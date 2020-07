Ferrari hlásí změny. Pomoci má návrat legendy

Ferrari reaguje na bídný vstup do letošní sezony. O nedostatcích letošního modelu Scuderie se toho už namluvilo a napsalo víc než dost. SF1000 zaostává ve všech ohledech, a v Maranellu jsou si toho dobře vědomi. Už na začátku tohoto týdne připustil Mattia Binotto organizační změny, které budou mít za cíl brzkou nápravu situace.

Nyní spatřily světlo světa první z nich. Ferrari zřídilo oddělení vývoje výkonnosti, jehož šéfem se stal ostřílený aerodynamik Enrico Cardile. Podle mnohých to ve skutečnosti znamená, že právě Cardile je novým technickým ředitelem italské stáje. Tato funkce byla totiž po povýšení Mattii Binotta formálně neobsazená.

Ještě zajímavější je ale to, koho bude mít Cardile po ruce. Nebude to nikdo jiný, než jeden ze strůjců zlaté éry Ferrari ze začátku tisíciletí - Rory Byrne.

Byrne, Rory | foto: Scuderia Ferrari

Byrnemu je sice už dnes 76 let, což by ho předurčovalo spíše ke klidnému rodinnému životu a hraní si s vnoučaty, Scuderia však věří, že legendární konstruktér jí pomůže najít světlo na konci tunelu.

Není to poprvé, kdy má uznávaný Jihoafričan tahat Ferrari z bryndy. Naposledy k tomu došlo během ročníku 2012. Do něj červení vstoupili prachmizerně až komicky, pak ale povolali Byrneho a výsledek byl znát. Postupně došlo k výraznému nárůstu výkonnosti, díky němuž mohl Fernando Alonso bojovat o titul až do posledního závodu sezony.

Jak moc pomůže Rory Byrne tentokrát?