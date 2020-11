Haas se chystá odtajnit svou jezdeckou sestavu

K celé věci se vyjadřuje šéf týmu Günther Steiner a dle jeho náznaků i přímých komentářů se jako nejpravděpodobnější jeví, že konečnou sestavu Team Haas F1 se dozvíme příští týden, kdy se uzavře šampionát F2 na trati v Bahrajnu. V paddocku i na stránkách motoristického tisku se bouřlivě debatuje - většinou se názory shodují na jezdecké dvojici Mick Schumacher a Nikita Mazepin.

Steiner dal na srozuměnou, proč navzdory bohaté diskusi hodlá ještě týden čekat - záměrem je, aby se oba piloti plně věnovali programu v mistrovství FIA F2 a nerozptylovali se případným zájmem médií. Zároveň však nechce čekání prodlužovat: "Plánujeme oznámit sestavu ještě před koncem této sezóny. Ještě nevíme konkrétní datum, ale nemá smysl dlouho čekat. Budou to maximálně dva týdny, buďte tedy trpěliví," oznámil novinářům Günther Steiner.

Nikita Mazepin už si Formuli 1 několikrát osahal | foto: Sahara Force India

Trochu napětí panuje kolem Nikity Dmitrijeviče Mazepina. Jedenadvacetiletý Rus je momentálně na šestém místě průběžné klasifikace F2 a do jisté míry nad ním levituje Damoklův meč. Kdyby se mu totiž dva závěrečné víkendy nepodařily, mohl by klesnout v pořadí a pak by mu chyběly důležité body pro zisk superlicence FIA - v konečném hodnocení potřebuje být alespoň sedmý.

Nicméně Steiner důrazně popřel, že by volbu pilotů mohly nějak ovlivnit výsledky šampionátu F2. "Na tom naše rozhodnutí nezávisí, v tom vás musím zklamat," rázně popřel spekulace. On sám se domnívá, že by týmová sestava tvořená dvěma nováčky mohla přinést změnu filozofie týmu. Ovšem současný pilot Kevin Magnussen se ve čtvrtek vyjádřil v tom smyslu, že každý nově příchozí pilot bude považovat Haas "... za obtížně ovladatelný vůz."

Günther Steiner vyzývá k trpělivosti | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Pokud se rozhodneme pro dva nováčky, myslím, že pro takový krok je příští sezóna nejvhodnější. Některé oblasti jsou zmrazeny, vozy se nebudou nijak zásadně vyvíjet; bude možné provádět nějaké úpravy aerodynamiky, ale v podstatě se auto příliš nezmění. Půjde tedy o vývoj, ale ne o zásadní vývoj. Příští rok se stejně budeme soustředit na sezónu 2022, takže vlastně půjde o přechodné období. To bude pro nováčky výhodné, protože se budou učit první kroky ve Formuli 1, poznávat lidi, chodit na tiskové konference a další věci," uzavírá záležitost ohledně týmové sestavy Steiner.