GP USA: PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci - Norris tone v nadšení, Verstappen je maximálně odhodlaný

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Bylo to krásné kolo. Nemohl jsem jet o moc rychleji. Víte, když zajedete takové kolo, tak si myslíte, že bude těžké to zlepšit. Dal jsem do toho všechno, to je to, co jsme potřebovali udělat. Po většinu víkendu jsme byli vzadu. Neměli jsme rychlost Ferrari nebo Red Bullu. Takže jsem musel zajet speciální kolo a to se mi povedlo. Celkově skvělé kolo a pěkné místo pro zítřejší start do závodu.



Oscar Piastri, 5.místo:

Byla to ošidná kvalifikace. Po celou dobu jsem se cítil nepohodlně, takže jsem asi vytěžil maximum. Samozřejmě to není ideální, ale stále je to dobré místo pro závodění. Budeme přes noc tvrdě pracovat a uvidíme, co můžeme udělat zítra.



Andrea Stella, šéf týmu

Na COTA jsme zvládli silnou kvalifikaci, Lando a Oscar zajeli dobrá kola, pohodlně prošli Q1 a Q2 a pak si zajistili dobré výchozí pozice, ze kterých si zítra přivezu domů nějaké důležité body.

Dnes odpoledne jsme na voze provedli nějaké úpravy na základě toho, co jsme zjistili ve sprintu. Lando maximalizoval výkon vozu, zatímco Oscar má určitý potenciál, který chceme zítra v závodě využít. Máme co dělat přes noc, abychom porozuměli správě pneumatik pro zítřek. Bude to těsný a zajímavý závod, ve kterém mezi námi, Ferrari, Mercedesem a Red Bullem bude jen velmi málo prostoru.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Byla smůla, že jsem nebyl schopen dokončit poslední kolo v Q3. Během mého prvního kola jsem udělal chybu v devatenácté zatáčce a ve druhém kole jsem měl první sektor fialový, ale bohužel tam byla žlutá vlajka. To se někdy v závodění stává a tyto věci nemůžete ovlivnit. Jsem opravdu spokojený s naším výkonem a opravdu jsem bojoval o pole-position, což vnímám jako pozitivum. Tento týden máme na autě vylepšení, díky kterým se s ním jezdí rychleji a lépe, takže doufám, že to pro zítřek všechno vyjde. O víkendu jsme byli zatím silní a bylo skvělé vyhrát sprint. Hodně jsem se z toho poučil a pokud dokážeme zopakovat to, co jsem předvedl ve sprintu, budu si zítra velmi jistý. Mezi týmy jsou malé mezery, takže očekávám silnou konkurenceschopnost; zítra potřebuji dobrý výsledek. Nejdůležitější je, že jsme se opět vzpamatovali, vůz se chová lépe a doufám, že zítra budu schopen bojovat o vítězství.

Sergio Pérez, 10. místo bez času

Ve sprintu mi trochu chyběla rychlost, takže věci přezkoumáme, abychom zjistili, kde se můžeme zlepšit pro zítřejší závod. Před kvalifikací jsme na voze udělali nějaké změny, abychom zlepšili vyvážení; cítil jsem se mnohem lépe. Rychlosti i rytmus se zlepšily a všechno šlo správným směrem. V Q2 jsem se dostal na páté místo a věci se obracely správným směrem, ale pak už to bylo jen špatné. Novou pneumatiku jsem si nechal až na konec Q3 a kvůli žluté vlajce jsem nebyl schopen zajet slibně započaté kolo, takže to byla opravdu škoda. Zítra to bude se vším provozem přede mnou složité, ale pokud budu schopen rychle předjet pár soupeřů, myslím, že bych měl být schopni bojovat dostatečně brzy s vozy přede mnou, abych se zlepšil.

Christian Horner, šéf týmu

Sprint byl pro tým dobrou vzpruhou, naše první vítězství od června. Max řídil závod krásně, prostě vyrazil a dělal svou práci. Na této vlně svezl i v kvalifikaci - dnes jsme byli rychlí. Při prvním pokusu v Q3 nezajel nejčistší kolo, ale druhé měl rozjeté mnohem lépe a myslím, že by dominoval, kdyby nepřišla žlutá vlajka. Takové věci se mohou přihodit, ale stále jsme v první řadě a doufejme, že zítra budeme moci bojovat o vítězství. Zatím to bylo pár pozitivních dní. Checo měl dnes trochu problémy, v Q3 najel v osmé zatáčce na už mírně ojeté pneumatice zeširoka a čas mu bylo smazán, proto při poslední výjezdu na čerstvé pneumatice byl pod tlakem. Bohužel byl mezi posledními vozy, když zavlála žlutá vlajka a proto už nemohl zajet čas. Celkově vzato to byl dnes skvělý výkon a dobře nás naladil na zítřek.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 3. místo:

Celkově to byla pozitivní sobota, začal jsem silným sprintem, ve němž se vůz choval velmi dobře, byl schopen útočit a posunout se o tři místa dopředu. Pak kvalifikace, u níž jsem po včerejšku věděl, že musím hodně pracovat na přípravě pneumatik. První pokus v Q3 byl dobrý a druhý byl ještě lepší, protože jsem zlepšoval svůj čas a potenciálně jsem mohl skončit o něco výše. V každém případě nám třetí místo dává zítra šanci bojovat s kluky přede mnou. Bude to velmi zajímavý a taktický závod a jsem na něj připraven.

Charles Leclerc, 4. místo:

Ve sprintu bylo docela hodně akce. Carlos a já jsme měli rozdílný přístup. Zatímco na startu tlačil, já jsem šetřil pneumatiky, abych mohl na konci více útočit. Vyplatilo se mu to a hodně jsem pochopil závodní tempo a rychlost našich soupeřů pro přípravu na zítřejší hlavní závod.

Kvalifikace proběhla podle očekávání, věděl jsem, že se budu trápit, zejména v prvním sektoru, protože se od kvalifikace na sprint moc nezměnilo. Máme dobrý vůz pro závod a zdá se, že všichni naši soupeři mají podobné závodní tempo jako my, takže by na čele měla být vzrušující bitva na čele.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkový výsledek je dobrý, zejména proto, že v delších úsecích vypadáme v lepší formě, což bude užitečné v závodě, kdy můžete předjíždět a degradace pneumatik bude značná.

Pokusíme se udělat to, co jsme při sprintu: posunout se pořadím nahoru. Je dobré mít oba vozy ve druhé řadě, ale je tu samozřejmě trochu frustrace, protože oba naši jezdci se ve svém posledním kole před žlutými vlajkami zlepšovali; samozřejmě to samé platilo pro Maxe a Landa, ale jasně jsme se výrazně zlepšili.

V dnešním dopoledním závodě jsme byli velmi konzistentní, dobře zacházeli s pneumatikami a byli rychlí, což je povzbudivé, navíc jsme získali spoustu bodů. Nechci dělat žádné předpovědi pro zítřek, ale když se podívám na to, jak jsme ve sprintu dojeli Landa a přiblížili se Maxovi, můžeme si být jistí, ale musíme počkat a uvidíme.

Mercedes

George Russell, 6. místo:

Včera jsem bojoval o pole-position ve sprintové kvalifikaci, ale dnes jsem se opravdu trápil. Je matoucí, jak se náš výkon tak drasticky ze dne na den změnil. Když najdeme ideální nastavení tohoto vozu, jsme schopni bojovat o pole position a vítězství v závodech. Když se nám to nepodaří, jsme na konci skupiny na špici.

Ve sprintu jsem ztratil pozici hned na začátku a pak jsem tvrdě tlačil, abych ji získal zpět. Bohužel jsem začal mít problémy s pneumatikami a propadl se dozadu. Bylo těžké to pochopit, protože naše páteční rychlost, zejména v dlouhých simulacích, byla silná. V kvalifikaci jsem se nadále trápil, i když moje poslední kolo vypadalo dobře, než jsem se zablokoval v zatáčce dvanáct. Možná jsem na to v devatenáctce příliš tlačil, abych ztrátu dohnal a ustřelila mi zadní část vozu. Jsem zklamaný z poškození, které jsem na voze způsobil, a z práce, která teď bude muset pokračovat přes noc, abychom ho opravili.

Lewis Hamilton, 19. místo:

Těžký den. Sprint byl pro nás obtížný, protože vůz se necítil tak silný jako včera. Teplota byla vyšší než v pátek a to nám zřejmě nevyhovovalo. Před kvalifikací jsme udělali nějaké změny, abychom tomu zabránili, a pokusili jsme se postrčit nás směrem, který by mohl dostat vůz blíže k pátečnímu výkonu, ale nadále jsem se trápil.

Zítřek bude obtížný a složitě budu nacházet příležitost, ale dám do toho všechno, abych se posunul vpřed. Vůz dnes trpěl nekonzistentním vyvážením a nedostatkem přilnavosti, takže doufám, že v neděli bude lepší.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Zklamání a frustrující den. Po silném pátku jsme doufali v dobrý výkon a ve sprintu se rychle ukázalo, že nemáme rychlost našich nejbližších konkurentů, propadli jsme se a skončili vzadu. Kromě toho chybělo vyvážení ovladatelnosti, které si oba jezdci užívali den předtím; navíc se potýkali s přehříváním pneumatik - Lewis na zadní nápravě, George na přední. Udělali jsme nějaké změny v nastavení, abychom se s tím vypořádali před kvalifikací, ale pokračovali jsme v trápení a nedokázali jsme přejít stejnou úroveň výkonu, jakou jsme viděli v pátek.

Zítřejší závod proto bude těžkou bitvou, po havárii v Q3 má George před sebou velkou opravu. S Lewisem startujícím z devatenáctého místa to bude případ omezení škod v závodě: bojovat o smysluplné body bude těžké a potřebujeme, aby se věci vyvíjely v náš prospěch.

Alpine

Pierre Gasly, 7. místo:

S dnešním výkonem jsem velmi spokojený. Už je to nějaký čas, co jsem se dostal do Q3; dosáhl jsem nejlepšího kvalifikačního výsledku sezóny. Řízení vozu bylo dnes velmi příjemné. Po sprintu jsme udělali nějaké změny a i když stále nový balíček zkoumáme, zdá se, že s ním nacházíme správný směr a máme dobrý potenciál do budoucna. Ze sprintu máme také určité náznaky o našem závodním potenciálu. V zítřejším závodě je naším cílem využít dobré pozice a získat nějaké body, protože už je to nějaký čas, co jsme byli v první desítce. Byla by to pěkná odměna pro tým za aplikaci nového balíčku pro tento závod.

Esteban Ocon, 13. místo:

Ve sprintu jsem si užil zábavu a předjel jsem několik soupeřů. Bohužel jsem neměl vyšší rychlost, nicméně to byl slušný závod, když vezmu v úvahu, že tento víkend mám starou specifikaci vozu. Vůz se odpoledne trochu složitěji řídil. Pozitivní však je, že vylepšení, která jsme sem přivezli tento víkend, se zdají fungovat a v kvalifikaci fungovala, což je do budoucna pozitivní. Z mé strany byl vůz také konkurenceschopnější než dříve a postavení na startu je krok vpřed vzhledem k tomu, že vozy kolem mě měly vylepšení. Do závodu startuji před některými vozy, nimiž jsem bojoval ve sprintu, takže budu doufat v dobrý start do závodu a dobrou strategii.

Oliver Oakes, šéf týmu

Tým dnes odvedl skvělou práci, když vylepšil vůz a našel výkonnost mezi tréninky. Zejména jsme se snažili vytěžit maximum z nových dílů, které jsme tento víkend přivezli, což během sprintového víkendu s omezeným počtem jízd není nikdy snadné. Ve sprintu nebyli tak konkurenceschopní, odpoledne jsme v jediném kole předvedli mnohem lepší rychlost. Pierre odvedl opravdu dobrou práci, když postoupil do Q3, a Estebanovi to nevyšlo jen těsně. Náš společný nejlepší kvalifikační výsledek sezóny je zásluhou veškeré tvrdé práce, která v továrně probíhala. Musíme se pokusit přenést ji do zítřejší Velké ceny.

Aston Martin

Fernando Alonso, 8.místo:

Kvalifikační výsledek je pro nás dobrý. Neměl jsem z vozu dobrý pocit, tak jsme udělali změny v nastavení. Myslím, že úpravy po sprintu pomohly a výkonnost se zlepšila, což je povzbudivé. Ovládání je stále náročné, ale tento výsledek mi snad zítra umožní získat nějaké body. Za námi startuje několik rychlých vozů, takže o první desítku zítra propukne bitva.

Lance Stroll, 14. místo:

Obtížná kvalifikace - tento víkend se snažím dostat na vrchol výkonnosti vozu. Mezi sprintem a kvalifikací jsme udělali několik změn v nastavení, ale až zítra budu mít lepší představu o tom, jak to ovlivnilo celkovou rychlost vozu. Cílem musí být získat body, ale vím, že vzhledem k těsnému středu pole půjde o velkou výzvu.

Mike Krack, šéf týmu

Je dobré být zpět na správné cestě. Náš včerejší neuspokojivý výkon v kvalifikaci na sprint ohrozil šance na zisk bodů, takže jsme změnili naše zaměření a využili sprint k optimalizaci nastavení našeho aktualizovaného balíčku pro závod.

Lance i Fernando jeli v kvalifikaci dobře s vozem, který v tuto chvíli není snadné zvládnout. Jako tým budeme přes noc analyzovat data a uděláme si domácí úkol s cílem získat zítra nějaké body před zdejším působivým publikem.

Haas

Kevin Magnussen, 9. místo:

Důležitý podnik. Ztráceli jsme na VISA Cash App RB tři body a teď jsme s nimi na stejné úrovni, a protože Nico na začátku roku dvakrát skončil šestý, jsme vlastně před nimi. Musíme v tom pokračovat, protože nikdy nevíte, kdy budete znovu tak konkurenceschopní; Doufáme, že to bude pokračovat i v dalších závodech, ale teď musíme vytěžit maximum, což se nám ve sprintu podařilo. Kvůli žluté vlajce jsem zajel horší čas na ojetých pneumatikách. Na nové sadě jsem jel fantastické kolo, ale v posledním sektoru jsem ho kvůli žluté vlajce musel přerušit, i když jsem zrychlil o tři nebo čtyři desetiny a do konce zbývaly jen dvě zatáčky. Překonat čas Piastriho nebylo nemožné, takže jsem z toho samozřejmě naštvaný, ale tak to někdy chodí. Je skvělé, že jsem mohl jet s vylepšeným autem a nechat ho fungovat, myslím, že je to opravdu velké pozitivum a těším se, až s ním zítra budu závodit.

Nico Hülkenberg, 12. místo:

Ve sprintu jsem špatně odstartoval a nepomohlo ani to, že jsem byl na vnitřní straně, takže jsem ztratil dvě pozice. Poté jsem bojoval a strávil docela dost času za Jukim, takže jsem trochu víc ojel pneumatiky, ale i tak jsem si nakonec vedl dobře. Celkově vzato to byl skvělý týmový výkon; je skvělé získat hned tři body. V kvalifikaci se vůz choval dobře, ale bohužel moje kola v Q2 nebyla skvělá, nebyla čistá a v obou případech jsem v první zatáčce chyboval. Je to nepříjemné, když tam začnete klouzat, protože ztratíte spoustu času, takže to je příčina, proč jsem byl v Q2 vyřazen. Myslím, že výkonnost máme, ta není problémem, takže před zítřkem to vypadá slibně a prostě musím zajet čistě a odvést dobrou práci.

Ayao Komatsu, šéf týmu

"Byl to opravdu dobrý den, pokud jde o sprint, myslím, že jsme dosáhli maxima. Vylepšili jsme Kevinův vůz pro kvalifikaci a abych byl spravedlivý, Kevin se mu přizpůsobil velmi dobře, protože do něj šel rovnou z odlišného nastavení. Ale vypořádal se s tím dobře, bohužel v Q3 měl velkou smůlu, že ho zastavila žlutá vlajka. Určitě by měl v kapse osmé místo, možná víc, ale i tak je to dobré. Nico měl velký potenciál, zejména ve třetím sektoru byl velmi silný, ale dvakrát se zablokoval v první zatáčce, takže to byl jeho problém. Naše závodní rychlost je dobrá, takže zítra se soustředíme na to, abychom dostali oba vozy na body.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 11.místo:

Dobrá týmová práce. Sprint byl náročný; určitě jsem si užil hektickou bitvu a trochu zábavy, ale bohužel jsem neměl dostatek rychlosti a musel jsem tvrdě bojovat s ostatními vozy, abych se pokusil minimalizovat škody. Byl jsem docela frustrovaný z toho, že jsem se v průběhu závodu propadal dozadu, protože jsem startoval blízko bodované zóny a možná byla příležitost nějaké získat. Bohužel jsem se odpoledne nedostal do Q3, je to škoda, protože nakonec jsembyl docela blízko k desátému místu, ale výchozí pozice pro zítřejší start do závodu je pořád dobrá. Děkuji Liamovi za to, že mi poskytl slipstream, odvedl dobrou práci a pomohl mi během mých kol. Po sprintu jsme udělali spoustu změn, takže jsme určitě získali nějaká dobrá data, na která jsme se mohli podívat, protože jsme měli nějaké rozdíly mezi vozy. Až dosud to byl víkend nahoru a dolů, mezi dnešními jízdami jsme se z pár věcí a také do budoucna poučili. Jsem si jistý, že zítra to bude těžký závod, ale udělám vše, co je v mých silách, abych se pokusil získat nějaké pozice po startu a dostat se na body.

Liam Lawson, 15. místo bez času:

Rychlost v Q1 byla solidní, oproti včerejšku jsme na voze udělali nějaké pozitivní změny a je skvělé mít takový výkon. Soustředil se na to, aby se dostal z Q1 a pak pomohl Jukimu postoupit do Q3, ale po smyku sjel z rovinky. Druhé kolo fungovalo docela dobře, ale prostě to nestačilo, což byla škoda, protože byl tak blízko. Pravděpodobně to bude ošidný závod, je těžké předjíždět i přes dlouhé DRS zóny, potřebujete jasnou výhodu v rychlosti, zvláště v DRS vláčku. Všechno je možné a pro zítřek si můžeme vzít spoustu pozitiv, ale bude těžké získat body. Jsem velmi šťastný, ale stejně tak zklamaný, že mám tak silný vůz a musím přijmout penalizaci, ale budu se muset pokusit vytěžit maximum a vzít si co nejvíce postřehů do příštích několika závodů.

Jody Egginton, technický ředitel

Poté, co se tým ve sprintu trochu trápil na obou stranách garáže, pracoval velmi tvrdě, aby analyzoval data a udělal před kvalifikací řadu změn v nastavení. Z omezeného provozu jsou určité náznaky, že je to krok správným směrem. Vyvážení vozu je vylepšeno a lépe optimalizováno pro novou podlahu. Juki předvedl solidní kvalifikaci, ale bohužel mu jen těsně unikl postup do Q3. Liam zajel fantastickou Q1; jeho čas by stačil na postup do Q3, ale jeho penalizace kvůli nasazení pohonné jednotky znamená, že bude startovat zezadu; proto jsme se rozhodli, aby pomohl Jukimu v Q2, čehož se ve spolupráci s jeho inženýrem při dvou jízdách v Q2 velmi dobře zhostil. Věříme, že jsme dnes s vozem v kvalifikaci udělali krok vpřed a zítřejší závod nám umožní zjistit, jak dobře se to promítlo do závodní rychlosti. Očekáváme další těsnou bitvu ve středu pole.

Williams

Alex Albon, 16. místo:

Samozřejmě jsem se snažil vzpamatovat ze včerejška. Během sprintu jsem měl možnost trénovat a testovat různá nastavení pro závodní jízdu s různou úrovní přítlaku, ale moc se mi to nelíbilo. Před kvalifikací jsme zachovali některé změny a zároveň jsme se zčásti vrátili k původnímu nastavení. Upřímně, kvalifikace byla nepříjemně překvapivá. Čelil jsem takovému problému, že jsem vyjel z boxové uličky možná o kolo dříve než všichni ostatní, takže když jsem se rozjel do rychlého kola, vyjelo na trať asi devět vozů. Předjížděl jsem nějaké auto téměř v každé zatáčce a bylo tam hodně špinavého vzduchu, což tady činí velký rozdíl. Trápil jsem se s vozem, necítil jsem se s ním v rytmu a řešení, která jsme zkoušeli, nefungovala, takže musíme analyzovat hlouběji, abychom zjistili, co se děje. Zítra uvidím, co můžu s naší strategií udělat a budu doufat v to nejlepší."

Franco Colapinto, 17. místo:

Pro tým těžká kvalifikace. Možná jsme se vydali špatným směrem se změnou, kterou jsme na voze pro kvalifikaci udělali. Myslel jsem si, že budeme lepší, ale ve vysoké rychlosti jsem hodně poskakoval a ve svém druhém rychlém kole jsem při agresivní jízdě v páté zatáčce neudržel zadek vozu. Pokusíme se pochopit, co se dnes stalo a připravit se na zítřejší závod.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Není to očekáváný výsledek, když v Q1 vypadly oba vozy. Oba jezdci se dnes odpoledne potýkali s vyvážením vozu a nebyli příliš spokojeni s chováním na měkkých pneumatikách. Kromě toho měl Alex ve svém posledním rychlém kole velký provoz, což ho stálo několik desetin; Franco zase udělal chybu, takže se nemohl zlepšit. Máme před sebou nějakou práci, abychom se pokusili pochopit důvody nedostatku výkonnosti, ale nyní se budeme soustředit na zítřejší závod. Naše páteční dlouhé jízdy a náš stint na středně tvrdých pneumatikách ve sprintu vypadaly konkurenceschopně, takže uvidíme, co přinese závod.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 18. místo:

V první řadě chci poděkovat mechanikům, kteří opravdu tvrdě pracovali, aby byl vůz připraven včas na kvalifikaci. V posledních kolech sprintu jsem měl problém s brzdami a oprava garáž plně zaměstnala, aby auto bylo k dispozici. Kvalifikace byla náročná, protože jsem pracoval na maximalizaci poznatků ze sprintu. Udělali jsme několik pozitivních změn v nastavení a jak se zdá, přiblížila nás konkurenci pokud jde o výkon na jedno kolo. Cítím se optimisticky a věřím, že tato vylepšení nastavení se zítra promítnou do lepšího závodního tempa ve srovnání s tím, jaké jsem měl dnes. Celkově to byla důležitá zkušenost a doufám, že na těchto poznatcích budeme moci stavět, abychom zítra dosáhli silnějšího výkonu.

Guanyu Zhou, 20. místo:

Dnešní sprint byl pro mě docela čistým závodem, ale stále nemám rychlost potřebnou k tomu, abychom se přiblížili soupeřům. Kvalifikace byla obtížná, ale je uklidňující vidět, že i bez aktualizací jsme se dokázali přiblížit zbytku pole, pokud jde o časy na kolo, a Q2 nebyla až tak vzdálená jako v předchozích podnicích. I když to zatím nebyl snadný víkend, v Austinu jsem se vždy cítil pohodlně a budu pokračovat v úsilí. Zítra mě čeká dlouhý závod a dám do toho vše, abych dosáhl nějakého pokroku.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes jsme jak ve sprintu, tak v kvalifikaci nebyli schopni zlepšit náš celkový výkon natolik, abychom se udrželi blíže našim přímým konkurentům. Zatímco jsme viděli malé zlepšení s novým předním křídlem na Valtteriho voze, mezera v časech na kolo, i když nepatrná, představuje významný výkonnostní odstup. Naši jezdci se trápili v prvním sektoru a ve vysokorychlostních zatáčkách, což je charakteristika našeho vozu, na níž usilovně pracujeme. Stále řešíme problém s brzdami na zadní nápravě Valtteriho vozu během sprintu. Pro zítřek se můžeme soustředit pouze na boj kolo za kolem, abychom ukázali naše silné odhodlání zlepšit současnou situaci.