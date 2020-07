Podepište Vettela, vybízí Villeneuve Red Bull

Jacques Villeneuve je typ analytika, který se s ničím nemaže. Však si díky téhle své povaze udělal nejednoho nepřítele, ale ke změně už u něj pravděpodobně nikdy nedojde. Nyní se mistr světa z roku 1997 vyjádřil k jezdecké situaci u Red Bullu.

Alex Albon z toho radost mít nebude...

„Měli by se zbavit Albona a vzít Vettela. Jezdec s jeho zkušenostmi by se jim hodil. Díky vozům od Adriana získal Seb čtyři mistrovské tituly, znají se. Navíc jeho vozy nejsou snadno ovladatelné, protože je vždy navrhuje až na samotné hranici. Už i Verstappen má problém dostat ze současného Red Bullu maximum, " říká na adresu zkušeného konstruktéra Villeneuve.

Red Bull | foto: Red Bull Racing

Sám Vettel by se přitom návratu do důvěrně známého prostředí nebránil. Už dříve se nechal slyšet, že jeho ambicí je řídit vítězný vůz. Pokud ho Red Bull postaví, na případnou nabídku by okamžitě kývnul.

Red Bull ale zatím jeho angažování odmítá se slovy, že je spokojen se svou aktuální jezdeckou dvojicí. „Naším cílem je pokračovat se současnými piloty. Pro Sebastiana v týmu bohužel nemáme místo," sdělil před nedávnem novinářům Christian Horner.