně jako Kvjat, Stroll a Gasly. Zbytek pole nasadil červeně označené pneumatiky, naproti tomu Ricciardo, Vettel, Pérez a Magnussen odstartovali na nejtvrdší specifikaci. For the final time this season - it's lights out! 👀



Max Verstappen bezproblémově odstartoval z pole-position a hlídá si svou pozici před Mercedesy. Za nimi se na 4. místě drží Norris a na 6. Sainz s druhým McLarenem, zatímco Pérez startoval po výměně pohonné jednotky zezadu.

Start se vydařil bez problémů, jen menší potíže ukočírovat svůj Haas měl nováček Fittipaldi. Vývoj událostí na čele dával tušit, že prožijeme hodně ospalé finále. Verstappen se v pohodě vzdaloval Bottasovi, na kterého zase nestačil Hamilton. Mistr světa vypadal jako by po trati kroužil jen z povinnosti a diváky bavil možná pouze svými stesky do rádia - nelíbilo se mu chování podvozku a později našel oblíbené téma pneumatiky.

Malá zápletka nastala v 10. kole, kdy Pérez po projetí sekce pod hotelem odstavil svůj Racing Point - důvodem byla nejspíš vadná hydraulika. Vedení závodu vyhlásilo nejdřív virtuální safety car, po jednom kole ale vyslalo na trať Berndta Mayländera, který vedl startovní pole do chvíle, než pořadatelé jeřábem nepojízdný růžový vůz neodsunuli za svodidla.

Prakticky celé startovní pole s výjimkou Ricciarda, obou Ferrari a Haasů zajelo do boxů i za cenu double pit-stopů, ovšem k všeobecnému překvapení tentokrát nikdo nechyboval, dokonce i u Mercedesu proběhlo všechno v pořádku. Jediný škraloup tak zůstal viset nad Carlosem Sainzem jr. - v 17. kole komise oznámila, že Španěl je vyšetřován za prohřešek v boxech (pomalá jízda kvůli Norrisovi, který stavěl před ním?), ovšem spíš to vypadalo na přestupek ze strany Racing Pointu, kde mechanici vypustili Strolla Sainzovi do cesty...

Po výměnách a ukončení fáze safety caru na konci 13. kola se vykrystalizovalo pořadí Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Ricciardo, Norris, Vettel, Leclerc, Sainz, Stroll. Nejhůře na tom byl Leclerc, startující na středně tvrdé směsi, jenž se nedokázal bránit soupeřům, takže jej postupně zdolali Sainz (14. kolo), po neúspěšném pokusu v osmnáctém i Stroll (19. kolo), Gasly (20. kolo) a konečně i Ocon (22. kolo). Teprve na konci tohoto okruhu zajel Monačan do boxů, ale závod tím pro něj vlastně skončil, protože se propadl až na poslední místo.

V čele zatím Verstappen pohodlně kontroloval svou pozici a vzdálil se Bottasovi až na deset vteřin. Třetí Hamilton jel také v intencích druhdy nechvalně známého Carlose Reutemanna "jak babička na nákup". Zjevně mu chyběla motivace, tým se vůbec o nic nepokusil a jako by se chtěl spokojit s jistými příčkami. Nakonec tedy vodu čeřil pouze Alex Albon, jehož finiš ale skončil při výjezdu ze zatáčky 6 - auto se mu lehce smýklo a bylo jasné, že poslední pokusy na rovinkách absolvuje bez DRS. I tak ale zaslouží sympatie za způsob, jakým stáhl osmivteřinový odstup na závěrečných 1,7 vteřiny.

Verstappen si mohl vychutnat vítězné ovace, leč kriticky je nutno přiznat, že to je vítězství, které vůbec nic neřešilo: nemohlo nic zdramatizovat a ani Holanďanovi nepomohlo k posunu na kýžený stříbrný stupínek v celkové klasifikaci.

Pozornost se tak soustředila na souboj o třetí místo v Poháru konstruktérů. Racing Point možná vkládal naděje do Péreze, který by mohl zopakovat bravurní výsledek z předchozího závodu, a i když asi neočekával vítězství, doufal, že zajistí nějaký solidní bodový přísun. Po jeho odstoupení spočívala veškerá odpovědnost na Strollovi a ten očekávání nesplnil. Motal se v závěru první desítky, v 26. kole mu nevyšel nájezd do zatáčky 11 a musel využít únikové zóny. Ve 30. kole ho zdolal Gasly a pár stovek metrů před cílem, tedy v posledním kole, i Esteban Ocon - právě na druhé rovince, kde se mu Kanaďan nedokázal ubránit.

Slušně se prezentoval i tým Alpha Tauri, kde sice Kvjat zpočátku držel lepší pozici, ale pak se dopředu propracovával Gasly. Renault sice rozjel s Ricciardem slibnou strategii, ale po výměně ve 40. kole (Daniel stavěl už tradičně jako poslední z celého startovního pole při své jediné výměně - Haas byl poněkud jiný případ) se Australan nijak významně nezrychlil a nedokázal se dotáhnout zpět na solidní pátou příčku, na níž po výjezdu safety caru odjel téměř 30 okruhů. Chuť si spravil alespoň nejrychlejším kolem, kterým překvapil všechny soupeře v posledním okruhu.

Pád z nebes na tvrdou zem zažil George Russell, jenž po heroickém výkonu v Sáchiru zase válčil v polovině druhé desítky. A možná až přehnaně optimistické prohlášení Ferrari shořelo jako starý papír - Vettel na odlišné strategii sice dlouho bojoval v závěru první desítky, ale nakonec spadl až na konec třetí čtvrtiny a dokázal se posunout jen před Williamsy - Leclerc z posledního místa sice překonal postupně Haasy, Williamsy a Giovinazziho, ale zuby si vylámal na srdnatě bojujícím Räikkönenovi. Americký tým předvedl bezkrevnou jízdu na konci startovního pole a snad aby si mechanici ještě užili něco práce, zastavili oba piloti pár kol před cílem k druhému pit-stopu v závodě a poslednímu v této sezóně.

Končí tedy zkrácená COVID-ová sezóna, jejíž závěr tak trochu pošramotil renomé vítězné značky i mistra světa a snad naznačil cestu zdramatizování dalšího ročníku. Ovšem, to už se bude Mercedes chovat docela jinak...

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 25 1:36:28,645 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 15,976 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 18,415 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 12 + 19,987 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 1:00,729 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 8 + 1:05,662 7. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 7 + 1:13,748 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 4 + 1:29,718 9. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 2 + 1:41,069 10. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1 + 1:42,738 11. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 13. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 1 kolo 14. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 1 kolo 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 19. 51 Pietro FITTIPALDI bra Haas F1 Team + 2 kola DNF 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team převodovka Nejrychlejší kolo: 3 Daniel RICCIARDO Renault RS20

Renault E-Tech20 1:40,926

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ