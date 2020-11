GP EMILIA ROMAGNA: Rekordy jen prší, Mercedes slaví titul

Návrat na druhdy velmi oblíbenou trať, kterou však provází jedna z nejhorších (ale rozhodně ne nejfatálnějších) tragédií F1 se odehrál v příjemném podzimním duchu. Téměř bezvětří, teplota vzduchu 18°C, trati pak 24°C - to byl výchozí bod pro všechny týmy. Ještě před startem se však nebe zatáhlo pro Pierra Gaslyho, jemuž tým ohlásil určité problémy na jeho pohonné jednotce. Takže se vůbec nevědělo, jestli letošní nováček mezi vítězi Grand Prix odstartuje. Rušno bylo i u Mercedesu, kde se těsně před startem nejspíš měnila sedačka u Hamiltonova vozu. Na startu měli nejměkčí směs piloti od čtvrtého po deváté místo plus poslední Giovinazzi, zbytek startoval na středně tvrdých.

Vzhledem k povaze trati se dalo čekat, že by mohl mít poleman Bottas potíže, ale nakonec se nejhůř z vedoucí trojice odpíchl Hamilton a měl co dělat, aby ho nepředjel i Gasly, který velice rychle zhodnotil situaci a zůstal pro jistotu zpět. Tím ovšem nabídl prostor Ricciardovi. V hloubi pole kolidovali Ocon a Stroll - Kanaďan přišel o levou část předního křídla - a později se po kolizi s Vettelem otočil Magnussen.

Pak se situace konsolidovala a Hamilton se pozvolna přibližoval Maxovi, ovšem žádný konkrétní útok na jeho pozici nezkusil. Nová kapitola Grand Prix Emilio Romagna se začala psát v 19. kole, kdy po předchozí Hamiltonově poznámce do radiokomunikace o nepříliš dobré funkci předních kol (což ale nemusel být důvod) zajel k mechanikům Verstappen a nazul nejtvrdší směs - nejspíš po vzoru pilotů, kteří stavěli před ním. Mercedes okamžitě reagoval odbavením Bottase (20. kolo), ale Hamilton dal týmu jasně najevo, že je rychlý dost a do boxů odmítá zajet. Skutečně pak dokázal postupně navýšit svůj náskok až na 28 vteřin, když mu Štěstěna podala ruku - Ocon odstavil svůj vůz za zatáčkou Acque Minerale a vedení závodu po krátkém váhání vyhlásilo virtuální safety car. Pro Hamiltona načasovaný tak, že stihl zajet do boxů a tým ho mohl odbavit s pohodlným náskokem.

V další fázi se začal trápit Bottas - ve 37. kole dostal od týmu zprávu, že na šasi je nějaký problém, snad od případných trosek v zatáčce 7. Ty by Valtteri mohl ale nabrat nejdříve v druhém kole. Nicméně se potýkal se svým vozem, právě v tomto kole jentaktak nevyjel z trati v zatáčkách Rivazza, ovšem Verstappen ve snaze vzít si zpět druhé místo také chyboval - už ve 34. kole netrefil výjezd z Acque Minerale a projel se únikovým prostorem. Druhá chyba ve 42. kole na témže místě v Rivazze stála Bottase nakonec pozici, protože na cílové rovince s využitím DRS ho Verstappen zdolal. Jenže jeho radost však měla krátkého trvání, v 51. kole při brzdění před šikanou Villeneuve došlo k defektu pravé zadní pneumatiky a Red Bull po hodinách skončil v pískové pasti. Verstappen mohl jenom vystoupit z vozu a naštvaně nakopnout cáry postižené pneumatiky.

Safety car se na trati zdržel poměrně dlouho, protože při odklízení trosek příliš přidal plyn Russell a zapíchl svůj Williams do bariéry v oblasti zatáčky Piratella. Po restartu se na čele žádné překvapení nekonalo, ale piloti s novými pneumatikami překvapivě s výjimkou Kvjata nezvládli získat zpět své pozice. Platilo to především u Péreze, který odjel rovněž delší stint na žluté směsi a ve 28. kole přešel na tvrdou směs, díky této strategii se po Verstappenově odstoupení dostal na třetí místo, ale tým mu do závěru nazul nejměkčí pneumatiky a kvůli nim se Sergio propadl v jednu chvíli až na sedmé místo za Albona. Toho dokázal předjet, ale na víc už mu nezbyly síly, ani čas.

Renault se opět může těšit ze stupňů vítězů, ovšem Ricciardo po velmi dobrém startu (procpal se na 4. místo) vůbec lehký život neměl - o to se staral nejdřív Kvjat, jehož útoky v druhé desítce kol byly hodně dotěrné, potom ho stíhal Leclerc, aby se v závěrečné fázi po SC opět setkal s Kvjatem. Rus jel jeden z nejlepších závodů a několikrát mu chyběl pověstný kousek - a to mě obrovské štěstí, když v 17. kole při útoku na Albona otřel levou bočnici předního spoileru o jeho pravé zadní kolo - naštěstí bez fatálních následků. Ještě v nájezdu do posledního kola to Kvjat, jedoucí na měkké směsi oproti Ricciardově už notně opotřebovaným pneumatikám, zkusil, ale v rozhodujícím okamžiku Daniel zvládl perfektně výjezd na cílovou rovinku a sebral Daniilovi možnost DRS. AlphaTauri si však mohla gratulovat k výbornému výsledku, který dal zapomenout na Gaslyho smůlu, který skutečně kvůli potížím odstoupil na konci 8. kola.

Ferrari opět jelo ve dvou dimenzích. Leclerc doháněl propad na 7. místo a byl jedním z prvních, kteří přešli na tvrdé pneu. Záhy se mu povedlo dostihnout Ricciarda, který měnil o kolo později, ale v 17. kole tvrdě probrzdil v zatáčce Tosa a ztratil s Australanem kontakt. Během VSC ho tým nechal na trati a i když přišel o pozici ve prospěch Kvjata, dokázal za sebou po posledních pět kol udržet Péreze a přivezl další body. Vettel opět prožil závod plný smůly. V prvním kole se v zatáčce Tosa "potkal" s Magnussenem a byl kvůli tomuto incidentu vyšetřován, ale nakonec vyvázl bez trestu. Na trati zůstal až do 40. kola a v té chvíli jel na 4. místě, ovšem mechanici zhatili jakoukoli šanci na dobré umístění - v boxech si nedokázali poradit s pravou přední a levou zadní pneumatikou, takže Sebastian u nich stál 13,1 vteřiny. S ohledem na věci příští mohl zabojovat o slušné umístění.

Po Verstappenově odstoupení se pozornost soustředila na Alexe Albona, jenže druhý pilot Red Bullu tlaku neodolal. Marně se pokoušel propracovat kupředu, prakticky celý závod kromě pasáže po výměně kol absolvoval v bojích o šesté sedmé místo a kalich jeho hořkosti se naplnil hned po restartu v 58. kole - před šikanou Villeneuve nezvládl výjezd, následovaly hodiny a Albon skončil mimo trať. Ještě si zajel do boxů pro čerstvé pneu, ale jeho osud se s největší pravděpodobností naplnil.

Podobně jako Ferrari dopadl i Racing Point. O Pérezovi už řeč byla, Stroll hned v prvním kole v Tose po šťouchanci od Ocona přišel o levou část předního spoileru. Musel do boxů a na tvrdé směsi jistil konec startovního pole. Když byl vyhlášen režim SC, zajel Lance do boxů, ale neodhadl brzdný manévr a smetl mechanika se zvedákem.

Alfa Romeo může uspořádat malou oslavu. Giovinazzi se na startu posunul o čtyři místa a Räikkönen vsadil na hodně dlouhou pasáž na středně tvrdé směsi. Z posledního místa se posunul na páté pořadí a do boxů zajel ve 49. kole. Mechanici zvládli výměnu bravurně a Fin tak spadl "pouze" na desáté místo. Po restartu využil Albonovy chyby a v Giovinazzim v zádech přivezl Alfě Romeo nesmírně cenné body.

Podobně jako Vettel či Räikkönen se startovním polem proplétal i Latifi a i on vydržel na středně tvrdé směsi až do 35. kola. Po restartu se pokoušel dotírat na Giovinazziho, ale Ital mu radost z prvního bodu odepřel. Magnussena, kromě kolize s Vettelem a značnému zdržení trápil jiný problém. Špatně pracující převodovka působila škubání vozu a Kevin si otloukal hlavu o segment za svými zády. Ve 46. kole si ulevil do vysílačky, že si připadá, jako by mu někdo mlátil kladivem do hlavy, tým se ho zeptal, zda chce odstoupit a Dán hrdinně hovořil o "své práci", ale nakonec pochopil jak on, tak tým Haas marnost snažení a Magnussena odvolal. Grosjean na trati vydržel do konce a po předchozí smršti trestů za nedodržování limitů tratě byl v závodě jediným, kdo za tento prohřešek vyfasoval trestných pět vteřin.

Mercedes po Imole slaví už sedmý triumf v Poháru konstruktérů v řadě, tím překonal stáj Ferrari, které se šest vítěství zdařilo v letech 1999-2006. O titulu mistra světa ještě rozhodnuto není, ale jak dnešní závod napověděl, de facto už je rozhodnuto, protože Bottas dostal už několikátou příležitost a z různých důvodů je nedokázal patřičně využít...

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 1:28.32,430. 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 5,783 3. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 15 + 14,320 4. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 12 + 15,141 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 10 + 19,111 6. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 8 + 19,652 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 6 + 20,230 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 4 + 21,131 9. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 2 + 22,224 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1 + 26,398 11. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 27,135 12. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 32,935 13. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 28,453 14. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team + 29,163 15. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing + 57,284 DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing smyk DNF 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing pneumatika DNF 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team spojka DNF 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team spojka DNF 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda chladič Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W11

Mercedes M11 1:15,484

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ