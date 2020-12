"Bolí to to," přiznává odmítnutý Vandoorne. Mercedes Russellovi telefonoval ve 2 ráno

Úřadující šampion byl v pondělí pozitivně testován na COVID-19, proto tento víkend nebude moci nastoupit do Velké ceny Sáchiru. Logickou volbou by bylo sáhnout po rezervním jezdci, jenž měl do Bahrajnu stejně namířeno kvůli svým obvyklým povinnostem.

Jenže Stříbrné šípy se rozhodly pro složitější krok - vyjednat s Williamsem zapůjčení George Russella, jenž podává lepší výkony než týmový kolega Nicholas Latifi. Vandoorne si tak ani tento víkend nezazávodí, stáj z Grove dá šanci Jackovi Aitkenovi.

"Nejprve bych chtěl Lewisovi Hamiltonovi popřát rychlé uzdravení, snad bude ve voze zpět co nejdřív. Nikdo jej opravdu nedokáže nahradit. Samozřejmě jsem zklamaný z toho, že tento víkend nedostanu příležitost," přiznává Vandoorne.

Stoffel Vandoorne doufal marně | foto: McLaren

"Poté, co jsem celý rok cestoval na všechny závody a věnoval tomu tolik času, fyzickému tréninku, závazku vůči tomuto programu... bolí to! Na druhou stranu respektuji volbu nasadit do vozu Georgea Russella. Je výjimečným jezdcem a tuto šanci si plně zaslouží," uznává belgický jezdec.

"Takové okamžiky mé odhodlání ještě více posilují. Můžu vás ujistit, že do toho budu i nadále dávat 100 %. Děkuji všem za vaše zprávy vyjadřující podporu. Je to skvělé je dostávat," dodává Vandoorne.

Na mistrovskou techniku se naopak už moc těší Russell: "Toto mi zavolal v úterý ve 2 hod ráno. V ten okamžik jsem byl vlastně v koupelně, což bylo trochu podivné. Přijal jsem hovor a on řekl: 'Georgi, jsi v koupelně?' Odpověděl jsem: 'Promiň, jsem v koupelně.'"

George Russell do toho dá v Sáchiru vše | foto: Williams F1 Team

"On na to: 'Žel Lewis chytl COVID. Daří se mu dobře, je zdravý a cítí se dobře, což je nejdůležitější, ale chceme, abys jel za nás.' 'Dobrá, OK.' A pak to byla trochu bezesná noc," přibližuje 22letý britský pilot.

"Na druhý den jsme pak zařídili, aby k tomu došlo. A včera jsem to počítal - měl jsem v úterý 64 hovorů mezi tolika různými lidmi. Jsem rád, že jsme to dotáhli do konce," říká Russell, jenž byl velmi nervózní z toho, jestli ho Williams pustí. "Moc jim děkuji za to, že mi umožní tuto šanci."

"Bude to neuvěřitelně těžké. Valtteri během roku hodně tlačil na Lewise. Vím, že to nebude jednoduché tam přijít. Vím, jaké to je, být integrovaný do týmu, když strávíte dva roky ve stejném voze, se stejnými inženýry, mechaniky, jak je změna najednou těžká. Je třeba se naučit tolik věcí. Nemám žádná očekávání, žádné cíle. Rychle se do toho v pátek dostat, co nejvíce se naučit. Užít si to. A odvést mou nejlepší práci," dodává Russell.