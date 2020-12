Třetí trénink kořistí Verstappena před Bottasem a Gaslym

Jezdci a týmy si zvykají na upravený okruh v Sáchiru a čeká je třetí trénink a příprava před kvalifikací. V Bahrajnu se stmívá a teplota vzduchu je 25 °C ,trať má 29,9 °C.

Pozornost je směrována na George Russella v Mercedesu, který nahradil Lewise Hamiltona. Během své kariéry v F1 v sobotu v kvalifikaci vždy porazil svého týmového kolegu. Podaří se mu tuto statistiku udržet?

Na konci boxové uličky je zelená a první na trať vyráží Pietro Fittipaldi zastupující Grosjeana. A hned si připisuje měřený čas 56.499 sek. "Vyvážení je teď dost dobré, jen se musíme zase dostat k rychlosti," hlásí nováček týmu. Ostatní jezdci zůstávají i po patnácti minutách v garáži.

Pietro getting in plenty more experience laps whilst the track is empty.



The best of his 11 laps ⏱ 56.249. #HaasF1

A na trať se vydávají Norris, Magnussen a Vettel. A jejich měřené časy? McLaren 55,555 sek na měkké sadě pneumatik, Haas 55,862 sek a Ferrari 56,126 sek. To však netvrá moc dlouho. Po klidném úvodu se na trať vydala většina vozů. Do čela po dvaceti minutách jde Leclerc s časem 55,256 sek před Ricciardem a Norrisem.

Valtteri Bottas jde do čela, na Leclerca má náskok 0,243 sek. Ale zlepšuje se Verstappen či Gasly. Časy se teď dost mění a je to hodně těsné.

Bottas jde s časem 55,010 před Verstappena (čas 55,194 sek na tvrdé sadě). Nizozemský pilot dostal hodiny mezi první a druhou zatáčkou. Pokračuje však dál, ale pneumatiky to zajisté odnesly. Celé pole dělí jen 1,2 sek. A jak si vede Russell? Zlepšil se a jde do čela s časem 55,000 sek, ale radovat se mohl jen chvíli. Bottas odpovídá a zajíždí čas 54,880 sek.

Průběžné pořadí po polovině tréninku: Bottas, Russell, Verstappen, Kvjat, Gasly, Leclerc, Ricciardo, Albon, Sainz, Pérez, Räikkönen, Norris, Stroll, Ocon, Magnussen, Giovinazzi, Vettel, Aitken, Latifi, Fittipaldi.

Bottas to zřejmě myslí vážně a zajíždí 54,523 sek a to na použitých měkkých pneumatikách. Náskok na týmového kolegu už má tedy 0,477 sek. Podle Sky Sports je lepší na brzdách, Russell na něj ztrácí především na výjezdu ze zatáček.

Piloti Alpha Tauri se stále drží na čtvrté a páté pozici a zatím mají slibně našlápnuto.

Zlepšuje se Vettel. Začal simulaci kvalifikace a posouvá se na druhé místo s časem 54,858 sek a to na měkké sadě. Zbývá dvacet minut.

Oba Mercedesy obuly nové měkké pneumatiky. Pokoří někdo hranici 53 sek už nyní nebo se tak stane až v kvalifikaci? Bottas zajíždí 54,270, ale v poslední zatáčce vyjel zeširoka a ztratil tam čas. Russell zajel 54,664 sek a na třetí místo se zařadil Leclerc s časem 54,854 sek. To však platí jen než dojíždí Norris. Ten na to šlápla a řadí se na druhé místo s časem 54,606 sek.

Zbývá patnáct minut a řada týmů ještě vyráží zajet svá rychlá kola. A kdo se řadí na čtvrté místo? Giovinazzi s Alfou Romeo. Neplatí to však příliš dlouho. Je to krátký okruh a každá chyba tu znamená opravdu hodně. Kvalifikace může být ještě opravdu hodně zajímavá.

Zbývá deset minut. A do čela jde Verstappen s Red Bullem. Zajel čas 54,064 sek a za ním je Bottas, Gasly, Ocon, Norris, Albon, Russell, Pérez, Stroll, Sainz.

U Ferrari mají mechanici na pilno. Vettel před kvalifikací mění motor!

Zbývají poslední minuty a na další rychlá kola to příliš nevypadá. Můžeme se však těšit na zajímavou kvalifikaci. Nejvíce kol zajel Pierre Gasly a to dvacet tři. Naopak nejméně si připsal Lando Norris, konkrétně patnáct.

GP Sachíru (Bahrain International Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 0:54.064 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 0:54.270 3. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 0:54.427 4. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 0:54.453 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 0:54.606 6. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 0:54.629 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 0:54.664 8. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 0:54.678 9. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 0:54.693 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 0:54.720 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 0:54.845 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 0:54.850 13. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 0:54.854 14. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 0:54.857 15. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 0:54.858 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 0:55.171 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 0:55.347 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 0:55.493 19. 51 Pietro FITTIPALDI bra Haas F1 Team 0:55.666 20. 40 Jack AITKEN gbr Williams Racing 0:55.670

