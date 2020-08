Třetí trénink pod taktovkou Mercedesu, které stíhá Verstappen, Ocon havaroval

Týmy čeká poslední příprava na kvalifikaci a závod v Barceloně. Jezdci se mohou těšit ze slunečného počasí. Teploty se pohybují kolem 29 °C a trať má 43 °C. Grosjean a Sainz pojedou s novými motory. Red Bull zkouší upravená křídla.

Hamilton má z horkého počasí obavy kvůli jejich problémům s pneumatikami, které je trápily v Británii. Technický ředitel James Allison však uvedl, že jsou na tom zde v Barceloně lépe co se pneumatik týče. Norris tvrdou sadu označil za "odpad". Zatímco Vettel si vůz pochvaloval, je prý lepší než v minulém závodě, avšak zároveň se prý ve druhém tréninku trápil.

#DidYouKnow Turn 5 = a unique challenge! The camber of the road drops away at the apex, so drivers tackle this corner differently in Quali & the Race!



▪️ Quali: Tighter line for a shorter distance, but risks lock-up

Race: Wider line to avoid unloading front-right tyre