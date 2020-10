GP EIFELU: Rekordy provázely Hamiltonovo vítězství

Celé startovní pole se muselo vyrovnat s nepříjemně chladnými podmínkami, i když sníh jako v GP Kanady 1978 ještě nad pověstným Nürburgringem nepadal. Každopádně pouhých 9° C a trať jen o osm stupňů teplejší byly pro většinu týmů velkou výzvou. Na start se postavila většina vozů na nejměkčí směsi, jen oba piloti AlphaTauri, Vettel a Grosjean volili žluté pneumatiky.

Na startu překvapil Hamilton Bottase a v první zatáčce neboli Haug-Haken ho vyvezl mimo trať. Bottas se však odmítl sklonit a už v následné Mercedes Arena byl zase vpředu. Na témže místě došlo při souboji k drobnému kontaktu Ricciarda a Albona, ale nijaký následků či prošetřování.

Elbows out from Lewis and Valtteri on the opening lap 💪#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BYigQcbLnK — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Bottasovi se dařilo Lewisovi mírně poodjet, ale od sedmého kola Hamilton začal sázet nejrychlejší kola a v době, kdy první piloti zajížděli do boxů, přinutil Valtteriho k chybě. V nájezdu do 13. kola Fin probrzdil v první zatáčce až za okraj trati a Hamilton toho využil. Bottas pak musel do boxů, protože zničená levá přední pneumatika ovlivnila jeho jízdu. Čekala ho předčasná zastávka v boxech (14. kolo), do toho přišel virtuální safety car kvůli odklizení odstaveného Russelova williamsu (konec 17. kola) a po něm jenom Bottas ohlásil svému týmu finální "no power".

Raikkonen oversteers at Turn 1 and makes some pretty dramatic contact with George Russell 😱#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UyvGSI3sti — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Hamilton pak udržoval přesvědčivý náskok před Verstappenem, ovšem přišly potíže Norrise, jehož vůz u bariéry v zatáčce Ford považovalo vedení za nebezpečí, proto se na trať vydal tentokrát skutečný safety car. Restart po pěti kolech zvládl Lewis excelentně a nedal Maxovi sebemenší šanci. V cíli se mohl radovat nejen z vyrovnání rekordního počtu vítězství Michaela Schumachera, ale rovněž ze zvýšení náskoku na své - víceméně teoretické - soky v boji o mistrovský titul.

Bedlivé oko fanoušků se rovněž soustředilo na Daniela Ricciarda, zda se mu konečně podařilo prolomit téměř deset let trvající absenci na stupních vítězů. Australan si na startu poradil s Albonem, v devátém kole překonal Leclerca a když musel do boxů Bottas, byl na třetí příčce. Bottas ho sice těsně před VSC předjel, ale po jeho potížích se opět dostal na bronzovou příčku. Nakonec skvěle zvládl posledních deset kol po restartu a nedal šanci Pérezovi, třebaže Mexičan měl zpočátku možnost využít systému DRS. Daniel po GP Monaca 2018 stanul opět na "bedně" a byly to jeho jubilejní 30. stupně vítězů.

A first trip to the podium for @danielricciardo since his win in Monaco 2018 🍾#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Gq5LDfUCZe — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Stále častěji se skloňují jména Alexandra Albona a Pierra Gaslyho. Alex nejspíš chtěl dokázat, že konečně prolomil smůlu a po třetím místě v Toskánsku konečně bude produkovat solidní výsledky. Jenže - lehký kontakt s Ricciardem ho přinutil zajet do boxů už v 8. kole, další hrubá chyba následovala ve 22. okruhu, kdy po dlouhém probrždění zničil levou přední pneu a navíc v šikaně Veedol nešetrným manévrem urazil vyhýbajícímu se Kvjatovi přední spoiler, za což dostal pět vteřin penalizace. Tým ho proto ve 24. kole stáhl do boxů a poté i ze závodu. Gasly se předvedl v docela jiném světle: zastavil ve 32. kole a tým vsadil na nejtvrdší směs, i tak měl slušnou rychlost - ještě před výjezdem SC si poradil s Räikkönenem a Vettelem, v režimu SC pak přezul na nejměkčí a v 51. kole vybojoval vítězně duel s Leclercem.

Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing 😱 He has a whole lap to run to get back#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/HJoiEzxtaT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Ferrari se opět trápilo, každopádně jemu do noty SC vůbec nepadl. Leclerca záhy pokořil Ricciardo a když Monačan v 11. kole vyměnil pneumatiky, dalo se čekat, že na žluté směsi nedojede až do cíle. Probojovával se kupředu, ve 20. kole svedl pohledný souboj s Hülkenbergem a ve 36. kole opět zamířil do boxů pro druhou dávku žluté. V režimu SC pneu neměnil a po restartu chvíli obhajoval šesté místo, než musel ustoupit Gaslymu. Nakonec odrazil útoky Hülkenberga a dovezl na konto maranellských alespoň nějaké body.

Vettel prožil vteřinu hrůzy v 11. kole, kdy bojoval s Giovinazzim a v nájezdu do Haug-Haken vykroužil hodiny. Na trať se vrátil a kolo poté si zajel do boxů pro nejtvrdší směs, na níž se na rozdíl od Gaslyho vysloveně trápil. Nakonec ve 43. kole měnil na nejměkčí pneumatiky a dvouvteřinové zdržení při práci s levým předním kolem ho nejspíš připravilo o bod - v cíli mu na Giovinazziho chyběla necelá vteřina.

Lando Norris retires after battling car troubles for the majority of the race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/jWVVH92TuJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

U McLarenu vládly nejspíš rozdílné nálady. Lando Norris dlouho hájil čtvrtou příčku, ale zároveň si stěžoval na obrovské problémy s výkonem svého vozu. Tým ho neustále zásoboval zprávami, co má všechno dělat, což se odrazilo na Landově jízdě. Nakonec ve 33. kole pustil před sebe Sainze jr., ale nebylo mu dopřáno, aby těžce zkoušený vůz dovedl až do cíle - ve 44. kole ho musel odstavit a kvůli tomu následně vyjel safety car.

Kimi Räikkönen - třebaže se o statistiky nestará - vstoupil do závodu jako rekordman v počtu odjetých závodů. Ovšem nejspíš by na něj asi raději pozapomněl. Sice na trati svedl několik zajímavých soubojů, ale ten ve 13. kole znamenal do jisté míry pád jeho šancí: v první zatáčce se mu lehce smýklo auto a přes jeho levé přední kolo přeletěl George Russell.

Pilot Williamsu měl poškozenou levou zadní pneumatiku a ani se s poškozeným vozem nedoploužil do boxů (v druhé polovině 16. kola byl vyhlášen režim VSC), Kimi si vysloužil přísnější trest v podobě 10 trestných vteřin. Navíc si při kolizi poškodil levou koncovku předního spoileru, i tak se nakonec dotáhl až na dosah bodů, ale trojboj Giovinazzi - Vettel - Räikkönen dopadl vítězně pro Kimiho týmového kolegu.

Dalším smolařem byl Daniil Kvjat, jenž ve 23. kole nezvládl nájezd do Veedol a když při návratu na trať dělal místo Albonovi, ten mu doslova ustřelil přední spoiler. Rus musel bez křídla odjet celé kolo a tím pádem skončil až na posledním místě, alespoň v závěru si zabojoval o 14. místo s Latifim. Lépe se vedlo Romainu Grosjeanovi, ten si do rádia postěžoval tentokrát nikoli na kvality vozu, nýbrž že v závěru prvního kola trefil do levého malíčku kamínek od kola Räikkönena a obával se, že kromě velkých potíží při řízení může jít o zlomeninu. Rovněž měl potíže s ovládáním prvků na levé straně volantu. Vše zlé je k něčemu dobré - nakonec přivezl pro Haas po dlouhé době body.

182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Určitě je nutné vyzdvihnout skvělý výkon Nico Hülkenberga, narychlo povolaného do kokpitu a s minimální možností se "rozjezdit". Z posledního místa na startu dokázal systematicky postupovat vpřed (v prvních kolech získal rychle tři pozice) a nakonec i svůj druhý letošní start ozdobil bodovaným místem.

GP Eifelu (Nürburgring) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:35:49,641 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 19 + 4,470 3. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 15 + 14,613 4. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 12 + 16,070 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 10 + 21,905 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 8 + 22,766 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 6 + 30,814 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu BWT Racing Point F1 Team 4 + 32,596 9. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 2 + 39,081 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1 + 40,035 11. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 40,810 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 41,476 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 49,585 14. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 54,449 15. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 55,588 DNF 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team motor DNF 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing motor DNF 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team hydraulika DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team motor (MGU-H) DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing nehoda Nejrychlejší kolo: 33 Max VERSTAPPEN Red Bull RB16

Honda RA620H 1:28,139

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ