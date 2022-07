Francouzské odpoledne ve znamení Ferrari

Druhý francouzský trénink započal v klidném tempu. Většina pilotů kroužila v jeho úvodu na žlutých pneumatikách a pilovala delší stinty. V době, kdy ještě nekroužily elitní týmy, vedl Alonso před Oconem. Slušná kola zajížděli také piloti Haasu.

Po třinácti minutách zaujal první pozici Russell s náskokem půl vteřiny na druhého Magnussena. To Mick Schumacher měl krizový moment. Mladý Němec vyletěl z trati, k jeho štěstí ale zaúřadovala úniková zóna, která zabránila jeho Haasu kontaktu s bariérou.

Carlos Sainz just has to bail out at Turn 8😖



Just over 5 minutes of FP2 remain...#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/NcNsCJv68s